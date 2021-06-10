«Премиальные зелёные баррели»: почему «Восток Ойл» притягивает новых инвесторов

Флагманский проект

Договоренность подтверждает намерение консорциума приобрести долю в проекте «Восток Ойл» и закрепляет основные условия сделки. Ее закрытие ожидается после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений.

Подписанное соглашение, таким образом, становится еще одним свидетельством веры глобальных инвесторов в то, что нефть ещё долгое время будет играть важную роль в мировом энергобалансе. Инвесторы прекрасно осознают также потенциал флагманского проекта «Роснефти» «Восток Ойл», «зеленый» характер которого в ходе одной из сессий ПМЭФ подтвердили ведущие топ-менеджеры главных мировых корпораций из сектора ТЭК.

Напомним, что в конце 2020 года 10-процентную долю в проекте «Восток Ойл» приобрел крупный международный трейдер Trafigura.

Соглашение с консорциумом Vitol и Mercantile & Maritime основано на нашем успешном многолетнем сотрудничестве с этими компаниями, заявил в свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Ресурсный потенциал проекта «Восток Ойл», высокое качество нефти и его экономическая модель делают проект одним из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в мировой энергетической отрасли, что подтверждается высоким интересом к нему крупных мировых компаний и оценками ведущих инвестиционных банков, — подчеркнул глава компании. — Мы намерены и дальше укреплять наше сотрудничество с Vitol и Mercantile & Maritime, в том числе, в рамках проекта «Восток Ойл».

Как известно, еще в прошлом году «Роснефть» приступила к полномасштабному освоению месторождений проекта. Компания уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта.

Магнит для инвесторов

«Восток Ойл» сыграл значительную роль в переоценке стоимости «Роснефти».

Например, Goldman Sachs уже окрестил его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов».

В опубликованном в 2020 году отчете Merrill Lynch аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык присвоили «Восток Ойлу» статус локомотива развития «Роснефти». «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», - говорится в отчете.

При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America.

При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд. Банк J.P. Morgan оценивает проект в $127 млрд (в том числе $26 млрд – СПГ). По мнению аналитиков KPMG, положительный эффект от проектных инвестиций может составить 30 трлн рублей на 15 лет.

«Роснефть» – наш главный фаворит, подчеркивается в отчете J.P.Morgan. Аналитики также связывают долгосрочные перспективы развития компании с «Восток Ойлом». «Создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для Роснефти, но и для мировой нефтяной отрасли», - отмечают они.

«Сладкая» нефть и «зеленые» баррели

Из расчета сегодняшних цен на нефть чистая стоимость проекта составляет примерно $75-90 млрд, говорит доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Причем расчеты приведены без учета запасов газа, которые оцениваются еще в $20 млрд дополнительной стоимости. И без учета грядущего восстановления спроса на углеводороды с неизбежным ростом цен, что в перспективе должно обеспечить инвесторам премию не менее 30%», - считает Крутаков.

По словам старшего аналитика по нефти и газу Рональда Смита из БКС, нефть «Восток Ойла» считается очень «сладкой» и содержит в 10 раз меньше серы, чем Brent, а это означает, что на мировых рынках она может принести премию в размере более $10 за баррель.

По словам Смита, расположение «Восток Ойла», примерно равноудаленного от Азии и Европы, открывает потенциал для значительных торговых преимуществ». Эксперты много говорили и о том, что для транспортировки нефти проекта в Азию будет задействован СМП.

«Добавление еще одного трейдера в проект является положительным моментом для акционеров «Роснефти», поскольку это должно помочь максимизировать ключевые преимущества проекта в контексте мирового нефтяного рынка» — подчеркнул Смит.

Как неоднократно отмечали эксперты, экологичность – важная составляющая проекта «Восток Ойл», привлекающая инвесторов.

Важным для них аспектом является анонсированное использование попутного нефтяного газа и ветрогенерации для энергоснабжения «Восток Ойл». Расчетная интенсивность выбросов составит около 12 кг СО2 на баррель добычи. Это минимальный уровень, ведь данный показатель для новых месторождений, по данным WoodMackenzie, составляет сегодня около 50 кг.

Проектными решениями предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. «Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта «зеленых баррелей» нефти», — отмечал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Триумф на ПМЭФ

Напомним, что, в ходе Петербургского международного экономического форума «Роснефтью» было заключено свыше 50 контрактов для реализации проекта «Восток Ойл» на общую сумму 558,8 млрд руб.

Помимо прочих, были заключены контракты на строительство объектов первой очереди энергообеспечения проекта, а также по расширению нефтяного терминала «Порт Бухта Север» и строительству гидротехнических сооружений.

Подписанное с группой ТМК соглашение об интегральной поставке металлургической продукции и оказанию сопутствующих услуг позволит снизить негативные последствия от волатильности цен и будет способствовать своевременной и эффективной комплектации проекта.

Высокая логистическая эффективность проекта будет обеспечена в рамках заключенного с «Норникелем» соглашения по совместному использованию авиапортовой инфраструктуры горно-металлургической компании и созданию сервисного центра для обслуживания авиатехники. Подписаны соглашения по обеспечению проекта специальной и дорожно-строительной техникой.

Как сообщали СМИ, активное освоение «Роснефтью» новых нефтегазовых провинций получило высокую оценку международных экспертов.

Компания стала победителем в номинации «Лучшая национальная нефтяная компания в области нефтеразведки» в рамках исследования аналитической компании Wood Mackenzie, проведенного по итогам 2020 года.

«Роснефть» в 2020 году открыла больше новых месторождений, чем любая другая нефтяная компания мира. При этом «Роснефть» продолжает бурение в ряде самых перспективных нефтеносных бассейнов мира», - говорится в сообщении Wood Mackenzie.