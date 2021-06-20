«Не тот сигнал»: что в России думают о новых санкциях США

США грозят новыми санкциями

Администрация главы Белого дома Джо Байдена отказалась вводить санкции против своих европейских партнеров, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», но это не относится к российским компаниям, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, американские власти продолжат вводить рестрикции против российских участников строительства трубопровода из-за Алексея Навального.

Салливан также напомнил, что, когда Байден вступал в должность – в начале нынешнего года – уже было проложено 90% газопровода, и американские рестрикции против европейских участников проекта американский президент назвал нежелательными, передает ТАСС.

«Вопрос к нам заключался в том, будем ли мы преследовать напрямую наших европейских союзников и друзей, используя наши полномочия в плане введения санкций. Тут президент Байден сказал: «Я не готов к этому, что я буду делать, так это продолжать применять каждые 90 дней рестрикции в отношении российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока - 2», — предупредил представитель администрации президента США.

Он напомнил также, что Байден решил не вводить ограничительные меры против управляющего директора компании Nord Stream AG Маттиаса Варнига и швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб для газопровода, вышедшей из проекта после того, как сенаторы-республиканцы Тед Круз и Рон Джонсон направили письменное предупреждение ее руководству о «сокрушительных и потенциально фатальных санкциях», если она не прекратит участие в работе над СП-2.

Тогда решение не вводить санкции против европейских участников СП-2 в США назвали уступкой Байдена президенту России Владимиру Путину перед саммитом двух стран на высшем уровне в Женеве.

Москва ответит на будущие рестрикции американской стороны, пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели», — заявила дипломат.

«Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности», — добавила Захарова.

Посол РФ в США Анатолий Антонов, который 20 июня вернулся в Вашингтон, выразил разочарование новыми потенциальными рестрикциями со стороны США.

«Заявление США о возможных новых санкциях — это не тот сигнал, которого ждали после саммита [Путина и Байдена]», — сказал Антонов.

По его мнению, «через такие меры стабилизировать отношения между двумя странами невозможно».

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на встрече со статс-секретарем МИД ФРГ Мигелем Бергером подтвердила, что Белый дом выступает против «Северного потока - 2».

«Первый заместитель госсекретаря подчеркнула важность энергетической безопасности Европы, подтвердив, что США выступают против газопровода «Северный поток - 2», — говорилось в сообщении.

Первая ветка проложена

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северного потока».

Газопровод стоимостью $11 млрд проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Протяженность газопровода для российского участка составляет 118 км, для финского — 374 км, для шведского — 510 км, для датского — 147 км, а для немецкого участка — 85 км.

В начале июня Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что Россия завершила укладку первой нитки газопровода, работы по прокладке второй нитки продолжаются.