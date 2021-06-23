Сбить цены на «борщевой набор»: власти запустят «Агроэкспресс» из Узбекистана

Российское правительство намерено сбить цены на фрукты и овощи при помощи восстановления железнодорожных грузоперевозок с Узбекистаном. С этой целью Россия планирует запускать в республику «Агроэкспрессы».

Как сообщает в среду 23 июня куратор этого проекта с российской стороны – Минэкономразвития – речь идет о рефрижераторных контейнерных поездах. «Запуск проекта поможет нарастить взаимные поставки сельскохозяйственной продукции в среднесрочной перспективе», — отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, «Агроэкспресс» существенно упростит логистику и ускорит доставку сельхозпродукции. «Мы рассчитываем, что проект заработает уже в этом году», — добавил министр, не указав конкретной даты.

В Минэкономразвитbя надеются на снижение цен на свежие фрукты и овощи на российских прилавках именно в межсезонье, на ценовом пике.

Определен маршрут транспортировки продукции АПК — от станций Чукурсай и Сергели в Узбекистане до подмосковной станции Селятино. Маршрут будут пролегать через Казахстан. Не исключена возможность масштабирования проекта «Агроэкспресс» по иным направлениям.

В комментариях узбекским СМИ российский бизнес отмечал, что использование специализированного подвижного состава – рефрежираторов — позволяет гарантировать сохранность даже самых чувствительных к транспортировке грузов, то есть, как раз скоропортящихся овощей и фруктов.

В пилотном режиме по рельсам

По итогам 2020 года российский рынок стал основным для экспорта плодоовощной продукции из Узбекистана. Товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос в прошлом году по сравнению с 2019-м на 15,7% — до $5,8 млрд. Из всего товарооборота доля проданных в Россию овощей и фруктов составила $255 млн или порядка четверти всего экспорта овощей и фруктов из республики.

В первом квартале 2021 года, по данным Российского экспортного центра, товарооборот двух стран составил около $1 млрд. Данных по овощам и фруктам пока нет.

«Агроэкспресс» в Минэкономразвития называют пилотным проектом. Если он докажет свою эффективность, фруктово-овощные маршруты проработают и в других направлениях. Например, продлят до Таджикистана и других среднеазиатских республик.

Пустыми в обратном направлении из России контейнеры не пойдут. Узбекистан будет получать мясную и мукомольную продукцию, следует из меморандума, опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития.

В Минэкономразвития «Газете.Ru» пояснили, что дата запуска «Агроэкспресса» и товарная номенклатура сейчас обсуждаются. Понимание этих параметров может быть сформировано не раньше сентября. В Российском экспортном центре пояснили, что «грузовая база между странами пока только формируется, конкретики пока нет».

Узбекские СМИ при этом сообщают, что первый «Агроэкспресс», состоящий из 40 вагонов, планируется запустить этой осенью.

Между тем, в России каждый год рекордно дорожает так называемый «борщевой набор». Причем не только за счет роста цен на говядину или свинину, потому что мясо дорожает лишь на десятые доли процента, а овощи сразу на несколько процентов и даже несколько десятков процентов.

В мае по сравнению с апрелем вся плодоовощная продукция, по данным Росстата, стала дороже на 2,9%, по сравнению с маем прошлого года - на 8,2%. С начала года цены на нее повысились на 13,1%. Из «борщевого набора»: свекла — рост на 35,3%, белокочанная капуста - на 25,2%, морковь - на 18,8%, картофель - на 15,4%, репчатый лук - на 11,3%.

В первой декаде июня активнее всего дорожала морковь и картофель. В Минсельхозе назвали июньский взрывной рост просто «коррекцией цен», традиционной для данного сезона.

«Первые поставки вряд ли будут объемными. Сначала надо будет найти оптовых покупателей. Именно поэтому пока нельзя назвать точную дату первого «Агроэкспресса». Скорее всего, он повезет то, что массово не производится в России, в первую очередь, бахчевые», — прогнозирует председатель Совета ТПП РФ по развитию потребрынка, президент Московской международной бизнес ассоциации Александр Борисов.

Руководитель направления Центра интеграционных исследований ЕАБР Тарас Цукарев оценивает нереализованный экспортный потенциал Узбекской республики по отношению к России в $560 млн. «Например, экспорт фруктов в Россию потенциально может вырасти в 4 раза, овощей — в 3 раза», — говорит Цукарев.

Ждать экспресса до осени

Если наладят бесперебойные контейнерные перевозки сельхозпродукции — это будет выгодно для обеих стран, но сбить цены за счет импорта этим летом уже не получится, считает директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Евгения Серова. «С поставками овощей, наверное, уже не успеют. А вот организовать привоз дынь, винограда, сухофруктов еще есть время», — говорит Серова.

Скептически оценивает возможность оперативного запуска новой логистической цепочки между двумя странами и директор «Национального плодоовощного союза» Михаил Глушков. «Объемы поставок продукции из Узбекистана каждый год разные и напрямую зависят от имеющихся запасов плодов и овощей в России, а также объемов отечественного производства в предыдущем году», — поясняет он.

В настоящее время все поставки плодоовощной продукции ведутся автомобильным транспортом, основным недостатком которого является высокая стоимость перевозки.

«При организации массовых поставок по железной дороге сложности может вызвать нехватка вагонов-рефрижераторов, необходимость многократной перевалки продукции, а также длительность движения вагонов и наличие и формирование крупных товарных партий продукции в Узбекистане», — говорит Глушков.

Эксперты акцентируют внимание на том, что овощеводство – такая отрасль, где высокая степень ручного труда, особенно в таких странах, как Узбекистан. Производство овощей и плодов — это не крупные холдинги, а множество мелких производителей, поэтому сформировать крупные партии товаров дело хлопотное и затратное.

Глушков считает, что поставки из Узбекистана целесообразно осуществлять исключительно в феврале-мае, то есть до получения отечественного раннего урожая плодов и овощей. «В текущем году запуск «Агроэкспресса» уже нецелесообразен, поздно уже. Пока там соберут заказ, пока его загрузят, пока отправят, пока он приедет — у нас уже на прилавках будет свой урожай», — заключает глава отраслевого союза.