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Экономполитика

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«Протест, насмешка, презрение»: как в Китае оценивают дедолларизацию России

В Китае рассказали о возможных последствиях отказа России от доллара

Дедолларизация экономики, объявленная Россией, является «насмешкой» над США, считает китайский академик. Отказ от доллара не будет иметь больших последствий для России, поскольку статус рубля, как платежного средства, стабилен, отмечает эксперт в своей статье в «Хуаньцю шибао». А объем торговли между РФ и США минимален.

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Китайское издание «Хуаньцю шибао» опубликовало во вторник, 29 июня, статью научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэня Ицзюня о взаимоотношениях между РФ и США. В статье говорится о роли доллара во взаимных расчетах. Эксперт уверен, что Россия заняла позицию «полного разрыва с долларом».

«Этот шаг был сделан исключительно по принуждению и был направлен на предотвращение крайних финансовых санкций, которые могут принять США. Это превентивная акция самообороны. Фактически это даже больше политическая декларация, протест, насмешка и презрение направленные против американской гегемонии», — говорит Чэнь Ицзюнь.

Китайский эксперт уверен, что дедолларизация практически не повлияет на российскую экономику, поскольку статус рубля, как платежного средства, законен и стабилен.

Юань вместо долларов

Более того, объем торговли между Россией и США незначителен. А основными торговыми партнерами России являются Европейский союз и Китай. «Объем торговли с этими двумя крупными экономическими структурами составляет около 70% от общего объема ее внешней торговли», — отмечает эксперт из КНР.

Ицзюнь считает, что торговля России с ЕС и Китаем «теоретически не имеет препятствий для перехода на расчеты в евро и юане».

Дедолларизация России приведет к негативным последствиям для США, считает эксперт. Но, конечно, отказ от американской валюты вряд ли существенно пошатнет статус доллара, как универсального платежного средства, но в определенной мере снизит масштабы его влияния, отмечает Чэнь Ицзюнь.

По его прогнозу, дедолларизация также будет приветствоваться другими странами, в частности, зоны евро. Это ставит Соединенные Штаты в неловкое положение перед их союзниками из Евросоюза. «Это само по себе является своего рода унижением для Америки и в определенной степени приведет к разделению западных стран», — цитирует эксперта китайское издание (в переводе портала inosmi.ru).
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что доллар превратился в «политическую валюту» и Россия будут вынуждена поменять структуру накоплений в Фонде национального благосостояния.

«Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью», — заявил 3 июня Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Как следовало из заявления министра, доля евро в ФНБ вырастет с 35% до 40%, юаня — с 15% до 30%, британского фунта — сократится с 10% до 5%, японской иены — останется на отметке 5%.

Доля золота определена на уровне 20%. До сих пор структура вложений ФНБ включала в себя по 45% доллара, 45% евро и 10% фунтов стерлингов. По заверениям Силуанова, структура вложений ФНБ будет изменена в течение месяца.

Правительство РФ планирует к 2024 году увеличить долю расчетов в рублях во внешнеторговом обороте до 30%.

Нет на радарах

Российские власти не первый год заявляют о желании снизить зависимость от доллара в международных расчетах и в резервах. С апреля этого года правительство РФ разрешило инвестировать средства Фонда национального благосостояния в национальную валюту и гособлигации КНР. В решении российского правительства одобрить инвестиции средств ФНБ в китайские гособлигации явно прослеживается расчет на быстрое восстановление экономики Китая после кризиса, отмечали российские эксперты.

Еще в июне 2018 года президент Владимир Путин призвал «порвать» с долларом, для укрепления экономического суверенитета России необходимо «отвязаться» от американской валюты. «Весь мир видит, что монополия доллара ненадежна и опасна для многих регионов, — заявил Путин, добавив, что идет диверсификация российских золотовалютных резервов, и Россия будет продолжать двигаться в этом направлении».

В свою очередь глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что силу американской валюте придают надежно работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция. Соединенные Штаты не боятся возможного отказа Китая и России от доллара, заявлял Пауэлл.

«Этого нет на наших радарах. Доллар — мировая резервная валюта, другой, которая бы смогла соревноваться с ним, нет и близко», — заявлял ранее глава ФРС на слушаниях в Конгрессе.