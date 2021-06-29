«Протест, насмешка, презрение»: как в Китае оценивают дедолларизацию России

Китайское издание «Хуаньцю шибао» опубликовало во вторник, 29 июня, статью научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэня Ицзюня о взаимоотношениях между РФ и США. В статье говорится о роли доллара во взаимных расчетах. Эксперт уверен, что Россия заняла позицию «полного разрыва с долларом».

«Этот шаг был сделан исключительно по принуждению и был направлен на предотвращение крайних финансовых санкций, которые могут принять США. Это превентивная акция самообороны. Фактически это даже больше политическая декларация, протест, насмешка и презрение направленные против американской гегемонии», — говорит Чэнь Ицзюнь.

Китайский эксперт уверен, что дедолларизация практически не повлияет на российскую экономику, поскольку статус рубля, как платежного средства, законен и стабилен.

Юань вместо долларов

Более того, объем торговли между Россией и США незначителен. А основными торговыми партнерами России являются Европейский союз и Китай. «Объем торговли с этими двумя крупными экономическими структурами составляет около 70% от общего объема ее внешней торговли», — отмечает эксперт из КНР.

Ицзюнь считает, что торговля России с ЕС и Китаем «теоретически не имеет препятствий для перехода на расчеты в евро и юане».

Дедолларизация России приведет к негативным последствиям для США, считает эксперт. Но, конечно, отказ от американской валюты вряд ли существенно пошатнет статус доллара, как универсального платежного средства, но в определенной мере снизит масштабы его влияния, отмечает Чэнь Ицзюнь.

По его прогнозу, дедолларизация также будет приветствоваться другими странами, в частности, зоны евро. Это ставит Соединенные Штаты в неловкое положение перед их союзниками из Евросоюза. «Это само по себе является своего рода унижением для Америки и в определенной степени приведет к разделению западных стран», — цитирует эксперта китайское издание (в переводе портала inosmi.ru).

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар превратился в «политическую валюту» и Россия будут вынуждена поменять структуру накоплений в Фонде национального благосостояния.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — заявил 3 июня Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Как следовало из заявления министра, доля евро в ФНБ вырастет с 35% до 40%, юаня — с 15% до 30%, британского фунта — сократится с 10% до 5%, японской иены — останется на отметке 5%.

Доля золота определена на уровне 20%. До сих пор структура вложений ФНБ включала в себя по 45% доллара, 45% евро и 10% фунтов стерлингов. По заверениям Силуанова, структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.

Правительство РФ планирует к 2024 году увеличить долю расчетов в рублях во внешнеторговом обороте до 30%.

Нет на радарах

Российские власти не первый год заявляют о желании снизить зависимость от доллара в международных расчетах и в резервах. С апреля этого года правительство РФ разрешило инвестировать средства Фонда национального благосостояния в национальную валюту и гособлигации КНР. В решении российского правительства одобрить инвестиции средств ФНБ в китайские гособлигации явно прослеживается расчет на быстрое восстановление экономики Китая после кризиса, отмечали российские эксперты.

Еще в июне 2018 года президент Владимир Путин призвал «порвать» с долларом, для укрепления экономического суверенитета России необходимо «отвязаться» от американской валюты. «Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна и опасна для многих регионов, — заявил Путин, добавив, что идет диверсификация российских золотовалютных резервов, и Россия будет продолжать двигаться в этом направлении».

В свою очередь глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что силу американской валюте придают надежно работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция. Соединенные Штаты не боятся возможного отказа Китая и России от доллара, заявлял Пауэлл.

«Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко», — заявлял ранее глава ФРС на слушаниях в Конгрессе.