Своих курортов не хватает: российское правительство просят открыть границы

Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила правительство как можно скорее рассмотреть вопрос о возможности возобновления авиасообщения с популярными у российских туристов странами.

В своем обращении к председателю Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Татьяне Голиковой АТОР указала, что ряд стран уже заявил о готовности принимать россиян без обязательного карантина по приезду (с отрицательными ПЦР-тестами, справками о наличии антител к COVID-19 или подтверждением вакцинации, или даже вовсе без таких требований).

В обращении, подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем, указывается, что такие условия уже озвучили Турция, Кипр, Греция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.

«Ухудшение эпидемиологической ситуации и связанное с этим практически полное сокращение перевозок в Турцию в апреле этого года стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом. Исключение из ассортимента самого популярного зарубежного направления привело к увеличению до 44 млрд рублей совокупного объема обязательств перед туристами, накопленного с 2020 г. Около 1,3 млн человек не могут реализовать свой отдых по причинам, не зависящим ни от них, ни от туриндустрии», — пояснили в ассоциации.

При этом, более миллиона россиян не смогут в этом году отдохнуть в рамках внутреннего туризма из-за практически исчерпанной емкости российских курортов. По данным опроса АТОР, сейчас более 72% респондентов ждут открытия ранее выбранных ими зарубежных стран, а 26% выбирают другие заграничные направления.

Положительный ответ кабмина на запрос АТОР даст российским туроператорам возможность уменьшить накопившиеся долги по неисполненным обязательствам.

«В АТОР надеются, что Оперштаб рассмотрит предложения Ассоциации и вопрос об открытии популярных туристических направлений решится в кратчайшие сроки. Возобновление авиаперевозки в указанные страны нужно рассматривать и с учётом готовности этих государств принимать на особых условиях вакцинированных российских туристов», — подчеркивается в обращении.

Также, в ассоциации заверили, что возобновление авиасообщения с вышеперечисленными странами позволит увеличить темпы вакцинации в России.

«Можно прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счет граждан, выезжающих или планирующих выезд за рубеж, может увеличиться на 8-10 млн. человек», — говорится в письме.

Неделей ранее Канторович указывал на то, что места на российских курортах уже заканчиваются, передает РИА «Новости».

«Емкость российского рынка, в частности, черноморского сегмента, не позволяет большему количеству людей там отдыхать, просто мест нет. По крайней мере, нет мест такого качества, к которому наши туристы привыкли за годы открытых границ. Нет такого количества гостиниц, чтобы вместить и тех, кто раньше отдыхал на наших курортах, и тех, кто отдыхал за границей», — указывал топ-менеджер.

«Все вместе они не поместятся ни в Крыму, ни в Сочи», — добавил Канторович.

Еще в апреле в TUI отмечали трехкратный рост спроса на поездки в Сочи. Как пояснили «Газете.Ru» в туркомпании, интерес наблюдается и к летним турам, причем по всем топовым направлениям отечественного туризма.

«Не только Сочи, но и Анапа, Кавминводы, Алтай, Иркутск, Карелия, Казань, Калининград — все пользуется повышенным спросом. Глубина продаж — до сентября», — поясняли в компании.

В этой связи и на фоне прогнозов экспертов о том, что повышенный спрос «перегреет» цены на российские направления, первый вице-президент Российского фонда мира, руководитель мониторингового центра «Безопасность 2.0» и член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина обратилась к главе агентства Зарине Догузовой с предложением зафиксировать цены на размещение в гостиницах нынешним летом.

«В период после пандемии было бы целесообразно на летний период ввести государственное регулирование цен на объекты размещения», — говорится в письме (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

В первую очередь речь идет о Краснодарском крае, Крыме, Алтае, Байкале, Северном Кавказе, Карелии, Дальнем Востоке, Калининграде, Москве и Санкт-Петербурге, пояснила Сутормина.

В связи с закрытием Египта и Турции большинство российских туристов проведут отпуск внутри страны, отметила она, и это крайне благоприятно скажется на экономических показателях регионов и бизнеса.