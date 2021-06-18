Завод Volkswagen встал на четыре дня

Сборочная площадка в Volkswagen в Нижнем Новгороде остановила работу на периоды 17-18 июня и 21-22 июня 2021 года, сообщили «Газете.Ru» в российском офисе Volkswagen Group Rus. В компании подчеркнули, что остановка произошла из-за глобального дефицита полупроводников в автопроме.

«В связи со сложившейся глобальной ситуацией с полупроводниками компания Volkswagen Group Rus приостанавливает производство в Нижнем Новгороде на четыре дня (17-18 июня и 21-22 июня 2021 года). Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы быстро адаптировать к ней наши производственные процессы», – сообщил официальный представитель компании.

В то же время с остановкой может столкнуться и завод Volkswagen в Калуге, говорят несколько источников «Газеты.Ru», знакомые с ситуацией на предприятии.

По их словам, калужский конвейер Volkswagen испытывает острый дефицит блоков BCM (Body Control Module), которые поставляются немецкой компанией Continental. Этот модуль координирует работу электронного оборудования автомобиля. Собеседники издания отмечает, что ситуация с поставками этих узлов непростая и конвейер может остановиться в ближайшие дни.

В пресс-службе компании Volkswagen оставили без комментариев вопросы о своей второй сборочной площадке, подчеркнув, что производство на заводе в Калуге продолжается.

О том, что ситуация с доступностью полупроводников в концерне Volkswagen осложнится во втором квартале этого года предупреждал глава испанской автокомпании SEAT (входит в Volkswagen Group) Уэйн Гриффитс, писала Financial Times. Ранее немецкий концерн оценивал свои вероятные производственные потери из-за нехватки чипов для комплектующих только в первом квартале этого года в 100 тысяч автомобилей. Гриффитс высказал предположение, что масштабы снижения производства могут быть существенно выше.

В конце марта прошлого года Volkswagen уже останавливался на две недели из-за дефицита автокомпонетов свой завод в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде. Причиной остановки производства стал недостаток автокомпонентов, поставляющихся с европейских заводов.

Дефицит полупроводников в автопроме возник в конце 2020 года во время остановки профильных заводов в периоды изоляции из-за коронавируса.

Фабрики, выпускающие чипы для электроники, столкнулись с ажиотажным спросом на свою продукцию, прежде всего, в сегменте бытовой техники. Автопром – одна из наиболее пострадавших отраслей из-за этого дефицита, автокомпании прогнозируют огромные убытки по итогу году.

Так, концерн General Motors ожидает, что продолжающаяся нехватка полупроводников и растущая инфляция увеличат его расходы во второй половине года до $3 млрд, заявил финансовый директор Пол Джейкобсон, сообщает CNBC.

Такая сумма получилась в результате переоценки в большую сторону потенциального ущерба от нехватки запчастей в третьем квартале, а также ростом цен на сырьевые товары, что вынудит General Motors потратить на $2 млрд больше, чем в первом полугодии, заметил Джейкобсон.

Ситуация с доступностью автокомпонентов в мире будет долго оставаться сложной. Один из крупнейших глобальных поставщиков электроники – концерн Flextronics – ожидает, что дефицит микросхем сохранится до середины 2022 года.

«При нынешнем высоком спросе на микросхемы их нехватка будет ощущаться до середины - конца 2022 года, однако некоторые ожидают, что эту проблему придется решать и в 2023 году»,

- приводит Financial Times слова специалиста по закупкам Flextronics Линн Торрел.

Остановки заводов и снижение объемов производства в итоге бьют по покупателям – цены на автомобили растут ввиду их дефицита, а ассортимент снижается, отмечает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Мы переживаем поразительный момент, когда в эпоху потребительского изобилия, клиенты вынуждены переплачивать за товар только потому, что выбор резко сужается. Уже сейчас некоторые компании уменьшили количество доступных комплектаций моделей. Ходовые варианты уходят в течение 2-3 дней. Разумеется, все это негативно сказывается на ценах», – заключил Ифанов.