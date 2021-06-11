Почему спрос на нефть вырастет уже через год

Уже в этом году мировой спрос на нефть увеличится на 5,4 млн баррелей в сутки, достигнув результата в 96,4 млн б/с, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). В 2022 году потребность в нефти вырастет еще на 3,1 млн б/с. При оптимистичном сценарии уже через год реализация энергоносителя выйдет на допандемический уровень, отмечают аналитики.

Эксперты МЭА рекомендуют странам ОПЕК+ в 2022 году ослабить ограничения по добыче, чтобы удовлетворить растущий спрос.

«Первый взгляд на 2022 год подтверждает ранние наблюдения о том, что странам ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией следует открыть краны, чтобы глобальный рынок нефти был адекватно обеспечен поставками»,

— сообщается в отчете агентства.

Генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора», доцент кафедры международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Тамара Сафонова согласна с оптимистичным видением МЭА мировой нефтегазовой конъюнктуры. Она напоминает, что аналитики ОПЕК+ дают еще более позитивные оценки — потребности в углеводородах уже в IV квартале текущего года достигнет уровня 2019 года.

Желающих увеличить добычу много среди стран ОПЕК+, при этом в государствах Персидского залива резервные мощности позволяют при необходимости нарастить добычу достаточно быстро. Иран, в частности, готов полноценно вернуться на мировой рынок и перейти от «партизанских» поставок Китаю к открытой торговле, считают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

«На горизонте появилась реальная возможность роста иранской добычи на 1 млн б/с (около 1% от всего мирового потребления).

Такое увеличение может быть реализовано в течение месяца, если стране удастся договориться с США по восстановлению ядерной сделки», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

Поставки готовы наращивать и игроки, существующие вне картелей. В МЭА считают, что США после двух лет спада станут движущей силой прироста добычи среди стран, не входящих в ОПЕК+. Наращивать поставки нефти также будут Канада, Бразилия и Норвегия.

Иного мнения придерживается эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового Университета Станислав Митрахович. Называть США лидером по восстановлению предложения не стоит, поскольку добыча в США может расти медленно из-за «зеленых» настроений инвесторов, заметил он.

«Что касается добычи в США, то она не так быстро восстанавливается, как многие ожидали: мы видим «зеленые инициативы» Байдена, призывы прекращать инвестиции в нефть и стигматизацию нефтяной отрасли»,

— заметил в разговоре с «Газетой.Ru» Митрахович.

Сланцевые компании не слишком торопятся возвращать производство, хотя раньше они всегда на росте цен старались нарастить объемы, подчеркивает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Что будет с ценами на нефть

Восстановление мирового потребления нефти вряд ли повлечет за собой дальнейший рост цен, полагают опрошенные эксперты.

«До конца 2021 года цены на нефть могут остаться высокими. В среднем мы можем увидеть их в диапазоне от $65 до $70 за баррель Brent. В 2022 году за счет сокращения дефицита котировки могут снизиться и в среднем составить $60—65 за баррель», — прогнозирует Игорь Галактионов из «БКС Мир инвестиций».

В российский бюджет на этот год заложена средняя цена барреля в размере 3,13 тыс. руб. (нефть по $43,3 за баррель), а дефицит бюджета установлен на уровне 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП). При текущих котировках рубля и нефти дефицит бюджета серьезно сократится к концу года, но закладывать цены в бюджет на следующий год нужно без излишнего оптимизма, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

«Я бы не строил сценарии роста цен на нефть. Доходы бюджета в этом году у нас были рассчитаны исходя из цены около $40 за баррель, и то, что сейчас нефть стоит почти $70, для нас уже хорошо»,

— говорит Станислав Митрахович.

По его мнению, «толкнуть цены вниз» может медленное разворачивание вакцинации в мире и, соответственно, неполное восстановление авиасообщения (на авиатопливо приходится 10% спроса на нефтепродукты), а также полноценное возвращение Ирана на мировой рынок. Даже находясь под санкциями США, Иран оказывает влияние на динамику цен, подчеркивает Тамара Сафонова. Она указывает на спекулятивную активность вокруг американо-иранских переговоров: инвесторы были встревожены появившимися сообщениями о том, что Вашингтон снял часть санкций с Тегерана, однако позднее официальные источники пояснили, что ограничительные меры были сняты с ряда физлиц и компаний, деятельности которых была «рутинной» и не имела отношения к переговорам о возобновлении ядерной сделки Ирана.