«Мы видим основания для других инвесторов присоединиться к «Восток Ойл»

Объявление о продаже новой доли в проекте «Восток Ойл» является позитивным событием для акций «Роснефти», поскольку иллюстрирует, что экономика проекта привлекательна для покупателей, считают аналитики J.P.Morgan.

«Вместе с тем, мы отмечаем, что условия сделки пока не раскрыты, поэтому нам еще предстоит узнать, какова точная стоимость доли, как консорциум Vitol и Mercantile & Maritime будет финансировать сделку и когда будет совершен платеж (на основании аналогичной сделки с Trafigura стоимость 5% проекта может составить порядка $4,25 млрд)», — уточнили в банке.

«Проект «Восток Ойл» движется вперед, но при этом еще в малой доле учитывается в оценке «Роснефти», — констатировали аналитики. — Более того, мы видим стратегические основания для Индии, Китая и Катара присоединиться к проекту, что еще больше улучшит отношение инвесторов к компании»

Как результат, в J.P.Morgan подтвердили рекомендацию «покупать» в отношении акций «Роснефти» и статус наиболее предпочтительного объекта инвестирования среди российских нефтяных компаний.

Продажа 5%-ной доли консорциуму трейдеров Vitol и Mercantile & Maritime – еще одна веха в реализации проекта «Восток Ойл», который продолжает набирать обороты, заявили в CitiBank.

«В то время как мейджеры продолжают сдерживать инвестиции в этом году, стратегия «Роснефти» твердо основана на долгосрочном росте нефти с возвратом капвложений до допандемийного уровня и «Восток Ойл» находится в центре этой стратегии, — пояснили в банке. — При поддержке богатой ресурсной базы проект может стать мировым нефтяным гигантом и увеличить добычу нефти «Роснефти» до >5,3 млн барр. в сутки к концу десятилетия».

В CitiBank уточнили, что трейдерам, покупающим доли в «Восток Ойл» проект дает доступ к легкой малосернистой нефти (ее даже прозвали «сладкой»), добываемой рядом с Северным морским путем и имеющей хорошие перспективы для экспорта на ключевые азиатские рынки.

Кроме того, нефть проекта в силу его экологических характеристик прозвали ещё и «зелёными баррелями».

Объявленная сделка по приобретению консорциумом Vitol и Mercantile & Maritime доли в «Восток Ойл», является еще одним положительным моментом с точки зрения уточнения оценки этого флагманского проекта «Роснефти», заявили в свою очередь в BofA Securities.

«Крупнейшие российские компании наряду с Aramco занимают уникальное положение среди крупнейших мировых нефтегазовых компаний – помимо потенциала на фоне роста цен на нефть, эти компании обладают уникальной способностью наращивать добычу без соответствующего увеличения капиталовложений, — напомнили аналитики BofA Securities. — «Роснефть», например, имеет возможность увеличить добычу на 300 тыс. барр. в сутки (при ослаблении ограничений ОПЕК+ или по истечении действия Соглашения в апреле 2022 года)».

BofA Securities таким образом сохраняют рекомендацию «покупать» и целевую цену, учитывая потенциальные выгоды для «Роснефти' от сделки с Vitol и то, что, на данный момент цена акций российской НК еще не полностью учитывает оценку «Восток Ойл».

Эксперты «Ренессанс Капитал» также считают, что продажа еще 5% акций проекта «Восток Ойл» еще раз подтверждает значительную ценность этого проекта и укрепляет его роль в качестве основного драйвера роста «Роснефти».

«В целом, мы полагаем, что наша оценка ($72 млрд) является консервативной и не исключаем дальнейший рост стоимости в процессе продажи оставшейся доли (34%) и получения результатов ГРР. Данный проект, на наш взгляд, укрепляет позиции «Роснефти» как ведущей нефтедобывающей компании России, а также соответствие ее стратегии развития государственным приоритетам», — считают аналитики инвестиционной компании.

Судя по оценкам экспертам, «Восток Ойл» действительно сыграл значительную роль в переоценке стоимости «Роснефти».

Напомним, что Goldman Sachs уже окрестил его «магнитом для инвесторов». По мнению инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть $75 млрд».

А в опубликованном в 2020 году отчете Merrill Lynch аналитики Карен Костанян и Екатерина Смык присвоили «Восток Ойлу» статус локомотива развития «Роснефти». «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для НК «Роснефть», - говорится в отчете.

При благоприятной рыночной конъюнктуре и снижении рисков, стоимость проекта может превысить $100 млрд, считают аналитики Bank of America. При учете СПГ, общая оценка по проекту может возрасти до $115-120 млрд. Банк J.P. Morgan оценивает проект в $127 млрд (в том числе $26 млрд – СПГ). По мнению аналитиков KPMG, положительный эффект от проектных инвестиций может составить 30 трлн рублей на 15 лет.

«Роснефть» – наш главный фаворит, подчеркивается в отчете J.P.Morgan, связывая долгосрочные перспективы развития компании с «Восток Ойл».

«Создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для «Роснефти», но и для мировой нефтяной отрасли», - отмечают они.

Соглашение об условиях сделки по продаже 5% «Восток Ойл» консорциуму компаний в составе Vitol и Mercantile & Maritime Energy — новый этап в процессе привлечения «Роснефтью» к участию в «Восток Ойл» международных компаний-нефтетрейдеров.

Как известно, еще в конце 2020 года 10-процентную долю в проекте «Восток Ойл» приобрел крупный международный трейдер Trafigura. На одной из сессий завершившегося на прошлой неделе ПМЭФ-2021 глава Trafigura Джереми Вейр подчеркнул, что компания считает за честь участвовать в проекте «Восток Ойл».

Заявленное иностранными компаниями желание участвовать в проекте «Восток Ойл», становится еще одним свидетельством веры глобальных инвесторов в то, что нефть ещё долгое время будет играть важную роль в мировом энергобалансе. Судя по всему, инвесторы прекрасно осознают также потенциал флагманского проекта «Роснефти», «зеленый» характер которого в ходе одной из сессий ПМЭФ подтвердили ведущие топ-менеджеры главных мировых корпораций из сектора ТЭК.

В оценке суммы соглашения с Vitol и Mercantile & Maritime Energy аналитики исходят из договоренности с Trafigura (€7 млрд) – по их мнению, стоимость нынешней сделки может составить не менее €4,25 млрд.