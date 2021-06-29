Полупустые хранилища: чем грозит Европе решение «Газпрома» по украинскому транзиту

Оператор газотранспортной системы Украины во вторник, 29 июня, выставил на аукцион дополнительные транзитные мощности на газоизмерительной станции «Суджа» на июль (63,7 млн куб. м в сутки), но «Газпром» не стал их бронировать, приводит «Интерфакс» данные системы Regional Booking Platform.

Эта новость оказалась достаточно неожиданной потому, что российский газовый гигант планирует провести в июле планово-предупредительный ремонт своих основных экспортных трубопроводов: «Северный поток» мощностью 170 млн куб. м в сутки остановится с 13 по 23 июля, а «Ямал-Европа» (мощность около 100 млн куб. м в сутки) будет бездействовать с 6 по 10 июля. Кроме того, с 22 до 29 июня останавливался и «Турецкий поток».

На фоне таких сообщений спотовая цена на газ в Европе на июль по индексу TTF на ICE Futures в ходе торгов начала расти и в один момент доходила до $414 (утром аукцион начался с $401) за тысячу кубометров, а затем откатилась до отметки $411, сообщает ресурс Neftegaz.

Как пишет «Страна.Ua», закачка энергоносителя в подземные хранилища находится на минимальных значениях, это грозит тем, что Европа будет входить в осенне-зимний сезон с полупустыми подземными хранилищами газа.

Дефицит газа в Европе приведет к повышению цен на «голубое топливо» и на Украине, рассказал украинский министр энергетики Герман Галущенко во время доклада в Верховной Раде.

«Если в Европе и дальше будет такой дефицит газа, как на сегодня, то месячная цена может быть еще больше. Но это не касается годового тарифа на газ, который будет действовать до 1 мая», — пояснил глава ведомства.

В начале июня нынешнего года президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что «Газпром» готов к заполнению энергоносителем газопровода «Северный поток — 2», который напрямую соединит газотранспортные системы России Германии и, так же, как и «Северный поток – 1», повысит энергобезопасности Европы.

Помимо этого, глава государства резко отреагировал на возмущение Киева и – хоть и не такое сильное – беспокойство Вашингтона, Брюсселя и Берлина в связи с тем, что после запуска СП-2 Москва может сократить транзит газа через территорию Украины и та, в свою очередь, будет ежегодно недополучать около $3 млрд.

«Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить что ли?», — сказал Путин.

Он отметил, что Москва может и далее загружать газотранспортную систему Украины, но необходимым условием для этого является «воля Киева к нормальным экономическим отношениям».

Российский лидер также назвал «плохой монополией» завышение Киевом стоимость транзита газа.

В итоге, плохой политический и экономический климат на Украине привел к тому, что в настоящее время Россия будет перегонять через Украину в Европу по 40 млрд куб. м газа в год, тогда как ранее этот показатель доходил до 200 млрд куб. м, указал президент России.

При этом, Москва не намерена расторгать пятилетний контракт с Киевом о транзите газа, который был заключен в декабре 2019 года, сообщал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия ожидает рост объема поставок энергоносителя в Европу, поэтому «украинский транзит может быть востребован», указывал представитель Кремля.

«Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — пояснял Песков.

Москва вовсе не обязана субсидировать Киев, отдавая деньги за транзит газа через украинскую ГТС, согласился председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если Евросоюз хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», — подчеркнул парламентарий в комментарии ТАСС.

Эрнст также напомнил, что пролегающий через украинскую территорию газопровод продолжает использоваться – между «Газпромом» и «Нафтогазом» заключен договор, за прокачку газа взимаются пошлины.