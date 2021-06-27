«Будем закручивать гайки»: Центробанк намерен охладить рынок потребкредитования

Банк России планирует ужесточить регулирование выдачи необеспеченных потребкредитов бизнесу и гражданам. С 1 июля начнется сворачивание части принятых во время пандемии мер для поддержки граждан и бизнеса, сообщает в воскресенье 27 июня РИА Новости со ссылкой на материалы ЦБ.

Так, например, истекает срок рекомендации о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу. А банки обяжут создать больше резервов под ссуды.

Ужесточение подтолкнет финансовые организации ограничить рост кредитования, повысить требования к заемщикам и в итоге добавит устойчивости банковскому сектору, считают в ЦБ.

Еще в мае регулятор обратил внимание на то, что банки активно кредитуют экономических агентов несмотря на слабый экономический рост в стране и снижение доходов населения. «Третий месяц подряд продолжается активный рост розничного кредитного портфеля (+2,2%), при этом необеспеченное кредитование растет быстрее ипотеки», — говорилось в информационно-аналитическом бюллетене «О развитии банковского сектора РФ в мае 2021 года», обнародованном на официальном сайте ЦБ.

На этом фоне регулятор решил повысить для банков надбавки к коэффициентам риска по выдаваемым и реструктуризированным ранее кредитам. В итоге к началу июля банкам будут необходимо в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам. А потери, как предполагается, будут, поскольку долговая нагрузка на россиян растет быстрыми темпами.

По данным ЦБ, кредитные организации уже реструктурировали проблемные долги компаний МСП на 925 млрд рублей, а долги физлиц — на 940 млрд руб.

Регулятор смягчал требования по кредитам в начале пандемии весной прошлого года для поддержки экономики. Несколько раз даже продлевалась рекомендация льготно реструктуризировать долги бизнеса и граждан, финансовое положение которых ухудшилось из-за пандемии. Было рекомендовано также не начислять пострадавшим от пандемии штрафы за просрочки по ранее выданным кредитам. Но на июньском заседании совет директоров ЦБ пришел к выводу, что экономика России вместе с мировой теперь быстро восстанавливается, и, следовательно, послабления для банков и граждан можно отменить.

«Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти», — отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с отчетом ЦБ в Госдуме.

Глава Банка России пообещала «закручивать гайки». «Мы будем здесь продолжать «закручивать гайки», пока не увидим, что рынок ведет себя более зрело, свою выгоду видит в долгосрочных отношениях с клиентами, а не выманивании у него здесь и сейчас денег недобросовестным образом», — заявляла Набиуллина.

Кроме того, ЦБ подсчитал, что в первом квартале 2021 года банки неплохо заработали — «нарастили кредитные портфели (корпоративный — на 1% и розничный — на 4,4%), что вместе со снижением операционных и резервных расходов было одними из причин роста прибыли на 24% по сравнению с IV кварталом 2020 года».

Рано или уже поздно?

При таком росте кредитных портфелей, считают эксперты, особых проблем и после 1 июля у банков быть не должно. «Ну, во-первых, сам ЦБ ранее указал на значительную прибыль банковского сектора, что позволяет безболезненно формировать адекватные резервы по ссудам», — говорит ведущий экономист инвесткомпании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Кроме того, бизнес по выдаче необеспеченных потребительских ссуд довольно рискован, это все-таки не ипотека и не автокредиты. «Уровень дефолтности по необеспеченным кредитам возрос в последние месяцы в разных банках до 14-20% по сравнению с примерно 10% в допандемийные времена. Именно поэтому банки, не дожидаясь рекомендаций ЦБ, оптимизировали выдачу потребительских кредитов, с учетом их рискованности», — говорит Суверов.

Впрочем, некоторые банки вели агрессивную кредитную политику, рисковали в борьбе за клиентов. У таких банков могут быть проблемы с возвратностью кредитов. «Действительно, проблемы будут зависеть от банка к банку. Но стоит отметить, что все банки были более консервативными в последнее время в отношении выдачи кредитов, поэтому, я думаю, что в целом риски оценены сектором намного лучше, чем несколько лет назад», — уточняет аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер.

Схожая с нынешней ситуация в банковском секторе была в 2013-м. К тому времени российская экономика частично восстановилась относительно кризиса 2008-2009 годов, и банки начали активно кредитовать граждан и бизнес. На финансовом рынке стали надуваться пузыри, граждане задолжали банкам 435 млрд рублей, уровень закредитованности физлиц достигал 85%. Качество кредитов было низкое, денег на их обслуживание многим не хватало и процветало перекредитование. Ставки по беззалоговым кредитам доходили до совершенно неадекватных 60%.

Глава ЦБ увидела тогда элементы перегрева сегмента потребительского кредитования. Проблема обсуждалась на уровне президента РФ. В итоге для охлаждения банковского сектора были введены повышенные требования к выдаче кредитов, напоминают эксперты. «Но сейчас ужесточение регулирования, на наш взгляд, преждевременно. Началась фактически третья волна пандемии и новые антиковидные ограничения, например, в части ресторанного бизнеса. Если политика ЦБ приведет к росту процентных ставок по кредитам, это негативно повлияет на потребительский спрос», — говорит Суверов из «Арикапитала».

ЦБ сворачивает меры поддержки банковского сектора не рано, и не поздно, считает Дахтлер из «БКС Мир инвестиций». «ЦБ сворачивает их в соответствии со своими планами, с тем как он планировал это сделать. А это вопрос не одного дня», — считает аналитик.

Суверов уточняет, что у ЦБ нет задачи стимулировать рост ВВП, но есть ориентир по допустимой инфляции. Таргет составляет 4%, тогда как сам ЦБ признал, что ослабил контроль за ростом цен. «Инфляция уже выше 5%, продуктовая — выше 7%, а ЦБ надеется вернуть ее в границы 4% только во втором полугодии 2022 года», — говорит Суверов. По этой причине регулятор и хочет «закрутить гайки», чтобы цены не росли.