«Зона неблагополучия»: в каких регионах больше всего бедных

В прошлом году 9,1% россиян или 13,3 млн человек имели среднемесячный доход не более 10 тыс. руб., показало исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у «Газеты.Ru»). Прожиточный минимум тогда составлял 11,3 тыс. руб. Однако по сравнению с «допандемийным» 2019 годом доля людей с низкими доходами сократилась на 1,1 п.п. (10,2%).

«Она (доля населения с низкими доходами. – «Газета.Ru») также снижалась и в предыдущие годы, что было обусловлено, прежде всего, инфляционными процессами – покупательная способность номинальных 10 тыс. руб. сокращается по мере роста цен», — отметили аналитики. Для сравнения, в 2015 году она составляла 14,2%.

Больше всего людей с низкими доходами оказалось в Тыве: 28,6%, или 94,1 тыс. человек. Это более чем в три раза выше среднероссийского показателя. На втором месте Ингушетия — 27,8%, или 142,1 тыс. человек, на третьем Карачаево-Черкесия — 22,3%, 103,8 тыс. человек.

На Алтае — 20,9% (46,1 тыс. человек), в Калмыкии — 20,8% (56,3 тыс. человек), в Мордовии — 20,6% (161,6 тыс. человек), в Марий Эл — 20% (135,5 тыс. человек), в Чувашии — 18,2% (220,7 тыс. человек), в Курганской области — 17,7% (145,6 тыс. человек), в Кабардино-Балкарии — 16,6% (144,2 тыс. человек).

«Данные регионы можно отнести к условной зоне неблагополучия — низкие средние доходы местных жителей сочетаются с высокой безработицей. Значительная доля населения на этих территориях серьезно зависит от социальных выплат, которые позволяют поддерживать минимальный уровень потребления», — пояснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Меньше всего людей с низкими доходами было выявлено на Чукотке (0,5%, или около 250 человек), в Магаданской области (0,8%, или 1,1 тыс. человек), Ненецком автономном округе (1%, или около 440 человек).

Небольшая доля также в Москве (1,1%, или 139,3 тыс. человек), Ямало-Ненецком автономном округе (1,2%, или 6,5 тыс. человек), Мурманской области (1,4%, или 10,3 тыс. человек), Камчатском крае (1,6%, или 5 тыс. человек), Ханты-Мансийском автономном округе (2,1%, или 35,3 тыс. человек), на Сахалине (2,1%, или 10,2 тыс. человек) и в Московской области (2,9%, или 223,3 тыс. человек).

«Это благополучные регионы нефтегазового Севера и экономически развитые субъекты с высокими средними доходами населения и низкой безработицей», — говорится в исследовании.

В Росстате отметили в ответ на запрос «Газеты.Ru», что в 2020 году действительно 9,1% населения имели среднедушевые доходы менее 10 тыс. руб. Однако там считают более важным то, что за последние пять лет доля населения с такими доходами уменьшилась — с 13,7% в 2016 году.

Одновременно снизилось и количество людей, которые получали среднедушевые доходы от 10 до 27 тыс. руб. — с 44,5% до 39,8%. При этом выросло число россиян, чьи среднедушевые доходы выше 27 тыс. руб. Например, доля россиян, чей среднедушевой доход находится в пределах от 27 тыс. руб. до 45 тыс. руб., выросла на 2,6 п.п — с 22,6% до 25,4%.

«Таким образом, данные Росстата показывают, что последние пять лет снижается число россиян с низкими доходами и растет число тех, чьи среднедушевые денежные доходы превышали 27 тыс. руб.», — отметили в Росстате.

Там напомнили, что среднедушевой денежный доход в 2020 году по России в целом составили 35 676 руб. Медианный среднедушевой доход (относительно которого у 50% получают доход выше, а 50% — ниже) — 27 036,4 руб.

В материалах на сайте Росстата также говорится, что в прошлом доходы ниже прожиточного минимума были у 17,8 млн человек, или 12,1% населения.

В Минтруде сообщили «Газете.Ru», что повышению уровня жизни способствуют следующие меры: опережающие темпы роста минимального размера оплаты труда относительно прожиточного минимума, помощь гражданам в трудоустройстве, повышение адресности социальных выплат, повышение оплаты труда некоторых работников в бюджетной сфере, поддержка семей с детьми, индексация пособий и др.

Там также отметили, что, по статистике, 82% граждан с доходами ниже прожиточного минимума — это семьи с детьми. С учетом этого были приняты меры: например, увеличен период выплаты для нуждающихся семей — с 1,5 до 3 лет, также смягчили критерии нуждаемости — с 1,5 до 2 прожиточных минимумов. Кроме того, в прошлом году были введены на детей от 3 до 7 лет включительно. С 1 июля также стартовали выплаты будущим мамам в размере половины прожиточного минимума для трудоспособного гражданина и выплаты на детей от 8 до 17 лет для родителей-одиночек.

В Минэкономразвития на запрос «Газеты.Ru» прокомментировали, что снижение уровня бедности ведется по трем направлениям: это стимулирование роста реальных доходов населения, росту доходов низкодоходных групп населения, а также повышение уровня социального обеспечения и адресности мер социальной поддержки.

«Основу для роста реальных денежных доходов населения и повышения уровня жизни должен создать устойчивый рост ВВП на основе перехода к инвестиционно ориентированной модели развития, повышения технологического уровня российской экономики, широкого внедрения цифровых технологий в отрасли экономики и социальной сферы, расширения экспортного потенциала», — отметили в пресс-службе.

В 2020 году уровень бедности в целом действительно немного сократился по сравнению с 2019-м, рассказал «Газете.Ru» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он отметил, что многие выплаты, которые были объявлены на фоне пандемии, касались людей с низкими доходами, семей с детьми. В целом уровень бедности пока «либо стоит на месте, или немного улучшается», говорит эксперт.

«Но [серьезно] улучшиться он, конечно, не может, потому что в прошлом году реальные располагаемые денежные доходы населения, по данным Росстата, упали на 3%. В абсолютном выражении это значит, что люди недополучили 2 трлн руб. по сравнению с 2019 годом», — отметил Остапкович.

По его мнению, чтобы снизить уровень бедности, нужно помогать населению с низкими доходами и развивать экономику. Если будет расти экономика, будет увеличиваться прибыль у предприятий, предприниматели будут заинтересованы в расширении производства, найме сотрудников и т.п. Людей можно поддерживать, например, за счет продовольственных карточек, условно по 1,5-2 тыс. руб. в месяц, снять подоходный налог с граждан, которые находятся на грани бедности, включать их в социальные программы, вплоть до безусловного базового дохода (условно по 10-12 тыс. руб.), считает эксперт.

Как на доходах и неравенстве отразилась пандемия, пока еще говорить рано — нужно будет дождаться дополнительной статистики, отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель фракции «Партии Роста» в Заксобрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. Однако она предполагает, что неравенство усилилось.

Депутат отметила, что во время пандемии власти предприняли усилия, чтобы поднять доходы семей с детьми, было несколько выплат. Но при этом «забыли» категорию старших возрастных групп, например, не была проведена индексация пенсий работающим пенсионерам.

«Нужно четко понимать, что у старших возрастных групп гораздо меньше теневых доходов, и они находятся чуть выше черты бедности. Поэтому любое повышение тарифов, цен на продовольствие, тут же выводит их на или за черту бедности. Обычная пенсия среднего пенсионера несильно отличается от прожиточного минимума», — пояснила Дмитриева.

Государство со своей стороны может, например, влиять на выплаты на детей, пенсии, пособия по безработице. «Но целый ряд категорий оказался за пределами помощи», — подчеркнула депутат.