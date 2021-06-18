От мяса до риса: еда во всем мире подорожает

Цены на продовольствие на мировом рынке продолжат расти в 2021-2022 годах. Такой прогноз содержится в отчете FAO (продовольственное и сельскохозяйственное подразделение) ООН. Рост цен затронет практически все основные продукты питания.

«Мировое производство мяса в 2021 году, по прогнозам, увеличится на 2,2%, до 346 млн тонн, что отражает ожидаемый рост производства мяса в Китае, с заметным наращиванием также в Бразилии, Вьетнаме, США», — говорится в обнародованном на официальном сайте ООН Food Outlook. Растущее производство мяса птицы компенсирует дефицит свинины и баранины.

Предприятия рыбного хозяйства и аквакультуры с 2020 года продолжают испытывать трудности с «финансированием, закупками сырья и логистикой». Все это способствовало сокращению производства в 2020 году. «Ожидается, что в 2021 году продолжатся ограниченные поставки нескольких ключевых видов, включая головоногих моллюсков, пангасиуса и лосося, хотя ожидается, что производство рыбы вернется к росту», — говорится в отчете FAO.

Также FAO прогнозирует, что мировое производство сахара продолжит сокращаться – уже третий сезон подряд. Текущий прогноз производства 170,3 млн тонн не соответствует прогнозируемому мировому потреблению, что приведет к дефициту в 1,7 млн тонн.

Неблагоприятные погодные условия привели к снижению производства сахара в Бразилии, Европейском Союзе, РФ и и Таиланде, но оно выросло в Китае, Индии и США. Страны Западной Африки и Австралия произведут риса больше обычного, в то время как неблагоприятная погода или менее привлекательная маржа, скорее всего, приведут к стагнации или сокращению производства в других странах.

Ожидается, что мировое потребление риса достигнет рекордного уровня в 520,6 млн тонн в 2021-2022 году, что на 1,4% больше предыдущего значения.

Цены достигли максимума

В апрельском докладе ОНН отмечалось, что продовольствие в мире рекордно подорожало, цены на еду достигли максимума с июля 2014 года. Наибольший рост показало растительное масло. В марте его ценовой индекс увеличился на 8% и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года, что не прошло незамеченным и для российского рынка.

Также значительно выросли цены на молочную и мясную продукцию (на 3,9% и 2,3% соответственно). Сахар наоборот подешевел на 4%, однако цены на него остаются на 30% выше прошлогодних.

Индекс продовольственных цен FAO (FFPI) к настоящему времени растет уже 12-й месяц подряд, чего не было 10 лет, уточняет председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Причин несколько. Одна из самых весомых – массированные меры господдержки населения и производителей в крупнейших странах. «Япония и Италия потратили на это более 40% ВВП, Германия и Великобритания – более 30%, Франция – более 20%, Испания, Канада, США и ряд других – более 10%. Значительная часть этих средств пошла на текущее потребление, что не могло не повлиять на рост розничных цен», — говорит Борисов.

Вторая причина — пандемийные локдауны. «Они привели к нарушениям традиционных цепочек поставок, смене поставщиков и другим трудностям, из-за чего индекс стоимости импорта продовольствия (IUV), включающий расходы на транспортировку достиг абсолютного рекорда за последние 15 лет», — отмечает эксперт ТПП Борисов.

Эксперты также указывают на нарастающие климатические риски, что также приводит к росту цен. Борисов уверен, что в ближайшие десятилетия «новой нефтью» станут не большие данные, как принято сейчас считать, а именно продовольствие. Особенно это касается стран с низкими доходами, на что и указывает ООН.

Зависимость по капусте ниже

Управляющий партнер агентства Agro and food Communications Илья Березнюк считает, что российский сельскохозяйственный рынок является частью глобального мирового рынка продуктов питания, поэтому серьезные изменения на нем всегда напрямую или косвенно будут затрагивать рыночную конъюнктуру и на внутреннем рынке. «В первую очередь это касается ценовых изменений и корректировки будущих объемов производства продукции АПК. Сильнее всего к глобальным рынкам привязана добыча рыбы», — сказал Березнюк «Газете.Ru».

«Что касается растениеводства, то здесь безусловно мы зависимы от мирового состояния, как цен, так и прогнозов по состоянию посевных площадей, и самих посевов в ЕС и США, что отражается и на ценах и планах по посевам в нашей стране», — говорит эксперт.

Цены в мире растут не только из-за того, что ООН обнаружило «восстановление» спроса, а из-за нарастающей долларовой инфляции, считает доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. «Все мировые рынки так или иначе торгуются с участием доллара США. А ФРС США в экономику за последние полтора года вбросила долларов больше, чем за 8 лет безудержных «количественных смягчений» до этого. Результатом такой политики рано или поздно должна была стать инфляция, и вот мы её и наблюдаем почти по всем товарам — от еды до пластика», — говорит Черников, добавляя, что Россия в стороне от этого негатива остаться не может, хотя наша ситуация и не такая сложная.

Он считает, что обеспеченность «базовыми продуктами у нас хорошая», однако почти в каждом виде продовольствия у России есть импорт.

«Это своего рода «комплектующие» к готовой продукции, а именно — корма, инкубационные яйца, семена, ветеринарные препараты, витаминные добавки и т.д. «Эти «запчасти» как бизнес имеют высокую наукоёмкость и относительно низкую прибыльность, поэтому их невыгодно импортозамещать и зависимость по этим позициям велика», — добавил эксперт.

То, что российский АПК в значительной степени интегрирован в мировой рынок и глобальные ценовые тренды согласны и в Минсельхозе РФ. Однако опасений экспертов по поводу значительного роста цен на продовольствие внутри страны в министерстве не разделяют и дают понять, что ситуация находится под контролем.

Для уменьшения зависимости внутреннего рынка от мировой конъюнктуры правительством РФ приняты меры таможенно-тарифного регулирования, отметили в Минсельхозе. Это позволило снизить цены на зерно, масличные и корма для животноводства, а также сохранить доступность конечной продукции для населения.

По данным министерства, за последние семь лет импорт продукции АПК снизился на треть, с $43 млрд в 2013 году до $29,7 млрд в 2020 году. «Достигнут существенный рост производства основных видов продукции растениеводства — зерновых (с 92,4 млн тонн в 2013 году до 133,5 млн тонн в 2020 году), овощей в зимних теплицах (с 536 тыс. тонн до 1,37 млн тонн), плодов и ягод в организованном секторе (с 678 тыс. тонн до 1,3 млн тонн)», — сообщили в министерстве.

В сфере животноводства также снижается зависимость от импорта. «Производство свиней на убой в живом весе выросло с 3,6 млн тонн в 2013 году до 5,5 млн тонн в 2020, производство птицы — с 5,2 млн тонн до 6,7 млн тонн. Производство пищевой продукции в целом увеличилось более, чем на 35%», — проинформировало министерство. Продовольственная безопасность России сейчас перевыполняются по таким категориям, как зерно (самообеспеченность - 167,6% при пороговом значении 95%), мясо (99,5% при п.з. 85%), сахар (99,9% при п.з 90%), растительное масло (195,9% при п.з. 90%), рыба (149,7% при п.з. 85%).

Самообеспеченность по производству молока и и молочным продуктам составила в 2020 году 84,1%. Планируется выйти на запланированный показатель (90%) к 2027 году. Обеспеченность фруктами и ягодами составляет 41,2%, Министерство ожидает удвоить их производство в организованном секторе к 2025 году и исполнить этот индикатор (60%) в 2027 году. По овощам и бахчевым самообеспеченность достигла 87,1%. Ожидается, что ежегодный прирост урожая позволит выполнить этот показатель (90%) в 2024 году.

В Минсельхозе выразили уверенность, что дальнейшее наращивание объемов производства продукции АПК позволит «не только наращивать самообеспеченность основными категориями продуктов питания, но и сохранять цены на стабильном уровне».