«Черный майнинг»: как россияне платят за криптовалюту

Регион дешевой электроэнергии

В Иркутской области тариф на электроэнергию в несколько раз ниже не только среднероссийского уровня, но и расценок в соседних регионах: согласно приказу областной Службы по тарифам, с 1 января 2021 года стоимость электроэнергии для городского населения составляет 1,17 рубля за 1 кВт/ч, для сельчан – 0,819 рубля. С 1 июля тариф возрастет, но жители Иркутской области все равно будут платить за электричество меньше остальных россиян: стоимость составит 1,23 рубля и 0,861 рубля соответственно.

Именно поэтому область является чрезвычайно привлекательной территорией для майнеров, фактически занимающихся преобразованием электроэнергии в криптовалюту при помощи специального оборудования.

Например, в феврале «Коммерсантъ» писал, что в конце прошлого года в Россию ввезли самую крупную разовую партию майнингового оборудования общей мощностью 70 МВт и оценочной стоимостью $40–60 млн. Партию из 20 тысяч устройств, для перевозки которых потребовалось 14 фур, разместили в ангаре в Братске. Однако в данном случае речь идет о легальном майнинге с соответствующей оплатой потребленной электроэнергии, пусть и по невысоким тарифам.

Куда большей проблемой являются подпольные криптофермы, ворующие электроэнергию для своих нужд. «Майнеров можно разделить на физических лиц, которые занимаются майнингом у себя дома — в этом случае речь идет о нескольких включенных компьютерах, и криптофермы, которые работают как целые предприятия. Догадываюсь, что существуют и полулегальные, и нелегальные подключения, хотя теоретически подключиться к сети у нас можно только официально и в соответствии с тарифами, утвержденными сбытовыми компаниями», — рассуждает заведующий лабораторией ИНП РАН Валерий Семикашев.

Подобные случаи действительно имеют место, сетовал в эфире телепрограммы «Вести. Иркутск» глава Уриковского муниципального образования Андрей Побережный. «Допустим, потребление на одну усадьбу — 15кВт. Когда такие дома, с фермами, здесь не то что на 15 кВт, тут на сто с лишним. И в этом проблема большая», — говорит он.

Испытание на прочность

Профиль нагрузки при потреблении электроэнергии в коммунально-бытовых целях значительно отличается от профиля нагрузки майнинга криптовалют, зачастую осуществляемого в круглосуточном режиме. Валерий Семикашев видит две основные проблемы, связанные с майнингом.

«Первое — если подобные криптофермы развиваются очень быстро, на что сети не рассчитаны (а ведь майнеров в прогнозы никто не закладывал), то это чревато проблемами для сети. Второе – скорее всего, работа майнинговых ферм может влиять на параметры тока в сети. В энергосети есть масса оборудования, которое поддерживает стабильные и нужные параметры тока. Поскольку майнеров никто не принимал в расчет, и они могут работать специфически (например, то включаться, то выключаться), то их деятельность может навредить каким-то элементам сети. Затраты на обслуживание оборудования делятся между всеми потребителями электроэнергии, что в данном случае не очень честно», — комментирует эксперт.

Глава «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов говорил в эфире «Вестей», что деятельность «черных майнеров» в дальнейшем создает нагрузку на промышленный сектор и на экономику Иркутской области в целом, поэтому с подобным явлением нужно бороться. Он подчеркнул, что «Иркутскэнергосбыт» не против майнинга, когда он легален и осуществляется вне населенных пунктов на специально отведенных площадках. Председатель комитета по энергетике ИРО ООО «Опора России» Максим Сизиков в рамках того же новостного сюжета отметил, что платить за электроэнергию вместо нелегальных майнеров приходится действующим бизнесменам, и в 2023 году можно ожидать роста тарифа для предпринимателей.

Директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что с точки зрения функционирования энергосистемы нелегальные криптофермы являются разновидностью бездоговорного или безучетного потребления.

«Безусловно, рост коммерческих потерь наносит технический и финансовый ущерб сетевым организациям: превышение расчетного объема нагрузки ухудшает надежность электроснабжения и увеличивает расходы сетевых компаний на проведение ремонтов. Кроме того, потери сверх норматива не компенсируется при тарифном регулировании, поэтому финансовое бремя расчетов перед поставщиками в этом случае ложится на сетевые компании», — говорит эксперт.

Да, за майнеров вынуждены платить практически все категории потребителей региона. Наравне с местными жителями, нелегальные криптофермы функционируют по льготным тарифам за электроэнергию. Власти компенсируют низкие цены для населения за счет их увеличения для промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса. Таким образом, майнер в Иркутске платит за электроэнергию в том же объеме, что и бытовой потребитель, но при этом создает значительную финансовую нагрузку на промышленный сектор и экономику всей области. Выход есть: необходимо определить и ввести социальную норму и дифференцированный тариф в регионе, считают эксперты. Тогда потребление выше установленной нормы будет оплачиваться по отдельному тарифу: майнеры будут платить по факту потребления, а доплачивать за них никому не придется.

Заместитель директора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко подтверждает данное мнение и предлагает следующее. «Любое коммерческое электропотребление необходимо оплачивать полным рублем. Бытовые льготы не предназначены для развития бизнеса, они финансируются за счет повышенных платежей для предприятий и организаций. Целесообразно установить максимально возможный объем, который необходим домохозяйству для бытовых нужд, по нашим расчетам, это около 6–7 тыс. кВт-ч в месяц, который может тарифицироваться с льготой, а все, что сверх указанного объема, целесообразно оплачивать по полной цене», — заявил он «Независимой газете».

Наказание для злоумышленников

Учитывая популярность Иркутской области среди майнеров, не удивительно, что судебные процессы в отношении создателей подпольных криптоферм активно ведутся и в этом регионе. Например, в середине марта в Иркутске полиция совместно со Следственным комитетом и Росгвардией выявила нелегальное казино, где, кроме всего прочего, обнаружились 11 серверов для майнинга криптовалют. Нередки и случаи, когда одни подпольные дельцы крадут оборудование у других: так, в апреле полицейские задержали троих подозреваемых в краже оборудования для майнинга в Шелеховском районе Иркутской области. Стоимость похищенной техники, которая была установлена в бане, превышает в 600 тыс. рублей.

Еще о нескольких судебных тяжбах в конце мая писала иркутская «Комсомольская правда». По данным издания, специалисты «Иркутскэнергосбыта» по характерному гулу и вентиляционным отверстиям обнаружили иркутянина, занимавшегося майнингом в своем гараже. Энергетикам удалось доказать, что ресурс использовался не для коммунально-бытовых нужд, поэтому в результате по решению суда горожанин должен будет погасить задолженность более чем в 1,5 млн рублей.

Другой случай, о котором пишет газета, произошел в селе Смоленщина, где местный житель оборудовал пристрой на территории своего участка для майнинга криптовалют. Один его дом за 10 месяцев 2019 года потребил 20% электроэнергии всего поселка, информирует «Комсомольская правда», при этом гражданин оплачивал электроэнергию как физическое лицо. Судебные тяжбы длились почти 2 года. В результате энергетикам удалось доказать вину злоумышленника - ему придется выплатить почти 6 млн рублей ущерба плюс судебные издержки.

Однако, бороться с майнерами только с помощью судебных процессов недостаточно: выявить и найти майнера сложно, ведь органы внутренних дел не могут вторгаться на частную территорию без веских оснований, а значит многие подпольные криптофермеры останутся незамеченными. Эксперты отмечают, что, если не принять меры, снижающие привлекательность использования регулируемых тарифов для деятельности по получению коммерческой прибыли, возможно повторение будущей зимой событий декабря 2020 года – января 2021 года, когда были обесточены населенные пункты Иркутского и Шелеховского районов. Введение дифференцированного тарифа, о котором говорилось ранее, позволит определить местоположение майнеров и без дополнительных расследований, а также снизит нагрузку с электрических сетей, поставщиков электроэнергии и всего региона в целом.

Директор Центра исследований в электроэнергетике Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Сергей Сасим также считает важным не допустить стигматизации понятия «майнинг».

«Нужно признать, что это новый, крупный рынок, который может и должен цивилизованно развиваться, способствуя социально-экономическому развитию регионов. Для этого необходимо четко отделить нелегальные криптофермы от компаний, работающих честно. С первыми нужно поступать также, как и с любым незаконным потреблением – выявлять и пресекать. Законную же деятельность необходимо поощрять, в том числе за счет предоставления возможности отказа от услуг электросетевых организаций в случае выполнения соответствующих условий, гарантирующих изоляцию от централизованных электросетей», — полагает эксперт.