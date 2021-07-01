Акции «Роснефти» обновили исторический максимум на Московской бирже

Прошлый рекордный показатель стоимости ценных бумаг нефтяной компании был достигнут в конце марта – 585,15 рублей за штуку.

С начала года акции «Роснефти» выросли почти на 35%. Для сравнения, индекс «голубых фишек» за этот же период вырос только на 13,2%.

«Роснефть» входит в топ-10 российских бумаг по динамике котировок с начала текущего года.

Сегодняшнее достижение соответствует ожиданиям аналитиков, которые видят большой потенциал роста акций нефтяной компании.

Напомним, что в мае «Райффайзенбанк» повысил целевую стоимость акций «Роснефти» на 62% — с 500 до 810 руб. за ценную бумагу. Целевая цена депозитарных расписок (GDR, равна одной акции) была увеличена на 67% — с $6,6 до $11. Ключевым драйвером роста добычи и финансовых показателей в банке назвали новый масштабный проект «Роснефти» - «Восток Ойл», который компания реализует по высшим экологическим стандартам.

Как известно, «Восток Ойл» - проект с низкими удельными затратами на добычу, с углеродным следом на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

Его ресурсная база составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, которая отличается уникально низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ, что позволит значительно снизить объем парниковых выбросов проекта.

Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях - на европейские и азиатские (через Северный морской путь) рынки.

Проект в настоящее время является одним из самых перспективных в мире. Его преимущества уже не раз были отмечены российскими и иностранными инвестбанкирами..

Важной составляющей этой привлекательности является уникальная устойчивая экономическая модель проекта.

«Роснефть» уже получила заключения ведущих международных экспертов, подтверждающие ресурсную базу, технологии разработки и экономику проекта.

Так, в конце декабря 10%-ую долю в проекте приобрел крупный мировой трейдер Trafigura, в начале июня стало известно, что 5%-ую долю в нем собирается приобрести консорциум инвесторов в составе Vitol и Mercantile & Maritime.

«Роснефть» – наш главный фаворит, подчеркивается в отчете J.P.Morgan.

Аналитики также связывают долгосрочные перспективы развития компании с «Восток Ойлом». «Создание новой нефтегазовой провинции на Таймыре обещает стать флагманским проектом не только для Роснефти, но и для мировой нефтяной отрасли», - отмечают они.

Goldman Sachs уже окрестил «Восток Ойл» «магнитом для инвесторов».

По мнению аналитиков инвестбанка, «чистая приведенная стоимость проекта может достигнуть 75 млрд долларов». При этом в марте Goldman Sachs поднял целевую цену ГДР «Роснефти» на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию «покупать», но и включив компанию в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования в 2021 году.

Goldman Sachs отметил, что «Роснефть» сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП. По мнению аналитиков банка, снижение удельных объемов выбросов в сегменте разведки и добычи и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа увеличивает относительное преимущество «Роснефти» по сравнению с некоторыми другими нефтяными мейджерами.

Тема управления выбросами является важным фактором роста инвестиционной привлекательности российской компании.

В декабре 2020 года «Роснефть» стала первой российской компанией, представившей комплексный план по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов. В их числе: сокращение интенсивности выбросов в разведке и добыче на 30% к 2035 году и предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн тонн CO2-эквивалента, а также достижение нулевого показателя рутинного сжигания газа.

Кроме того, «Газпромбанк» в апреле повысил целевую цену акциям «Роснефти» почти на 30% - до 10,1 долларов за бумагу.

Аналитики «Газпромбанка» включили акции «Роснефти» в число наиболее перспективных для инвестиций. При этом доходность СДП и дивидендная доходность «Роснефти» ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно. Банк ожидает, что, на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компании, что, в свою очередь, улучшит динамику ее котировок.

В конце апреля инвесткомпания «Атон» повысила целевую цену акций «Роснефть» на 21% - до 9,8 доллара за ГДР. Это самое сильное повышение среди компаний нефтегазового сектора России. По мнению аналитиков «Атон», акции «Роснефти» имеют потенциал роста в 39% от текущих значений.

Эксперты инвестиционного подразделения Сбербанка Sber CIB также повысили прогнозную стоимость ценных бумаг «Роснефти» - на 23%, до 9,6 доллара за штуку. По мнению аналитиков, инвесторы недооценивают дивидендный потенциал компании. Показатели первого полугодия «Роснефти» станут катализатором дальнейшего роста, убеждены эксперты.