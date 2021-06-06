«Хочу поблагодарить субъекты федерации, которые в сложнейших условиях эпидемии, требующих предельной концентрации ресурсов и внимания, не ссылались на обстоятельства, а продолжили работать над улучшением делового климата, вели диалог с бизнесом, привлекали новых инвесторов. Такие регионы заслуженно получили высокие оценки Национального рейтинга инвестиционного климата. В десятку лучших вошли Башкортостан, Нижегородская область и Ханты-Мансийский автономный округ», — заявил Путин.

По итогам 2020 года ТОП-5 рейтинга, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив, возглавили Москва, Татарстан и Тюменская область, Тульская область, Республика Башкортостан. Нижегородская область, заняв 6 место, продолжила подниматься к верхним строчкам: в 2017 году региону досталось 70-е место, в 2018 — уже 57-е, а в прошлом году Поволжье ворвалось в ТОП-20, заняв 18-е место. То есть за три последних года субъект вырос в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов на 64 позиции. Первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов назвал этот результат «фантастическим рывком» и отметил, что «такой успех не бывает случайным».

Ряд субъектов РФ также укрепили позиции рейтинге. Например, Ханты-Мансийский автономный округ вырос за год на восемь позиций (с 14-го на шестое место), а Тюменская область — на девять (с 12-го на третье место).

«40 из 85 регионов улучшили свой интегральный индекс по сравнению с прошлым годом», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

При распределении мест в Национальном рейтинге главными критериями стали сокращение времени для прохождения различных бизнес-процедур, поддержка малых и средних предпринимателей, доступность кредитов и снижение административного давления на компании. Чупшева добавила, что Нижегородская область вошла в число регионов, где этот прессинг оказался минимальным.

«Вхождение в топ-10 регионов по качеству инвестиционного климата в стране, тем более в столь непростой 2020 год, — это настоящий прорыв. Это означает, что мы принимали оптимальные и действенные решения, что позволило выйти на новый уровень работы с инвесторами. Несмотря на пандемию, по итогам года объем инвестиций в основной капитал Нижегородской области вырос на 20,6%, до 383,1 млрд рублей. И это заслуга не только правительства региона, но и всех представителей инфраструктуры поддержки бизнеса», — прокомментировал результаты рейтинга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, для улучшения инвестиционного климата важно качественно доносить до предпринимателей информацию о мерах поддержки, среди которых не последнюю роль играют система консультаций в центрах «Мой бизнес» и геопортал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), на котором собраны актуальные сведения по всем муниципалитетам области.

Глеб Никитин отметил, что объем инвестиций в основной капитал всех предприятий региона за январь-март 2021 года вырос более чем на 25% в сопоставимых ценах и составил 51,1 млрд рублей.

«Рост инвестиционной активности традиционно отмечается в сфере обрабатывающих производств. Хорошие результаты в металлургии, производстве автотранспортных средств, бумаги и минеральной продукции, в частности, в сфере выпуска стекла», — добавил губернатор.

В этом году стенд Нижегородской области на ПМЭФ посвятили 800-летию города. Белоснежный 3D-фасад, в котором угадываются элементы городских достопримечательностей, привлек внимание высокопоставленных гостей форума. Экскурсию для Дениса Мантурова, Алексея Миллера, Вагита Алекперова, Александра Беглова, Ирека Файзуллина, Михаила Мурашко, Игоря Комарова, Зарины Догузовой, Владимира Жириновского, Вячеслава Фетисова, Аркадия Дворковича, Марианны Максимовской, Тины Канделаки и других гостей проводили лично Глеб Никитин и зампредседателя правительства Нижегородской области региона Олег Беркович. Участники ПМЭФ оставили на стенах областного представительства автографы.

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Президент РАН Александр Сергеев пожелал родному городу стать научно-технологическим форпостом будущего развития России, а руководитель ФМБА Вероника Скворцова — звездного творчества и процветания. «По сравнению с нами город молодой (нам больше 3000 лет). Но сколько сделано!» — написал чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Александр Бен Цви.

В дальнейших планах руководства Нижегородской области — привлечь в местные инфраструктурные проекты деньги в том числе на развитие метро и жилищное строительство. Всего на ПМЭФ регион подписал почти два десятка соглашений на сумму свыше 150 млрд рублей, которые создадут в области более 1000 новых рабочих мест. Для сравнения: занимающий строчку выше в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Башкортостан заключил на форуме соглашений на меньшую сумму – чуть более 120 млрд рублей.

Диапазон интересов и направлений сотрудничества Нижнего Новгорода самый широкий — от фундаментальной науки и высоких технологий до углеводородов и розничной торговли. В частности, с группой компаний «Титан» регион договорился об инвестировании 5 млрд рублей в проект строительства импортозамещающего предприятия по производству компонентов для химической и энергетической отраслей. В результате область получит 100 новых рабочих мест и налоговые поступления, отметил Глеб Никитин.

«Приоритет для группы компаний «Титан» — развитие новых перспективных направлений в промышленности, одним из которых является производство силикагелей. В Нижегородской области у нас есть действующая производственная площадка, и мы будем рады дальнейшему укреплению делового сотрудничества с регионом», — прокомментировал соглашение председатель совета директоров «Титана» Михаил Сутягинский.

Рамочное соглашение о сотрудничестве Нижегородская область заключила с самой большой в мире нефтепроводной компанией «Транснефть».

«Уверен, что расширение сотрудничества с ПАО «Транснефть» поможет развитию и региона, и компании», — подчеркнул Глеб Никитин.

Кроме профильных работ эта компания занимается благотворительностью и помогает Нижегородской областной детской клинической больнице, фонду «Нижегородский онкологический научный центр», социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Ласточка» и детскому саду.

Общая стоимость проекта по строительству в Выксе Нижегородской области электрометаллургического комплекса «Эколант», который будет реализован с помощью механизма СПИК 2.0, около 150 млрд рублей. Специальный инвестиционный контракт был подписан губернатором Никитиным на ПМЭФ-2021 в присутствии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и инициатора проекта «Эколант» - председателя совета директоров АО «ОМК» Анатолия Седых. Проект будет использовать современные технологии и получит налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а также гарантии стабильности условий работы.

Льготы будут действовать весь период действия контракта, начиная с момента возникновения налогооблагаемой базы.

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За счет масштабности проекта и вовлечения большого количества подрядчиков и поставщиков оборудования только в период действия СПИКа объем их налоговых отчислений превысит 30 млрд рублей.

«Электрометаллургический комплекс «Эколант» - это по-настоящему мировой проект, потому что технология DRI - это технология будущего металлургии, учитывающая все требования к экологичности, уменьшению углеродного следа, которые сейчас предъявляются к производствам и о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент Владимир Путин. «Эколант» - первый подобный проект в Европе», - отметил​ Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что запуск «Эколанта» обеспечит увеличение до 5% внутреннего валового продукта региона.

«Эти средства пойдут, в частности, на строительство дорог, благоустройство, ремонт школ и больниц. Кроме того, в строительстве завода будет задействовано около 2000 человек, а после запуска производства там будет трудиться на постоянной основе около 700 специалистов с достойным уровнем заработной платы, что также крайне важно», - добавил Глеб Никитин. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году.

Также в рамках ПМЭФ на стенде Нижегородской области прошел международный футурологический форум имени академика А.Д. Сахарова «Мир через полвека». Онлайн-формат позволил собрать ведущих футурологов — председателя ЮНЕСКО по исследованиям будущего Сохаила Инаятулла, главного научного директора SENS Research Foundation Обри ди Грей, эксперта по будущему профессий Грэма Кодрингтона, генерального директора The Futures Agency Герда Леонгарда и других.

Ярким примером инвестиционной привлекательности и отличным подарком для жителей к юбилею города станет создание Парка 800-летия Нижнего Новгорода на набережной Федоровского. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Госкорпорация проинвестирует проектирование и благоустройство общественного пространства площадью 18 гектаров в историческом центре.

«Основная идея концепции — создание «театра природных действий» — масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха нижегородцев. Это будет уникальный парк на рельефе, который свяжет нижнюю и верхнюю часть городского ландшафта с помощью сети удобных транзитов», — рассказал Глеб Никитин.

Напомним, кульминацией юбилейных торжеств в Нижнем Новгороде станет грандиозное гала-шоу 21 августа. К этой дате завершится реконструкция и благоустройство большей части городских общественных пространств, которые обещают превратить столицу Поволжья в одну из туристических жемчужин России.