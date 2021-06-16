Почему только сейчас: рестораторы отреагировали на отмену НДС

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении приняты поправки в Налоговый кодекс, дающие право предприятиям общественного питания получить освобождение от уплаты НДС.

Налоговая льгота касается всех предприятий общественного питания: ресторанов, кафе, баров, буфетов, столовых и закусочных быстрого питания. От НДС освободят также компании, которые занимаются выездным обслуживанием. Причем речь идет о предшествующем календарном годе, то есть закон уже регламентирует доходы компаний за 2021 год. Соответственно они смогут не уплачивать НДС по истечении налогового периода.

Для освобождения от НДС предприятию необходимо соответствовать целому ряду условий. Удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов компании должен составлять не менее 70%. Кроме того, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных компанией (или ИП) в пользу физических лиц, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы по региону.

И наконец, сумма доходов компании за календарный год, в котором применяется освобождение от НДС, не должна превышать в совокупности 2 млрд рублей.

Поправки были внесены в ст. 149 Налогового кодекса, в котором обозначены операции, не подлежащие обложению НДС.

Для комфортного выживания

С идеей по поводу возврата НДС впервые выступил президент Владимир Путин, выступая четвертого июня на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

«Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий режим, если преодолевают планку по количеству персонала и по объему выручки. Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку», — отметил Путин и предложил запустить с 2022 года пилотный проект по плавному переходу компаний общепита с упрощенного на общий режим работы.

«Часто этот фактор сдерживает рост, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компании», — пояснил свое предложение президент.

Общепит, как показательный пример этой негативной ситуации, Путин предложил сделать экспериментальным полем для отработки механизма комфортной смены налогового режима.

Участвовать в пилотном проекте смогут примерно 500 компаний, уточнил чуть позже министр финансов РФ Антон Силуанов.

Предложение по освобождению от уплаты НДС для учреждений общепита, безусловно станет существенным шагом на пути к стабилизации экономического положения отрасли, считает партнер компании Sinoruss (управляет рестораном китайской кухни «Дружба») Алексей Пулик.

«Предложенные критерии для получения льготы по НДС — адекватные критерии для малого и среднего бизнеса», — заметил он.

Сейчас большая часть общепита находиться на специальном режиме — упрощенной системе налогообложения, только очень крупные компании применяют основную систему налогообложения с уплатой НДС, налога на прибыль, на имущество и т.д., обращает внимание председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке малого и среднего бизнеса Александр Соколов.

«Крупные компании действительно стараются разбивать свои кафе и рестораны на разные юридические лица, обороты которых существенно ниже двух млрд рублей в год. Из этого следует, что эта мера господдержки (освобождение от НДС) если и поможет, то единицам», — говорит Соколов.

Ранее президент Федерации отельеров и рестораторов России Игорь Бухаров уточнял, что у более чем 80% российских предприятий общественного питания выручка уже сейчас не превышает 2 млрд руб. в год.

Придется поднимать зарплату

Но проблема не только в размере выручки, а еще в том, что среднемесячный размер выплат, начисленных организацией физлицам, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в регионе.

«При этом средний размер оплаты труда в общепите обычно ниже, чем в среднем по экономике того или иного региона, и это требование закона будет не просто выполнить», — считает Соколов.

Представители бизнеса единодушны во мнении, что льгота по НДС нужна была еще в 2020 году. Тем более что бизнес-сообщество неоднократно предлагало снизить НДС для общепита до 10%. В нынешних условиях ограничительные меры часто в первую очередь затрагивают именно предприятия общественного питания. И хотя вопрос НДС должен быть решен, это не так уж сильно поможет отрасли, считает Соколов.

При этом Пулик из Sinoruss с пониманием относится к тому, что мера господдержки была законодательно закреплена только сейчас, почти через полтора года после официального начала пандемии.

«Можно ли было это сделать, скажем в прошлом году? Нет. Это сложная задача с точки зрения бюджетного планирования, особенно в кризисные моменты, когда нужно помочь за счет бюджета дополнительными выплатами пенсионерам, безработным, врачам, а также зарезервировать средства для разработки вакцин и лекарств. В такие моменты правительству сложно принимать решения об урезании источников дохода», — отмечает Пулик.

Председатель Новгородской «Деловой России» Юрий Весельев считает, что списание НДС для малого бизнеса необходимо рассматривать не как временную меру на период пандемии, а как постоянно действующую. Хотя бы для предприятий общепита семейного типа.

«В России сейчас стихийно развивается гастрономический туризм. Место, где подают, например, лучшие пельмени, может назвать житель каждого из российских городов. Именно такие самобытные заведения нуждаются сегодня в поддержке правительства. С тем, чтобы единственным источником дохода для них не становилась перепродажа алкоголя с «ресторанной наценкой», — говорит Весельев.

Лучшая мера господдержки – не закрывать бизнес на карантин, считает представитель ТПП РФ Соколов. Если ограничения все же продлят, например, после 20 июня, то лучшими мерами поддержки стали бы списание налогов, зарплатные субсидии, снижение налоговых ставок, льготы по аренде, считает он.

Кроме того предприятия общественного питания через систему государственного заказа должны быть более широко вовлечены в обеспечение недорогим и качественным питанием больниц, детских садов и учебных заведений, полагает эксперт.

«Для общепита нужен и фиксированный налог на год, а лучше на три года — при открытии ресторана, кафе, пекарни… В течение этих лет после открытия бизнеса необходимо узаконить освобождение от уплаты любых налогов, кроме социальных взносов», — предложил Соколов из ТПП.