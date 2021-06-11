«Эксперт РА» подтвердило наивысший рейтинг «Роснефти»

Кроме того, Конкурентные позиции «Роснефти» агентство оценило как сильные, в том числе за счет больших доказанных запасов углеводородов и низких затрат на добычу. Аналитики «Эксперт РА» указали, что по итогам 2020 года объем добычи компании составил 204,5 млн млн т жидких углеводородов и 63 млрд кубометров газа, что соответствует практически 40% и 10% российской добычи ЖУВ и газа соответственно.

Таким образом, объем доказанных запасов углеводородов «Роснефти» обеспечивает компании более 20 лет добычи — на уже достигнутых уровнях.

Разумеется, как и ведущие мировые финансовые институты, российский «Эксперт РА» выделил и успешную реализацию флагманского проекта «Восток Ойл». «Проект предполагает добычу легкой и малосернистой нефти, значительно превосходящей по качеству сорта Brent и ESPO, и ее транспортировку по Северному морскому пути в объеме до 30 млн тонн в 2024 году и до 100 млн тонн к 2030 году», — говорится в отчете агентства.

«Зеленые баррели»

Аналитики «Эксперт РА» считают, что структура добычи «Роснефти» таким образом изменится в пользу высокомаржинальных объемов нефти.

Напомним, в свою очередь, что у проекта колоссальначя ресурсная база, составляющая более 6 млрд т.н.э., а по качественным характеристикам нефть с «Восток Ойл» месторождений проекта превосходит сорт Brent, а именно она — легкая (40% API) и малосернистая (содержание серы <0,05%). Эксперты ожидают, что и продаваться она будет с премией к Brent.

Замысел проекта «Восток Ойл» предусматривает и полную утилизацию попутного нефтяного газа, что должно обеспечить ему «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

Как заявил на прошлой неделе на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин, «есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта «зеленых баррелей» нефти».

Эксперты много говорили и о том, что для транспортировки нефти проекта в Азию будет задействован Северный морской путь, благодаря чему будет выполнено поручение президента Владимира Путина о его загрузке. «Направления экспорта — европейские и азиатские рынки через Северный морской путь, спрос будет обеспечен дальнейшим ростом азиатских экономик, которые будут диверсифицировать энергетические потребности», говорится в отчете «Эксперт РА».

Нефть – это еще надолго, считают инвесторы

Как сообщалось в четверг, «Роснефть» договорилась соглашения об основных условиях сделки по продаже 5% «Восток Ойл» консорциуму компаний в составе Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd.

Это — новый этап в процессе привлечения «Роснефтью» к участию в «Восток Ойл» международных компаний-нефтетрейдеров.

Как известно, еще в конце 2020 года 10-процентную долю в проекте «Восток Ойл» приобрел крупный международный трейдер Trafigura. На одной из сессий завершившегося на прошлой неделе ПМЭФ-2021 глава Trafigura Джереми Вейр подчеркнул, что компания гордится своим и считает за честь участвовать в проекте «Восток Ойл».

Заявленное иностранными компаниями желание участвовать в проекте «Восток Ойл», становится еще одним свидетельством веры глобальных инвесторов в то, что нефть ещё долгое время будет играть важную роль в мировом энергобалансе. Судя по всему, инвесторы прекрасно осознают также потенциал флагманского проекта «Роснефти», «зеленый» характер которого в ходе одной из сессий ПМЭФ подтвердили ведущие топ-менеджеры главных мировых корпораций из сектора ТЭК.

«Эксперт РА» охарактеризовало ликвидность «Роснефти» как сильную и выделило комфортный график погашения долга, а также диверсифицированную структуру долга по кредиторам и широкими возможности по рефинансированию обязательств.

Рейтинговое агентство — наряду с Moody's и S&P — также ожидает улучшения финансовых показателей «Роснефти», в том числе существенного снижения долговой нагрузки. Высоко «Эксперт РА» оценил и диверсифицированную клиентскую базу «Роснефти», отсутствие зависимости от труднозаменяемых поставщиков и влияющей на рейтинг концентрации производственных активов.