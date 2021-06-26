Как Запад планирует защищать Украину от «Северного потока — 2»

Вашингтон и Берлин задались вопросом, как можно оказать помощь Украине в развитии инфраструктуры на фоне завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенные источники. При этом один из собеседников Bloomberg утверждает, что уже есть «проект соглашения со всеми элементами», другой говорит, что «переговоры не продвинулись так далеко».

Собеседники агентства подчеркнули, что таким образом США и Германия хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы». В обсуждении принимают участие представители Госдепа США и МИД Германии вместе с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и советником канцлера Германии Яном Хеккером.

Как отмечают источники Bloomberg, американские и немецкие власти затронули вопрос инвестиций для помощи Украине в строительстве электростанций.

Кроме того, Вашингтон и Берлин обсуждают планы по увеличению поставок газа из этой страны. Как утверждает агентство, в Германии заявили, что готовы начать переговоры с российской стороной о продлении транзита газа через Украину.

Отмечается, что представители США и ФРГ обсудили и меры «воздействия» на Москву, если та захочет оказать давление на Киев. В частности, предлагалось приостанавливать поставки газа по «Северному потоку — 2». Однако Берлин высказался против такой идеи, так как не хочет использовать газопровод как «политическое оружие», отмечает агентство. Кроме того, Вашингтон не уверен, что можно создать такой механизм. Тем не менее американские власти не оставляют идеи введения новых санкций против России, если она решит отказаться от помощи Украины в поставках газа в Европу.

Как отмечает Bloomberg, предполагается, что основные положения договоренностей США и Германии должны быть достигнуты к июля, когда канцлер Германии Ангела Меркель прибудет в США.

Несколькими днями ранее госсекрекретарь США Энтони Блинкен обратился к Меркель с призывом защитить «европейскую энергетическую безопасность» и Украину от возможных рисков, которые появились в связи с завершением строительства трубопровода.

В начале июня глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия откажется от договоренностей с Украиной на транзит газа в Европу сразу после запуска «Северного потока — 2». Таким образом Киев может потерять порядка $3 млрд в год.

При этом российская сторона неоднократно утверждала, что это не так. В частности, президент России Владимир Путин подчеркивал, что, если будут достигнуты договоренности с Украиной, то соглашения будут продлены.

Украинский президент уверен, что помочь Киеву может только администрация американского президента Джо Байдена. Но Белый дом ранее признал, что вводить дополнительные ограничения против «Северного потока — 2» бессмысленно, так как он почти достроен. Вместо этого США взяли курс на налаживание отношений с европейскими странами, в частности, с Германией.

На Украине после этого заявили, что продолжат борьбу самостоятельно. Владимир Зеленский убежден, что «Северный поток — 2» — это «отдельное мощное оружие» России. «А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой — не давать оружие врагу», — уверен он.