На что направлены новые рестрикции США в отношении РФ

С 14 июня начали действовать ограничительные меры США против российского госдолга. О них было объявлено весной, 15 апреля. В заявлении Белого дома говорилось, что санкции направлены на сдерживание России на международной арене. Они включают в себя, в частности, «попытки подорвать проведение свободных и честных демократических выборов», «участие и потворствование злонамеренной киберактивности» в отношении США, а также их союзников и партнеров, «поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства».

«Администрация [президента США Джо] Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты хотят стабильных и предсказуемых отношений. Мы не думаем, что стоит продолжать двигаться по негативной траектории. Однако мы также четко дали понять — и публично, и в частном порядке — что мы будем защищать наши национальные интересы и заставлять российское правительство платить за действия, направленные на то, чтобы нанести нам ущерб», — говорилось в сообщении.

Санкции, в частности, запрещают американским финансовым институтам покупать российские облигации федерального займа (ОФЗ) на первичном рынке — как рублевые, так и нерублевые. Это коснется бумаг, выпущенных Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином России после 14 июня 2021 года. Облигации пока можно будет приобретать или продавать на вторичном рынке. Однако в Белом доме допустили, что ограничения в дальнейшем могут расширить.

Также США наложили санкции на шесть российских технологических компаний, которые, по их мнению, оказывали поддержку спецслужбам при проведении кибератак. В качестве примера приводилась атака против американских учреждений с использованием программного обеспечения компании SolarWinds. Кроме того, в санкционный список США включили 32 юридических и физических лица. Они, по утверждению Белого дома, участвовали в попытке повлиять на выборы президента США в 2020 году и «других актах дезинформации и вмешательства».

Под санкции также попали восемь юридических и физических лиц, которые якобы «связаны с продолжающейся оккупацией и репрессиями в Крыму». Кроме того, США решили выслать десять российских дипломатов. Утверждалось, что среди сотрудников дипкорпуса РФ якобы есть представители спецслужб.

После введения санкций США МИД РФ заявил об ответных мерах. В частности, из России также решили выслать десять американских дипломатов, были введены ограничения для других представителей Соединенных Штатов.

«В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии «сдерживания Москвы», на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений», — отметили в МИД России.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил «об упущенной выгоде для американских финансовых институтов». Он отметил, что среди держателей ОФЗ более 80% — это отечественные инвесторы. При этом «приверженность благоразумной финансовой политике делает наши обязательства одними из самых надежных и низкорискованных в мире», а спрос на них остается высоким, несмотря на ограничения, говорил Силуанов.

«Тут, скорее, можно говорить об упущенной выгоде для американских финансовых институтов, против которых эти санкции и оказались направлены», — заявил министр журналистам (цитата по ТАСС).

Антон Силуанов отметил, что Минфин будет следить за ситуацией вместе с ЦБ. «У нас достаточно инструментов для укрепления стабильности — будем их использовать в случае необходимости. Это, например, касается графика проведения аукционов на первичном рынке — в ближайшие недели будем особенно аккуратно смотреть на динамику рыночной конъюнктуры при принятии решения о необходимости их проведения», — уточнял он.

Напомним, 16 июня в Женеве состоится встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. В Кремле отметили, что планируется обсудить «состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов».

Сам Владимир Путин об ожидаемых результатах встречи сказал: «Восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы, — такие есть, я уже об этом говорил, мне кажется, нет необходимости это повторять».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки говорила, что президент США Джо Байден нацелен на поиск возможных точек соприкосновения. «По его [Байдена] мнению, эта встреча не имеет отношения к доверию, не имеет отношения к дружбе, это встреча с целью выяснить, какие мы можем найти точки соприкосновения, будучи прямолинейными и откровенными относительно тех сфер, по поводу которых у нас есть озабоченность», — заявила она на брифинге (цитата по ТАСС).