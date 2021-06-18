«Лишь бы дали работать»: предприниматели оценили идею «бесковидных» ресторанов

С завтрашнего дня в Москве стартует эксперимент с «бесковидными» ресторанами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Посетить их смогут только люди, которые сделали прививку. Для этого на сайте госуслуг нужно будет скачать QR-код, подтверждающий вакцинацию. Исключение сделают для детей – до 18 лет прививку делать нельзя. Однако они должны приходить со взрослыми.

Пока таких ресторанов будет примерно 10-15, полагает Собянин. В течение недели власти будут смотреть, как идет эксперимент, наладят систему контроля, «и тогда можно будет тиражировать этот опыт», добавил он.

Идею ввести «бесковидные» зоны предложили сами рестораторы во время вчерашней встречи с Сергеем Собяниным. По его словам, это поможет заведениям продолжать работу на фоне «очень непростой» ситуации с коронавирусом. Мэр напомнил, что не менее 60% работников общепита должны будут пройти обязательную вакцинацию, а это длительный процесс, который займет полтора-два месяца.

В Кремле при этом не считают проблемой разделение россиян на привитых и непривитых. «Самое страшное деление россиян – это на тех, кто лежит в реанимации, на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как это будет работать

Сооснователь ресторанной группы Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, присутствовавший на встрече с мэром, рассказал «Газете.Ru», как будет устроен эксперимент по работе «бесковидных» ресторанов.

«Вы делаете прививку, регистрируетесь на портале mos.ru, получаете QR-код. Вы приходите в ресторан, караоке, бар, на входе ваш код проверяют в базе, проверяют документы, удостоверяющие личность и пропускают. Внутри ресторана никаких мер ограничения для гостей не существует. Персонал работает в масках и перчатках. Это будут рестораны, которые работают только по вакцинам, без зон», — пояснил Васильчук.

При этом не до конца понятно, в каком объеме рестораторы будут нести ответственность за нарушения. Например, если кто-то из посетителей сможет обманным путем получить QR-код с помощью мошенников.

«Газета.Ru» попросила мэрию Москвы разъяснить порядок контроля за посетителями, и уточнить, за что будут нести ответственность рестораторы. На момент сдачи материала ответа не поступило.

Пока проект «бесковидных» ресторанов находится на стадии обсуждения, поэтому нормативной базы, регулирующей потенциальные нарушения в таких заведениях, как таковой нет, пояснил «Газете.Ru» директор гражданско-правового департамента юридической фирмы «Клифф» Евгений Джафаров.

«Отсутствуют какие-либо комментарии и разъяснения со стороны органов власти. В такой ситуации, мы лишь можем порекомендовать ориентироваться на нормативные правовые акты, регламентирующие работу в точках общественного питания в сложившейся эпидемиологической обстановке», — добавил юрист.

Он обратил внимание на недавнее постановление главного санитарного врача по Москве Елены Андреевой. Если до 15 июля работодатели не обеспечат вакцинацию 60% сотрудников первым компонентом, а до 15 августа работникам не будет сделана вторая прививка, нарушившие требования организации будут привлечены к административной ответственности: штрафы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составят от 500 до 1 000 000 руб. в зависимости от тяжести правонарушения. Также может быть принято решение об административном приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

Юрист полагает, что наказывать за подделку медицинских документов, скорее всего, будут владельца поддельного документа. Его могут арестовать на срок до 6 месяцев, либо лишить свободы на срок до двух лет. Администрация предприятия в теории также может быть привлечена к ответственности: если она допустила нарушение и предоставила доступ в помещение посетителю с поддельным сертификатом, заведомо понимая, что в системе отсутствуют данные о его вакцинации.

По мнению члена президиума правления «Опоры России Алексея Небольсина, власти «вряд ли будут зверствовать», если даже у кого-то из посетителей окажутся фальшивые коды. «Наше дело – считать QR-код у человека, он привит, у него есть сертификат вакцинирования, и он сразу преобразуется в QR-код», — сказал он «Газете.Ru». При этом Небольсин допускает, что при реализации идеи могут возникнуть какие-то технические трудности.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров не видит серьезной проблемы в проверке посетителей. «Мы же сегодня ходим в масках, перчатках, измеряем температуру на входе, мы измеряем температуру сотрудникам. Мы ведем 156 журналов, которые контролируют это. Мы же это делаем. А это, возможно, можно будет не делать, ослабят [требования], только на входе будете проверять, есть ли QR-код и удостоверение личности», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru». По мнению Бухарова, сам QR-код вряд ли можно подделать.

«Любое решение, только не закрываться»

Общее настроение в бизнес сообществе – «какое угодно решение, лишь бы только дали работать», говорит Алексей Небольсин из «Опоры России». По его словам, то, что вчера говорил Сергей Собянин на встрече с предпринимателями, «ввергло всех в уныние». В России резкий рост заболевших, обнаруживаются мутировавшие штаммы, что отражается на перспективах работы общепита.

«Большие надежды возлагались на чемпионат Европы, когда народ пошел [его] смотреть. Все перечеркнуто, жирный крест. Поэтому любое решение, которое дадут бизнесу, или которое бизнес совместно с властями проработает [подойдет]. Только ни дай бог не закрываться. <…> Все, что еще барахтается, пойдет ко дну. Никто не спасет, если будет объявлен локдаун», — убежден Небольсин.

В целом, в плане борьбы с коронавирусом и введения ограничений, сейчас «нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед», считает Алексей Небольсин.

Сказать, насколько «бесковидные» рестораны будут экономически выгодны, сложно, говорит ресторатор Алексей Васильчук. Пока, по его мнению, прививку делают «немного людей», в основном взрослые люди 60+.

«Пока, если честно, не могу сказать, насколько они будут убыточные либо финансово успешные — это покажут две недели. Мнения разделились по этому поводу. Думаю, что это точно надо делать, потому что мы понимаем ситуацию в городе, и это точно лучше, чем локдаун», — полагает Алексей Васильчук.