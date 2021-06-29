Только 3% россиян готовы вакцинироваться ради отдыха на Кубани

Сделать прививку ради отпуска в Краснодарском крае готовы лишь 3% опрошенных россиян. Это показывают результаты исследований сервиса поиска работа SuperJob, пишет РБК. В мае 20% россиян заявляли, что готовы пройти вакцинацию для поездки за границу.

19% респондентов нынешнего исследования собираются сделать прививку вне зависимости от того, что требуют власти Краснодарского края. При этом больше половины опрошенных — 53% — не будут вакцинироваться в любом случае.

В то же время среди опрошенных мужчины чаще готовы сделать вакцинацию, чем женщины, — 4% против 2%. Женщины в большинстве своем (56%) категорически отрицают возможность вакцинации. Количество мужчин, которые не согласны проходить процедуру, на 4% меньше.

Опрос проводился в конце июня по территории всей России, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек, сообщает РБК.

24 июня власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля заселяться в гостиницы региона можно попасть только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а с 1 августа для заселения понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19. Исключением станут только те, у кого есть медотвод, а также дети — им нужен только отрицательный ПЦР-тест как для семейной поездки, так и для посещения летнего лагеря.

«Сейчас в крае мы видим рост числа заболевших COVID-19, число госпитализаций увеличивается. Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», — так в конце июня объяснил свое решение глава края Вениамин Кондратьев.

Он констатировал, что с началом курортного сезона в регионе все больше «завозных случаев» коронавируса.

Краевое правительство уточнило, что новые требования об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста не коснутся тех, кто успеет заселиться до их вступления в силу. При этом люди, привитые иностранными вакцинами также смогут заселиться в отели курортов черноморского побережья, но лишь при наличии перевода сертификата на русский язык.

Пока кубанские власти вводят новые ограничительные меры для борьбы с пандемией коронавируса, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили, что в этом году может произойти срыв туристического сезона в Краснодарском крае. Ожидалось, что этот сезон станет лучшим за последние годы, но теперь в туриндустии опасаются, «как бы он не стал худшим». Организация посчитала, что привиться к 1 августа успеют только 15-17% из тех, кто запланировал отдых на курортах Кубани.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что им поступает «шквал звонков» с просьбой об отмене бронирования и путевок.

«У нас неполная картина, не всех опросили. По данным тех, кого опросили, 30% аннуляций на июль. То есть 30% тех, кто собирался в июле, <…> и более 70% тех, кто бронировался на август, хотят отказаться. Это серьезно», — подчеркнули в ассоциации. Кроме того, упали и продажи туров на курорты Краснодарского края: на июль — на 30%, на август — на 80%.

По подсчетам АТОР, Кубань из-за оттока туристов за июль и август может потерять от 40 до 55 млрд рублей.