«В коронакризис бизнесу понадобилась быстрая цифровизация»

— Как для вас в целом прошел 2020 год? Какое влияние на рынок и вашу компанию оказала пандемия коронавируса?

— В коронакризис информационные технологии стали нужны гораздо больше, чем раньше. Случись такой кризис лет десять назад, при тогдашнем уровне цифровизации, всем нам пришлось бы намного тяжелее. У нас в 2020 году заметно выросли продажи, по лицензиям и сервисам системы «1С:Предприятие» - на 15,8%. В 2021 году рост продолжился, за январь-май 2021 года объем продаж «1С:Предприятия» превысил показатели аналогичного периода 2020 года почти на 34%. При этом цены мы не повышали.

Наиболее очевидная причина в том, что многие организации переходили на удаленную работу, соответственно, стали более востребованы облачные решения, в них работать на удаленке удобнее, чем в «коробочных» («on-premise»). Количество платных пользователей нашего облачного сервиса «1С:Фреш» в ковидном 2020 году выросло на 62%. Мы встроили в наши программы средства для командной работы и взаимодействия – прямо в «1С» можно вести чаты и видеоконференции, ведь на удаленке очень важно видеть и слышать реакции и эмоции собеседника.

Вторая, не столь очевидная, но очень важная причина: в коронакризис многим предприятиям потребовалось очень быстро перестраивать бизнес-процессы - изменять номенклатуру в производстве и услугах, переходить на онлайн-продажи, организовывать доставку. В этой ситуации гибкость и «быстровнедряемость» решений на платформе «1С» оказалась очень востребованной. Например, в «Дикси», одной из крупнейших розничных сетей, до кризиса была не очень выражена система доставки. Когда им потребовалось в крайне сжатые срок запустить доставку, они всего за две недели сделали пилотный проект на «1С:Предприятии» и потом за месяц растиражировали его на все свои московские супермаркеты.

— Получается, что для «1С» пандемия в итоге стала чуть ли не драйвером роста, судя по показателям, которые вы упоминаете... А быстро ли «1С» перестроилась и перешла на удаленку?

— Я горжусь тем, что весной 2020 года мы приняли решение и перевели подавляющее большинство сотрудников на удаленку буквально в один день. Практически всех, кроме тех, кто работает на складе и других работах, где без личного присутствия пока никак. В целом оказалось достаточно эффективно. Мы сами ведь тоже используем «1С:Предприятие», в нем много возможностей для хорошей организации удаленной работы – те же аудио и видеоконференции, встроенные прямо в систему, электронный «1С:Документооборот» и т.д.

— А как теперь? Сотрудники возвращаются?

Недавно мы опросили сотрудников – около 60% сказали, что им на удаленке работается лучше, эффективнее, на дорогу время тратить не надо, 20% ответили, что им нормально и так, и так, оставшиеся 20% - что им лучше в офис, кто-то по личному общению соскучился, кому-то дома дети или родственники не дают сосредоточиться или соседи сверлят. Мы примерно на это и будем ориентироваться. Пока заболеваемость в Москве остается, мы разрешили желающим выходить в офис – но только тем, кто сделал прививку или имеет антитела после болезни.

— С пандемией понятно. Сменим тему. Скажите, в тренде ли все еще ERP-системы?

— Напомню, что термин ERP в свое время ввело международное аналитическое агентство Gartner. Сейчас Gartner декларирует наступление новой эры ERP – гибких, открытых, платформенных, облачных Low-code систем. Современная ERP - это ядро информационной системы цифрового предприятия, центр автоматизации. Такие модные инновации, как Big Data, интернет вещей, технологии виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), машинное обучение, машинное зрение и другие дают максимальный эффект не сами по себе, а когда они «собраны» вокруг ERP-системы, интегрированы с ней. Например, модный «интернет вещей» (IoT) дает эффект, когда информация о состоянии оборудования поступает с датчиков прямо в ERP-систему – тогда можно перейти с «планово-предупредительных» ремонтов, на ремонты «по состоянию». Практика таких проектов на 1C:ERP показывает, что при этом можно сократить простои оборудования более, чем на 20%.

Инновации, расширяющие возможности и повышающие эффективность ERP-систем, стали одной из ключевых тем круглого стола «Реальные ИТ-инновации в крупных организациях», который мы провели на этом форуме. Например, Трансмашхолдинг, одна из крупнейших в мире компаний транспортного машиностроения, который применяет наши ERP-решения более, чем на 30 тысячах рабочих мест, ведет сейчас пилотные проекты по внедрению AR/VR технологий. Задание на сборку или обслуживание того или иного узла планируется в 1С:ERP и передается исполнителю прямо на очки виртуальной реальности: какой элемент необходимо взять, в какое место установить, что сделать. Ведущая российская автомобильная компания СОЛЛЕРС, которая также широко использует 1С:ERP, внедряет технологии дополненной реальности в сети сервисного обслуживания автомобилей. Они также разрабатывают предиктивные модели, позволяющие на основе «больших данных» из ERP-системы с высокой вероятностью прогнозировать отказы двигателя, проблемы с топливной системой и другие существенные поломки.

Меня спрашивают – а чем эти модные технологии могут помочь менее крупным предприятиям, малому бизнесу. Наверное, самый наглядный пример, когда технологии машинного зрения, распознавание текста с применением нейросети, освобождают пользователей нашей облачной «1С:Бухгалтерии» от трудоемкой ручной «забивки» документов в систему. Другой смежный пример – мы на наших больших данных обучили нейросеть разносить банковские выписки по счетам-субсчетам, теперь она это делает с точностью 96%, при том, что точность у обычного («среднего») бухгалтера – 97%. Это сколько же человекочасов в масштабах страны можно высвободить от рутины для более полезной работы, насколько можно поднять производительность компаний малого бизнеса, занимающихся бухгалтерским обслуживанием!

— На ПМЭФ вы подписали соглашения о сотрудничестве с правительствами 11 субъектов РФ – чем 1С вызывает такой интерес у руководителей регионов?

— На предыдущих форумах мы уже заключили более 30 таких соглашений, сейчас еще 11. Все больше прогрессивных руководителей видит преимущества, которые дают современные централизованные системы для цифровизации медицинских и образовательных учреждений, управления финансово-хозяйственной деятельностью. Они позволяют повысить эффективность государственного управления и добиться значительной экономии бюджетных средств. Главная ценность таких систем в том, что руководителю больше не надо выпрашивать отчеты у подведомственных учреждений, он своевременно получает достоверную информацию для принятия решений. Он может от сводного отчета или дашборда «провалиться» до конкретной хозяйственной операции, до зарплаты конкретного сотрудника и поинтересоваться, например, почему дворник в подведомственной организации получает по ведомости больше, чем глава района, или зачем муниципалитету списывать столько ГСМ, если у него на балансе нет ни одного транспортного средства.

В медицине очень большой эффект дает интеграция ERP-систем лечебных учреждений с медицинской информационной системой. Например, в Тюменской области это позволило ввести персонифицированный учет и контроль затрат на закупку медикаментов и в результате только в одной областной клинической больнице (ОКБ N1) только за первый год работы системы экономия составила 140 млн рублей – без снижения качества медицинских услуг. Просто теперь закупки делаются с учетом того, какие лекарства реально назначены и получены пациентами.

— В соглашениях с регионами говорится еще про подготовку ИТ-кадров – проблема дефицита специалистов остается столь же критической, как раньше?

— Главная проблема развития цифровой экономики – дефицит квалифицированных ИТ-специалистов. Внедрением систем «1С» занимаются сотрудники местных компаний сети «1С:Франчайзинг». В результате IT-специалисты оказываются востребованными у себя в регионе, создаются новые высокооплачиваемые рабочие места. Подготовка IT-кадров для цифровой экономики в учебных заведениях всех регионов – очень важное для нас направление сотрудничества.

Государство уже очень много делает в этой области. Еще несколько лет назад в стране было 30 тысяч бюджетных мест на IT-специальности, в 2020 году уже 60 тысяч, в программе Цифровой экономики на 2021 год запланировано 80 тысяч. Но дефицит остается, наши партнеры, которые, собственно, и занимаются цифровизацией бизнесов и госучреждений в масштабах страны, продолжают отмечать нехватку квалицифированных кадров как проблему номер один.

Особенный дефицит – специалисты по внедрению современных ERP-систем. По прогнозу Gartner их зарплаты в этом году могут вырасти на 60%, и это в целом в мире. При этом сейчас в вузах по наиболее близкому направлению «Бизнес-информатика» учат в основном «бизнес-аналитиков», они понимают, как KPI выставлять, а в подготовке производства или организации цепочки поставок не разбираются, да и программировать зачастую не умеют. Еще таким специалистам необходимо хорошо знать математику. Нас спрашивают, зачем в платформу «1С:Предприятие» встроили решение систем линейных уравнений – а без этого невозможно просчитать годовую производственную программу машиностроительного предприятия с изделиями сложного состава. В 2020 году Минобрнауки соответствующим образом изменило Федеральный стандарт подготовки по бизнес-информатике, в него внесено требование создавать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения. Если при этом также суметь донести студентам , как устроены реальные современные предприятия, какие там бизнес-процессы– можно рассчитывать, что получим больше специалистов, готовых хорошо цифровизировать предприятия. Мы разрабатываем такие учебные программы вместе с ведущими вузами страны: в сентябре ВШЭ планирует запустить бакалаврскую, а МФТИ – магистерскую программу по бизнес-информатике, подготовленные с нашим участием.

Очень многие студенты - ИТ-шники начинают работать уже со второго-третьего курса. Поэтому кажется важным перестроить программы обучения ИТ-специальностям так, чтобы прямо с первого курса обучать программированию и необходимой для программиста математике, другим фундаментальным и профильным дисциплинам,. А философию, ОБЖ, физкультуру и другие общеобразовательные дисциплины можно давать на третьем-четвертом курсе, параллельно организовав студентам практику на реальных предприятиях и обеспечив практическую наполненность курсовых и выпускных работ. Такой подход не только будет мотивировать ребят учиться, но и позволит им раньше начать карьеру в ИТ, получить необходимые для этого знания. Также необходимо допускать к преподаванию молодых специалистов, способных говорить со студентами «на одном языке».

Очень важно начинать обучать информатике школьников, с детства сформировать интерес и понимание современных «взрослых» технологий: например, мы с партнерами в «1С:Клубе программистов» учим около 13 тысяч школьников в год и Джаве и сисадминству и конечно разработке на «1С:Предприятии».

Так что проблема подготовки ИТ-кадров пока не решена, но бизнес, государство и система образования ей занимаются всерьез.