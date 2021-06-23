«Старый люкс»: почему россияне быстро избавляются от дорогих машин

Быстрее всего россияне выставляют на продажу подержанные автомобили премиальных и люксовых марок, спорткары и дорогие внедорожники, свидетельствует исследование крупнейшего автомобильного класифайда «Авто.ру». Аналитики портала составили рейтинг машин, у которых чаще всего меняются владельцы. Исследовались модели в возрасте десять и пятнадцать лет, то есть 2006 и 2011 годов выпуска.

В категории десятилетних машин чаще всего новые хозяева расстаются со спортивным хетчбэком Volkswagen Golf R, который к этому сроку разменивает 6 владельцев, и задерживается у водителей в среднем на 1 год и 8 месяцев.

Второй в этом «антирейтинге» спортивный кроссовер BMW X5M, а на третьей строчке люксовое купе Bentley Continental GT. Четвертое место у отнюдь не премиального хетчбэка «Lada 2113», который меняет владельцев чуть реже, чем раз в два года и замыкает эту пятерку внедорожник Lexus GS.

Среди машин 2006 года лидирует по количеству перепродаж купе Mercedes-Benz CL, которое выходит на вторичный рынок в среднем каждые 2,4 года. В этой категории внедорожник Lexus LS сменяет гаражи в среднем 7,2 раза, большой седан BMW 7-series – 6,6 раз. Пятнадцатилетний спортивный внедорожник Land Rover Range Rover Sport находит новых хозяев каждые 2,3 года, седан Lexus IS – каждые 2,5 года.

В люксовом сегменте сейчас наблюдается тенденция к заметному сокращению срока владения – клиенты стали чаще менять роскошные автомобили,

отмечает операционный директор автомобильной группы «Авилон» Олег Шамба. Он подчеркивает, что сейчас в предложении достаточно много моделей в возрасте 1-3-х лет, раньше средний возраст покупки дорого автомобиля начинался в среднем от 3-5 лет.

«Какого-либо высокого интереса со стороны покупателей именно к люксовым автомобилям, возрастом от 10-ти лет и выше, мы не фиксируем. Безусловно, клиенты рассматривают в качестве варианта и сильно подержанные версии, но сейчас это не массовые покупки, рынок меняется», – рассказал «Газете.Ru» Олег Шамба.

По его словам,

еще 5-7 лет назад клиенты приобретали сравнительно недорогие люксовые автомобили с большим пробегом, чтобы оказаться в так называемом «клубе владельцев» по низкому входному билету – заплатив, в среднем 4-6 млн рублей.

Сейчас таких клиентов практически нет на рынке, и в сегменте люксовых автомобилей с пробегом люди в основном покупают модели с меньшим пробегом, от 10 млн рублей, отметил собеседник.

Директор по продажам автомобилей с пробегом «Автодом Алтуфьево» Алексей Жирнов, наоборот, говорит, что автомобили класса «премиум» и «люкс» в возрасте 10-15 лет достаточно часто попадают к дилерам.

«Например, у нас их доля в структуре выкупленных автомобилей с пробегом составила 25% за последний год. Они пользуются хорошим спросом, что подтверждает их средний срок продажи – 27 дней», – заметил в беседе с «Газетой.Ru» Жирнов.

Дилеры принимают в трейд-ин автомобили в возрасте 10-15 лет, и по ним нет никаких ограничений, объясняет генеральный директор «Порше Центр Таганка» (входит в ГК «АвтоСпецЦентр») Алексей Забелкин. Однако на примере бренда Porsche он отмечает, что основная масса автомобилей, поступающих от автовладельцев это все же машины 2015-2018 года выпуска.

Авто 10 лет и старше, так называемый «старый люкс», составляют около 10% от всего, что приходит дилерам на комиссию и в «трейд-ин».

Старые дорогие автомобили преимущественно покупают клиенты из регионов, которые хотят пересесть с массового бренда на марку более привилегированного класса.

«Для жителей регионов премиальный автомобиль – это определенный престиж и часто они выбирают, например, 10-летний BMW, но не 5-летний Kia (за ту же цену – «Газета.Ru»).

При этом у таких автомобилей богаче комплектация, шире набор опций и технических характеристик, некоторые из которых до сих пор недоступны в автомобилях массового сегмента. Среди москвичей спрос на «старый люкс» меньше», – заметил Забелкин.

Пользуются спросом такие машины и у молодых автомобилистов, которые рассматривают их как альтернативу массовому бренду, либо у клиентов, которые привержены и лояльны к определенной марке, добавил Алексей Жирнов из «Автодома».

В России нет культуры содержания возрастных дорогих машин в хорошем состоянии, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. В Европе такие авто либо утилизируются, либо обслуживаются в соответствии с регламентами автопроизводителя, соответствующими их возрасту. В России же старые люксовые и премиальные автомобили новые владельцы используют по принципу «пока едет», а затем избавляются вместе с проблемами по технической части, продав новому покупателю.