Почему на Украине так боятся «Северного потока — 2» и саммита в Женеве

Успешное завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» серьезно ударит по каждому жителю Украины. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич (представляет фракцию ОПЗЖ).

«Сегодня мы уже можем сказать, что произошли… очень печальные для украинцев [события]. В вопросе «Северного потока – 2» это коснется каждого украинца, к сожалению… Это коснется всех, потому что это очень будет серьезный удар по нашей экономике», — сказал украинский парламентарий.

По словам Шуфрича, «русские спешат сделать это» (запустить СП-2) к моменту встречи президентов России и США (должна состояться 16 июня). Он также выразил сожаление в связи с тем, что власти Украины и президент Владимир Зеленский не сделали ничего для обеспечения страны газовым транзитом, вместо этого пытаясь убедить себя в том, что газопровод через Балтику не будет закончен. Вместо четырехлетнего контракта, согласно которому «Газпром» должен использовать до 2023 года газотранспортную сеть Украины, Киев должен был настаивать на «четырнадцати, двадцатилетнем контракте», добавил Шуфрич.

Страшный сон в Женеве

Переживает Украина не только из-за завершения строительства «Северного потока — 2», который сулит бюджету страны многомиллиардные потери. Украинский политолог Кость Бондаренко в своей статье для издания «Главред» заявил, что «страшным сном» станет саммит российского и американского лидеров в Швейцарии из-за донбасского вопроса. Война на юго-востоке используется американским руководством как инструмент давления на Россию, отмечали ранее эксперты.

Возможные итоги встречи Путина и Байдена тревожат Киев, потому что Украину могут всерьез заставить выполнять Минские договоренности, это зависит от «разрядки» отношений между Белым домом и Кремлем, пишет Бондаренко.

По мнению эксперта, Вашингтон может начать давление на Киев, принуждая украинскую власть выполнять, а не имитировать выполнение «Минска». Пока что, добавил он, США лишь говорили Украине делать вид, что она придерживается этих договоренностей по мирному разрешению конфликта — связано это было с тем, что «Северный поток — 2» еще не был завершен на 99%.

«В любой ситуации и при любых раскладах нас будет ждать судьба несубъектного государства, которым будут манипулировать в интересах крупных игроков. Для того, чтобы нами не манипулировали, нам нужно самим становиться сильными и взрослыми», — подчеркнул Бондаренко.

Разрубить газовый узел

Киев опасается также, что запуск СП-2 сделает Украину беззащитной перед Россией и в военном смысле. Об этом, в частности, говорил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Хуже всего то, что это означает гораздо более высокий шанс для полномасштабной войны, потому что поток газа через Украину в Европу служит сдерживающим фактором для полномасштабной войны», – заявил глава «Нафтогаза».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель накануне отмечала, что она и президент США Джо Байден сходятся во мнении, что транзит через Украину «жизненно необходим и обязателен».

Еще 4 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что завершена укладка первой нитки СП-2. Для начала заполнения ее газом нужно около 10 дней, добавил он. По словам Путина,

Москва не обязана «кормить всех», но запуск СП-2 не означает потери Украиной транзита. Поставки в Европу газа из России будут расти, добавил президент РФ, и у Киева есть возможность заключить новый контракт — главное, чтобы была продемонстрирована «добрая воля», а деньги за транзит шли не на войну, а на поддержку своего народа.

«Они сейчас получают от нас за транзит 1,5 млрд долларов. Получали бы три, четыре, пять. Сами своими руками все сломали... Нужна добрая воля... Не для того, чтобы деньги брать, не для того, чтобы армию содержать и нацеливать ее на решение силовым способом проблемы Донбасса, а для того, чтобы экономику поднимать, с людьми работать», — заявил 4 июня Владимир Путин.