Под завязку: юг России переполнен из-за наплыва туристов

Российские курорты на Черном море загружены максимально, число гостиниц необходимо увеличивать. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Все Черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено. Проблема в том, что сегодня на всем юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение. А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен»,

— сказала она в интервью «Известиям».

Представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько ранее заявил, что в четырех- и пятизвездочных отелях на июнь номера забронированы «под завязку». В трехзвездочных гостиницах свободны менее 5% мест.

По словам Догузовой, в ближайшие годы необходимо в несколько раз увеличить количество качественных отелей на Черном море. Для этого правительство в рамках нацпроекта намерено давать бизнесу льготные кредиты на строительство и реконструкцию гостиниц.

«До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тыс. новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах», — отметила глава Ростуризма.

Воздушная толкучка

В аэропортах Крыма и Краснодарского края постепенно заканчиваются слоты для приема самолетов с туристами, летящих из других российских регионов. Представитель хаба в Симферополе заявил «Известиям», что маршрутная сеть полетов достигла 63 направлений — максимальный показатель в современной истории.

Аэропорт Сочи при запросе слотов на внутренние рейсы отвечает очень долго или предлагает перенести дату прилета на несколько дней, говорится в материале. По данным авиакомпании RedWings, аэропорты не подтверждают запрашиваемые слоты при запросе на корректировку времени прилета или вылета.

Это еще не сезон

По данным Гидрометцентра, купаться на черноморских курортах можно будет со второй половины июня.

Научный руководитель ведомства Роман Вильфанд заявил, что в Сочи, Алуште, Феодосии и Ялте вода прогрелась до +17°C. Еще теплее вода в Туапсе и Евпатории — +18…+19°C.

Потепление на юг России придет с середины следующей недели. «[Температура воздуха] будет выше нормы уже к середине следующей недели, это значит, что будет +24…+28°C. Начнет прогреваться и вода», — добавил Вильфанд.

Не все то золото

Цены на отдых в Краснодарском крае остаются очень высокими, говорил ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев. Остановить их рост, по его мнению, может только конкуренция.

В Крыму цены на отдых также выросли в несколько раз — в Ялте, к примеру, по сравнению с 2019 годом туристам придется переплатить на 20-84%. В Сочи отдых подорожал на 72%.

«Средний чек недельного отдыха в Крыму (и перелет, и проживание) для одного человека чуть превысит 47 тысяч рублей, а в августе перейдет отметку в 51 тысячу», — сообщали «РИА Новости Крым».

Рост цен на отдых на курортах Черного моря может привести к упадку отрасли – потере традиционных клиентов, считают эксперты. Повышаются цены и на обычные квартиры, которые местные жители сдают приезжим.

«Был постоянный костяк клиентов, который поддерживал эти курорты, когда страны были открыты. Сейчас они не могут поехать на любимые курорты», — отмечал гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.

По его мнению, когда откроются границы, на зарубежные курорты уедут россияне, готовые платить больше. Вернутся ли в Крым и Сочи «обиженные» постоянные потребители местного отдыха — большой вопрос. Снижаться цены на отдых в Сочи и Крыму могут начать в бархатный сезон, когда должны открыться для туристов популярные Турция и Египет. При этом Ростуризм предложил, чтобы оперативный штаб и Роспотребнадзор заранее информировали россиян о ситуации с ограничениями на зарубежные массовые туристические направления.