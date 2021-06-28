Новый удар пандемии: московский бизнес просит о поддержке

Московское отделение Федерации рестораторов и отельеров 28 июня обратилось к мэрии Москвы с просьбой поддержать предпринимателей, деятельность которых была ограничена из-за ужесточения антиковидных мер, рассказала «Газете.Ru» омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон» Анастасия Татулова. Она возглавляет столичное представительство ассоциации.

Предложения бизнеса касаются заведений общепита, детских комнат и площадок в открытых парках, прокатов, фуд-кортов.

Предприниматели попросили:

• Обнулить муниципальную или федеральную аренду, предоставить скидки на коммерческую аренду; дать право расторгнуть договор аренды со стороны арендатора без штрафов, запретить штрафные неустойки за нарушения условий договора аренды во время ограничений.

• Предоставить отсрочки по действующим кредитам на период действия ограничений и 6 месяцев после.

• Ввести на аналогичный период мораторий на взимание налоговых задолженностей, пеней или штрафов.

• Освободить компании от уплаты налога на зарплату за месяц, в котором действовали в течение какого-то периода действовали ограничения.

• Возместить или субсидировать расходы на средства индивидуальной защиты за первый и второй квартал 2021 года.

• Субсидировать расходы на комиссию агрегаторам доставки («Яндекс.Еда», Delivery Club и т.п.)

• Распространить решение по нулевой ставке НДС на все предприятия отрасли.

• Выделить субсидируемый кредит на Фонд оплаты труда (ФОТ).

• Предоставить отсрочку по авансовым платежам по налогу на прибыль на весь период действия ограничений и 6 последующих месяцев.

Анастасия Татулова предоставила документ, в котором перечислены предлагаемые меры (адресат и подписанты там не указаны). «Газета.Ru» направила запрос в мэрию Москвы с просьбой подтвердить получение обращения. На момент сдачи материала ответа не поступило.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров сообщил «Газете.Ru», что предприниматели обращались к московским властям с просьбой о поддержке, уточнив, что они направляли «большое количество пожеланий». По его словам, у бизнеса было три больших встречи с властями, в том числе, с мэром Москвы Сергеем Собяниным, по итогам которых предприниматели составляли свои обращения. Пока ответа на свой запрос они не получили, но власти обещали выйти на связь, рассказал Бухаров.

По словам президента ассоциации у бизнеса есть несколько сложных вопросов. Первый – это сотрудники и зарплаты. Например, просто сократить персонал для того, чтобы уменьшить издержки, практически невозможно, потому что предприниматели не понимают, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, сколько продлятся ограничения. Кроме того, грядут квартальные налоги, которые нужно платить.

Еще одна проблема – это сотрудники-мигранты. По словам Бухарова, на встрече с мэром говорилось о том, что их будут прививать бесплатно. Теперь же получается, что за это надо будет платить нанимателям, «вопрос пока неясен».

«Персонал на сегодня – это самая большая проблема <…> часть людей уехала к себе на родину из малых городов, кто вообще ушел в другой бизнес. Подготовка еще такого же количества специалистов – это гигантские затраты», — отметил он.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил специальный доклад президенту России Владимиру Путину «МСП/Постковид. Время для системных решений». Как пояснила «Газете.Ru» Анастасия Татулова, которая является соавтором этого доклада, он был сдан до ухудшения ситуации с коронавирусом, писался не по антиковидным мерам, а его подготовка заняла не менее 2,5 месяцев (документ опубликован в ее Telegram-канале).

Срочными мерами в нем названы:

• Льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов, лизинга для пострадавших субъектов МСП (потерявших в 2020 году больше 30% выручки).

• Введение моратория на повышение кадастровой стоимости на 2020–2022 годы по всем регионам.

• Продление моратория на проверки до 2022 года включительно.

• Ослабление ограничений на привлечение сотрудников из ближнего зарубежья.

• Компенсация компаниям МСП тестов на антитела и тестов ПЦР. Расширение работы мобильных пунктов вакцинации на предприятиях.

• Продление компенсаций на приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗы).

• Если объявлен локдаун/каникулы/длинные выходные, то оплата простоя сотрудников — за счет государства, 100%, напрямую, минуя работодателя.

• Заморозка роста тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года.

«Сейчас этого уже недостаточно, сейчас нужны будут меры по поддержке вновь закрытых отраслей. Сейчас мы готовим предложения, сегодня часть передали в мэрию», — рассказала Татулова.

«В целом доклад содержит проблематику и системные меры, которые давно, учитывая отрицательную динамику в развитии МСП, надо было реализовать», — добавила она.

Нынешнюю ситуацию нужно изучать по каждому региону, говорит Татулова. По ее мнению, нужно начать субсидировать зарплаты на случай, если из-за ограничений предприятия начнут «закрывать отраслями». Кроме того, нужна будет рассрочка по налогам, в каких-то отраслях их вообще стоит обнулить: например, заведениям в сфере детства, которые долго были закрыты, и теперь снова не смогут работать. Анастасия Татулова полагает, что это не станет очень большой нагрузкой для государства.

«Все остальное — это системные решения, которые нужны [в сфере бизнеса]. У нас проблема не в том, что случился ковид и он подрубил все, что происходило с МСП. Все цифры и статистика, которую указали мы в докладе, говорят о том, что у нас проблема [существует] на протяжении десяти лет, она не вчера случилась. И все, что там написано – системные меры, которые нужно сделать неотложно. Самое важное – добиться справедливой налоговой системы», — подчеркнула Татулова. Она отметила, что каждое предложение и проблематика написаны на основе опросов и совместно с отраслевыми объединениями.

Что говорят другие бизнес-объединения о «простоях»

Корпорация МСП сейчас общается с регионами, чтобы минимизировать негативные факторы для бизнеса. Ситуация, в которой бизнес вынужден «простаивать», «болезненна», отметили там. Организация предложила формат онлайн-встреч с участием региональных властей и форму обратной связи. Где-то удалось смягчить ограничения для сферы торговли, кафе и ресторанов, где-то в качестве эксперимента будут введены антиковидные электронные паспорта, рассказали в пресс-службе.

В организации также считают, что «очень важной и своевременной мерой» было продление моратория на проверки бизнеса. При этом если мораторий нарушается, «бизнес не должен бояться говорить о таких случаях», подчеркнули в организации.

«В Корпорацию МСП поступило более 250 жалоб на проведение проверок от компаний малого и среднего бизнеса в период моратория, введенного с апреля 2020 года. Все эти жалобы были оперативно переданы в Генеральную прокуратуру и центральные аппараты проверяющих органов. Порядка 100 решений по этим проверкам уже отменены. Как мы видим, почти 40% обращений предпринимателей привели к аннулированию решений надзорных органов», — сообщили в пресс-службе.

По мнению члена генерального совета «Деловой России» Алексея Кучмина, надо отменить для малого и среднего бизнеса уплату страховых взносов и НДФЛ до конца 2021 года. «Оплату простоя невозможно отследить, так как не понятна причина, могут начаться спекуляции на эту тему и средства будут потрачены не по адресу», — сообщил он «Газете.Ru».