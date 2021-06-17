Россияне набирают автокредиты в ожидании роста цен

За прошедшие пять месяцев 2021 года в России резко вырос спрос на автокредитование. Так, в Сетелем Банке (дочка Сбера, специализирующаяся в том числе на автомобильном кредитовании) сообщили «Газете.Ru», что суммарно за январь-май 2021 года было выдано автокредитов на сумму 51 млрд рублей, что более чем в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Банк ВТБ за этот же период увеличил долю автокредитования на 80%, заключив около 40 тысяч сделок на сумму 40 млрд рублей. Аналитики ВТБ прогнозируют, что в целом по рынку в первом полугодии объем реализации автокредитов может превысить 530 млрд рублей, что также примерно на 80% выше первого полугодия прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ с начала года стали Москва и область, где выдано 12,7 млрд рублей займов. Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленобласти (4,5 млрд рублей), Краснодарском крае (1,6 млрд), Республике Татарстан (1,4 млрд) и Республике Башкортостан (1,1 млрд рублей).

В «МС Банк Рус» (кэптивный банк Mitsubishi) также сообщили «Газете.Ru», что их кредитный портфель по всем автомобилям вырос за пять месяцев на 43% практически до 9 тыс. сделок.

Сравнивать объем выдач за первые пять месяцев 2021 года с аналогичным периодом прошлого года не совсем корректно, полагают в Сбере, поскольку в связи с введением режима самоизоляции объем выдач банком во 2-м квартале прошлого года существенно просел (падение составило 37%) в сравнении со 2-м кварталом 2019 года. В тоже время в банке подчеркивают, что сейчас спрос на автомобильные кредиты повышенный.

«Тем не менее, рост спроса на автокредиты очевиден.

Прежде всего, он связан с продолжающимся ростом цен на автомобили.

По прогнозам, к осени рост цен на автомобили составит еще 4-7%, что будет способствовать удержанию высокой кредитной доли на рынке», - рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе банка.

Схожую оценку дает начальник управления организации продаж автокредитов, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. По его словам, высокие темпы роста автокредитования наблюдаются по всей России.

«Во многом на это повлиял рост стоимости автомобилей, а также государственная программа поддержки и доступность автомобилей на складах дилеров. Наибольший объем выдач пришелся на апрель – более 9 млрд рублей, это в 4 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года.

Средний чек за пять месяцев вырос на 35%, до 1 млн рублей»,

— сказал вице-президент ВТБ.

Операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев говорит, что стабильно высокий интерес клиентов к кредитным продуктам сохраняется во всех ценовых сегментах.

«Отмечу, что с начала пандемии выросла кредитная доля в дилерских продажах. Так, например, в премиум сегменте она сейчас в среднем составляет около 50%, среди массовых марок этот уровень ещё выше», – сообщил «Газете.Ru» Гуляев.

Он также указывает на то, что автомобилисты во многом обратились кредитами из-за увеличения цен и дефицита – покупатели понимают, что в отрасли все ещё не хватает автомобилей, ждут дальнейших подорожаний и поэтому не откладывают покупку на долгий срок.

Параллельно с этим спрос на кредиты был подогрет и автопроизводителями, которые анонсировали привлекательные низкие ставки по некоторым моделям от собственных банков, например, в 3-4%, заметил Гуляев.

У «Автодома» количество кредитных сделок в I квартале этого года выросло на четверть, отмечает первый замгендиректора Александр Арзямов. А общая сумма выданных кредитов выросла практически в 2,5 раза, за счет роста средней стоимости автомобилей и, как следствие, среднего размера кредитов.

«Основными драйверами такого роста стали сформировавшиеся на рынке ожидания дальнейшего повышения цен на новые автомобили вследствие роста курса валют и дефицита некоторых моделей, и увеличения ставок по автокредитам вследствие роста ключевой ставки ЦБ», – объясняет Арзямов.

Льготные автокредиты стимулируют спрос, но текущее состояние авторынка характеризуется недостатком предложения, говорит, директор департамента финансовых услуг группы компаний «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков.

«Поэтому в текущих условиях дополнительно стимулировать спрос – означает еще больше усилить дефицит и спровоцировать повышение цен.

С другой стороны, цены на автомобили за последний год так выросли, так что льготные кредиты могли бы сгладить этот рост для потребителей», – рассуждает Мольков.

Низкая ключевая ставка и субсидируемые правительством автокредиты во многом подогревали нынешний ажиотажный спрос на рынке, полагает автоэксперт Сергей Ифанов. Однако сейчас ситуация меняется – Банк России повышает ставку, банки стали осторожнее относится к выдаче заемных средств, к тому же образовавшийся в прошлом году отложенный спрос на автомобили уже близок к удовлетворению.

«Мы приближаемся к той точке, когда одновременно вырастут как цены автомобилей, так и сама стоимость кредитных контрактов для потребителей ввиду затягивания гаек на рынке банковских услуг. Соответственно это все ударит ощутимо по авторитейлу, падение продаж неизбежно», – ожидает Ифанов.