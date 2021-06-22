Brent по $100: насколько может вырасти цена нефти

Цена нефти Brent впервые за два года превысила отметку в $75 за баррель. По данным на 04:20 мск, стоимость августовских фьючерсов составляла $75,02 (рост на 0,16%). Последний раз цена Brent была выше $75 в апреле 2019 года.

Чуть ранее Bank of America допустил, что стоимость нефти может достичь $100 за баррель в 2022 году. В докладе банка говорилось, что потребление будет продолжать превышать предложение, отмечал Bloomberg.

Это связано с тем, что на фоне восстановления экономики будет расти потребление топлива. В банке отметили, что даже несмотря на удаленку, люди все равно активно пользуются транспортом, а личные автомобили нужны им для различных поручений по работе. Кроме того, инвестиции в новые проекты будет сдерживать экологическая повестка: акционеры будут побуждать компании вкладываться в возобновляемые источники энергии.

О том, что нефть может подорожать до $100 за баррель при «правильных условиях», говорили и другие организации, такие, как Goldman Sachs Group Inc (крупный американский инвестиционный банк), подчеркнуло агентство.

Как пишет Bloomberg, оптимистичные прогнозы по нефти усиливают давление на коалицию ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией. Несмотря на то, что Эр-Рияд предпочитает действовать «осторожно», ситуация на мировом рынке может вынудить участников сделки «приоткрыть краны», пишет агентство. Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете призвало страны-участницы ОПЕК+ нарастить добычу, чтобы удовлетворить мировой спрос на нефть.

На встрече 1 июня страны ОПЕК+ договорились сохранить параметры последней сделки, по которой добыча нефти в мае-июне должна увеличиться на 2,1 млн б/с. Следующая встреча должна состояться 1 июля.

К подобным прогнозам нужно относиться «спокойно» — в долгосрочной перспективе может произойти что угодно, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По словам эксперта, сейчас цены на нефть растут по нескольким причинам, среди которых насыщение долларами американской финансовой системы, план президента США Джо Байдена по развитию инфраструктуры, кампания по вакцинации и восстановление перевозок и др. Кроме того, есть «очевидные проблемы» с возобновляемой энергетикой (например, необходимость добычи большого количества металлов), из чего складывается мнение, что «нефть тоже еще будет нужна».

«Но на самом деле это не значит, что нефть обязательно будет [по] $100, есть куча других альтернативных вариантов событий. Сейчас [если] санкции [США] с Ирана снимут, и нефть может пойти вниз. Поэтому к этим прогнозам нужно относиться спокойно», — сказал Митрахович.

Подобный сценарий является «возможным, но не наиболее вероятным», полагает директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. «Мы ожидаем, что цены на нефть продолжат [рост] в течение III квартала, и скорее всего, достигнут и превысят $80 за баррель», — сообщил он «Газете.Ru».

По словам эксперта, основные причины этого связаны с растущим спросом в условиях ограниченного предложения. Соглашение ОПЕК+ достаточно эффективно ограничивает рост предложения. В то же время, сланцевые компании в США сейчас в большей степени ориентированы на сокращение долга и улучшение финансовых показателей, чем на рост добычи.

«Все это создает предпосылки для роста цен на нефть в краткосрочной перспективе. Однако по мере роста цен увеличивается вероятность того, что дисциплина внутри ОПЕК+ будет падать, сланцевая добыча в США также может относительно быстро вырасти за счет наращивания буровой активности», — отметил Марсель Салихов.

«Вполне возможно, что на фоне отдельных новостей или событий цены могут достичь и $100 за баррель в 2021 году. Однако подобный уровень цен не является устойчивым. Мы полагаем, что в следующем году стоит ожидать снижения цен до $60-70 за баррель», — сказал эксперт.

Сценарий, при котором нефть будет стоить $100 за баррель, «реален», полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Однако он обратил внимание, что в мире на сегодня только со стороны ОПЕК+ есть более 6 млн б/с резервных мощностей, которые могут компенсировать дефицит. Поэтому для того, чтобы прогноз сбылся, должно сложиться несколько факторов, говорит эксперт.

При этом Галактионов считает, что средняя цена на нефть в 2021 году в районе $63–68 за баррель «выглядит вполне реальной». «Для российской экономики это безусловный плюс, поскольку позволяет ожидать профицитного бюджета и сохранения низкой долговой нагрузки страны», — отметил он.

Прогноз Bank of America повторяет прогноз крупнейших мировых трейдеров о повышении цен на нефть до $100 за баррель и отражает видение «оптимистичного сценария» для нефтегазовой отрасли, отмечает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. При этом крупнейшие международные трейдерские компании представляют интересы стран, стремящихся к нулевым выбросам CO2, что предполагает поэтапное замещение нефти альтернативными видами топлива.

«Если рассматривать пессимистичный сценарий для нефтегазовой отрасли, то ценность нефтяного сырья с каждым годом будет снижаться, так как выпадающая доля нефтегазового потребления будет неуклонно замещаться возобновляемыми источниками энергии. В перспективе спрос на углеводороды в мире будет отражать степень реализации «зеленой» повестки странами G7, Евросоюзом», — сказала Сафонова «Газете.Ru».

По ее словам, бум возобновляемой энергетики вызывает много неопределенностей у инвесторов. Ограничительные меры стран по сокращению оборота автомобилей с двигателями внутреннего сгорания являются «тормозом» для инвестиций в новые нефтяные проекты.