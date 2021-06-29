Старт в начале 2022 года: ЦБ рассказал про внедрение цифрового рубля

Центробанк назвал 12 российский банков, которые составят первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля, кредитные организации сами выразили желание участвовать в проекте, говорится в сообщении регулятора.

В список вошли: «Ак Барс», «Альфа-банк», «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, «Союз» и Транскапиталбанк.

Разработка прототипа платформы цифрового рубля должна закончиться в декабре, а в январе следующего года стартует тестирование, которое пройдет в несколько этапов. Итогом станет дорожная карта по внедрению цифрового рубля.

«Цифровой рубль — это проект по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса. Для удобства его использования необходимо обеспечить бесшовный переход из одной формы рубля в другую», — пояснила первый заместитель Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, в следующем году количество участников проекта увеличится.

Среди преимуществ внедрения цифрового рубля ЦБ называет возможность его использования без доступа к Интернету, возможность создание инновационных финансовых продуктов и сервисов (смарт-контрактов, маркирования платежей), а также контроль за расходованием бюджетных средств.

Цифровой рубль будет эмитироваться ЦБ, он станет третьей формой российской национальной валюты, будет использоваться наравне с наличными и безналичными рублями, в которые будет свободно конвертироваться.

То есть связь у крипторубля с обычным эмиссионным рублем будет жесткая, просто электронный вариант предназначен для использования в блокчейне. Хранить такие деньги можно в электронном кошельке, с доступом к ним через любой банк.

Стоит отметить, что расплачиваться крипторублями можно будет и в офлайне. Регулятор ожидает, что эта инициатива снизит затраты на проведение операций для граждан и бизнеса.

Кроме того, банкам не будет смысла устанавливать заградительные меры на транзакции, как это сейчас происходит в Системе быстрых платежей.

Впрочем, внедрение цифрового рубля несет и заведомые риски, предупреждает партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк.

«Если ЦБ реализует сейчас концепцию своего цифрового рубля и будет постепенно всех на него переводить, то полностью исключать вероятность того, что Центробанк не введет, например, запрет для граждан обменивать этот цифровой рубль на какие-то цифровые валюты центральных банков других стран или просто иностранные валюты, нельзя», — поясняет аналитик.

Общественность, со своей стороны, в большинстве готова к цифровому рублю, на это указывали результаты апрельского опроса Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ». Так, 14% россиян точно будут пользоваться «третьей формой» рубля и еще 36% дали ответ «скорее да». Скорее «нет» и «точно нет» сказали 14% и 22% респондентов соответственно.

Как видно из исследования, половина опрошенных выражают интерес к новой цифровой валюте. «Аппетит» к платежным инновациям у россиян сформировался благодаря передовым электронным продуктам от банков и публикациям в СМИ о криптовалютах, пояснил «Гезете.Ru» руководитель направления исследований Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

«Это не значит, что россияне откажутся от безналичных платежей или они им станут не нужны, но интерес попробовать новое уже сформирован и может повлиять на успех инициативы Банка России», — указал эксперт.

Он также пояснил, что среди негативно настроенных граждан есть две большие группы: те, кто не пользуются безналичными платежами и сейчас (привыкли к наличным или не доверяют финансовой системе или технологиям), и старшее поколение, которому тяжелее переходить на инновации.