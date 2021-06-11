Гепард готовится к прыжку: ЦБ резко поднял ключевую ставку

Центральный банк России повысил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 5,5% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. С тем же шагом происходило и апрельское повышение. Ставка в 5,5% устанавливалась ЦБ и в прошлом году — позже она была снижена в качестве антикризисной меры.

Очередной резкий шаг по повышению ставки регулятор объясняет несколькими факторами. Во-первых, это более быстро восстановление мировой и отечественной экономики, чем ожидалось ранее. Во-вторых, инфляция складывается выше прогноза регулятора. Есть проблема и с инфляционными ожиданиями (этот фактор, как считают эксперты, сам по себе провоцирует рост цен, вынуждая население делать запасы).

«Инфляционные ожидания населения уже несколько месяцев находятся вблизи максимальных значений за последние 4 года. Продолжают расти ценовые ожидания и предприятий, оставаясь выше локальных максимумов 2019–2020 годов», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

В-третьих, в Банке России считают, что потребительский спрос сейчас растет. Потребительская активность уже «достигла уровней до начала пандемии», то есть уровня 2019 года. А удовлетворить спрос в полном объеме у производителей товаров и услуг пока что нет возможности, что опять же толкает цены вверх.

Цены снизятся не раньше 2022 года

«Повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», — отмечает Центробанк.

Цель регулятора по инфляции — 4%. По данным Росстата за май, инфляция сильно отклонилась от этой цели и составила 6%. А продовольственная инфляция подскочила даже до 7,4%.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция вернется к намеченному показателю только во втором полугодии 2022 года.

Но сама российская экономика вернется к докризисному уровню уже во втором квартале 2021 года, уточнила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после оглашения итогов по ставке.

При этом на ее одежде красовалась брошка в виде гепарда, готовящегося к прыжку. Как обычно, журналисты стали искать в ювелирном украшении Набиуллиной скрытые смыслы.

Следующее заседание совета директоров ЦБ запланировано на 23 июля.

Решение о повышении ключевой ставки было предсказуемым в нынешних экономических реалиях, считает эксперт по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян. «Уже с января этого года ЦБ перешел от мягкой к более жесткой денежно-кредитной политике. Ставка планомерно повышается с начала года и рост продолжится как минимум до конца этого года. Сейчас реалистичной выглядит ключевая ставка на уровне 6-7%», — говорит Григорян.

Действия регулятора продиктованы заранее обозначенным планом по нормализации денежно-кредитной политики, при которой ключевая ставка должна находиться на 1-2 процентных пункта выше уровня инфляции, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. «А признаков замедления инфляции не видно. Она приобретает все более устойчивый характер, что вынуждает регулятора повышать ставку», — говорит начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Впрочем, эксперты не готовы переоценивать значимость сегодняшнего решения ЦБ для финансового рынка, в частности по таким направлениям как курс рубля, банковские депозиты и рынок государственных ценных бумаг (ОФЗ).

«Повышение ставки в большей степени вызвано теоретическими посылами, что это поможет побороть инфляцию. На практике после предыдущих повышений ставки инфляция в России только ускорилась. И это, скорее, связано с импортируемой инфляцией из-за мягкой денежно-кредитной политики мировых центральных банков, благодаря чему существенно выросли цены на биржевые товарные активы», — говорит главный экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Кроме того, сбои в производственных и торговых цепочках привели к дефициту сырья и комплектующих по многим товарным позициям, что также способствовало росту цен, отмечает Суверов. «Справиться с этими факторами повышением ключевой ставки Центробанком вряд ли возможно», — считает эксперт «Арикапитал».

Теоретически рост ставки способствует снижению инфляции, укреплению рубля и росту привлекательности госбумаг, но практически сейчас для рынка важнее санкционная риторика и развитие событий на рынке нефти, особенно ожидаемое смягчение санкций против Ирана, уточняет доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» Факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Плавное укрепление рубля возможно

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин тем не менее уверен, что повышение ключевой ставки приведет к «плавному укреплению курса рубля к доллару до конца 2021 года в диапазоне 65–73 руб. за единицу американской валюты и 76,25-91,25 руб. за евро.

Но по мнению главного аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, повышение ставки во многом уже было учтено валютными котировками до заседания ЦБ. «После выхода информации о повышении ставки курс практически не изменился. Решение ЦБ мало повлияет на рубль. В перспективе нескольких недель курс останется в текущем диапазоне 70-75 рублей за доллар», — прогнозирует Гойхман.

Что касается влияния ставки ЦБ на доходность банковских рублевых депозитов, то она, по законам рынка, немного подрастет, отмечают эксперты. «Но стоит отметить, что этот тренд сформировался задолго до повышения ставки регулятором», — уточняет Сергей Хестанов из РАНХиГС.

Повышение привлекательности депозитов — это в принципе одна из целей, которую ЦБ преследует этим повышением, считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский. «Повышая ставку, ЦБ пытается стимулировать таким образом сбережения граждан. Это в принципе возможно. Другое дело, что это вряд ли именно то, что нужно сейчас экономике. Потому что направлено на ограничение потребительских расходов и сдерживание спроса, чтобы таким образом сдержать инфляцию», — говорит Заверский.

Повышение ключевой ставки увеличит проценты по депозитам в банках, в итоге отставание вкладов от инфляции уменьшится, согласен Гойхман из TeleTrade. «Средний процент по вкладам физических лиц на срок свыше 1 года составляет 4,5%. Это следует из данных самого ЦБ. При росте потребительских цен в 6% в год вклады россиян фактически не приносят дохода», — уточняет Гойхман.

На привлекательности российских госбумаг решение ЦБ также отразится незначительно, считают эксперты. «Пул зарубежных инвесторов в российские ОФЗ сейчас значительно сократился, что является, видимо, следствием иностранных санкций против России. Сейчас доля доля нерезидентов в общем объеме новых размещений рынка ОФЗ в составляет порядка 20%», — говорит эксперт «Фридом Финанс» Осин, добавляя, что эта доля примерно той же и останется.