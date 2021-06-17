Вакцинация и ужесточение контроля: подорожают ли поездки в такси

Столичных таксистов обязали делать прививки от коронавируса. Накануне в Москве и Подмосковье объявили обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, куда вошли работники транспорта. Сегодня власти Московской области пригрозили, что с 15 июля непривитым водителям не будут разрешать работать – их будут отключать от заказов.

«Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня. <…> Мы до каждого водителя доведем информацию, что непровакцинированные водители как автобусов, так и такси не будут допускаться к работе», — заявил вице-губернатор Московской области Игорь Тресков во время совещания с правительством и главами городских округов (цитата по ТАСС).

Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Андрей Попков назвал обязательную вакцинацию неправомерной и противоречащей конституции.

«Путин нам что говорил? Что это добровольная [вакцинация]. А у нас получается принудительная», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков также считает решение об обязательных прививках неконституционным. По его мнению, вакцинацию от коронавируса можно приравнять к медицинскому эксперименту, участие в котором должно быть добровольным. Депутат считает это «вызовом законодательной власти». Он также заметил, что решение противоречит словам президента.

Решение московских властей правомерно, поскольку касается жизни, здоровья и общественной безопасности неопределенного количества лиц, которым оказывают услуги сервисы такси, не согласился юрист и специалист в области миграционного права Бахром Исмаилов. Такие услуги должны отвечать таким требованиям, как безопасность, подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов отметил, что в вопросе прививок каждый вправе решать, что ему делать. Давать оценку правомерности действий властей он не стал.

«Пусть этим все-таки будут заниматься специальные органы», — сказал он «Газете.Ru».

Крупные сервисы по заказу такси — «Яндекс Go», «Ситимобил» и Gett — в совместном заявлении (есть у «Газеты.Ru») заявили, что «понимают и поддерживают» необходимость массовой вакцинации водителей в Москве и Подмосковье. Агрегаторы назвали такси «социально-значимым городским транспортом», который помогает снизить распространение коронавируса, и отметили важность сохранения его доступности для населения.

В каком положении оказались водители-мигранты

В Москве не менее половины водителей, работающих в такси, — иностранцы, утверждает Бахром Исмаилов. В основном они приехали из стран Центральной Азии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, есть немного граждан из Армении и Азербайджана. По мнению юриста, мигранты будут рады возможности вакцинироваться в России.

По словам президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова, порядок вакцинации ему на данный момент точно неизвестен. Ранее представители диаспор обращались к эксперту и просили разъяснить, куда идти, чтобы сделать прививку, рассказал собеседник «Газеты.Ru». При этом он также считает, что многие мигранты будут готовы сделать прививку.

«Газета.Ru» направила запрос в Минздрав о том, как будет организован процесс для мигрантов, но на момент сдачи материала ответа не поступило. В «Ситимобил» «Газете.Ru» уточнили, что у водителей-иностранцев будет возможность сделать прививку в России.

«Нам сказали, что иностранные граждане могут вакцинироваться при наличии необходимых документов (паспорта, полиса ОМС, регистрации)», — рассказали в пресс-службе сервиса..

В компании также отметили, что ОМС должен быть у всех водителей, чтобы в случае необходимости получить медицинскую помощь. По ОМС вакцинация будет бесплатной.

За иностранцами контроль особый

Помимо вакцинации, московским таксистам сегодня указали и на другую проблему – контроль за иностранными водителями. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала от агрегаторов прекратить подключать к сервису водителей, у которых иностранные права и нет необходимого опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям выписали штрафы, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Сейчас работать в такси можно только при наличии российских или киргизских водительских прав, а также с удостоверениями стран, где русский язык используется как официальный. Стаж водителя должен быть не менее трех лет.

«С начала года инспекторы МАДИ выявили свыше 1,7 тысячи случаев, когда водители такси получали заказы, не имея при этом необходимых квалификации и стажа. Таких перевозчиков мы привлекли к ответственности и выписали им штрафы, — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе московского Дептранса, комментируя требование МАДИ. Там также напомнили, что предъявляемые к водителям такси требования — не новые. Агрегаторы и таксопарки обязаны знать и соблюдать закон – от этого зависит безопасность пассажиров, подчеркнули в ведомстве.

В Дептрансе не уточнили, сколько водителей-иностранцев работают в российских сервисах такси, и скольких человек затрагивают эти правила.

Что касается работы иностранцев, то здесь есть четкие правила, которые нужно соблюдать, отметил в беседе с «Газетой.Ru» председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. По его словам, «определенные структуры, партнеры агрегаторов» допускают нарушения, но «за всеми не уследишь».

«Может, в какие-то пиковые часы это может привести к дополнительному увеличению стоимости, к небольшому увеличению ожидания машины. И все», — сказал Кодолов «Газете.Ru».

Работать таксистом с иностранными правами – незаконно, согласен юрист Бахром Исмаилов. «То, что власти на это обратили внимание, — это абсолютно соответствует законодательству Российской Федерации», — считает он.

Агрегаторы такси допускали подобные нарушения и шли на некий компромисс, поскольку значительное число водителей такси имеют только свои национальные права — у них не было возможности обучиться и сдать экзамены в России, заметил Исмаилов.

«Если их всех сейчас отключить от системы – то стоимость перевозок возрастет минимум в два раза <…> Сейчас видимо пришло время еще раз обозначить это требование», — предполагает юрист.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков при этом полагает, что требование московских властей может быть попыткой «оказать психологическое давление» на водителей, среди которых много иностранцев, чтобы они выполняли все требования, в частности, по вакцинации.