Жить станет лучше: в России вырастет прожиточный минимум

В 2022 году прожиточный минимум (ПМ) на душу населения в России увеличат на 297 рублей – до 11 950 рублей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, где размещено соответствующее постановление главы правительства РФ Михаила Мишустина.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 026 рублей, для детей – 11 592 рубля, для пенсионеров – 10 277 рублей. Постановление вступит в силу 1 января 2022 года, через 12 месяцев его сменит новый норматив.

В текущем году прожиточный минимум для трудящихся россиян составил 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

С 1 января рассчитывать ПМ будут на основе медианного среднедушевого дохода, раньше это делали на основе стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину.

Медианный среднедушевой уровень (МСУ) – это уровень, доходы выше и ниже которого имеют по 50% населения России. Прожиточный минимум в РФ по 473-му ФЗ рассчитывается как 44,2 процента от медианного дохода россиян за прошлый год, при этом в каждом регионе учитывается собственный коэффициент..

Пересматривать МСУ будут по меньшей мере раз в пять лет. По ПМ определяют также нижнюю границу пенсий и пособий.

Поменялся в России и способ расчета МРОТ, который теперь зависит от медианной зарплаты, соотношение должно составлять 42% от медианного уровня. Падать МРОТ не может даже при снижении уровня медианной зарплаты. В пресс-службе Минтруда сообщали, что в 2022 году МРОТ вырастет до 13,6 тыс. рублей, на 6,4%.

Может, доплатим?

15 июня независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов заявил, что продовольственная инфляция в мире может быть высокой еще долго, поэтому государство могло бы доплачивать российским семьям по тысяче рублей за рост цен на продукты.

«На мой взгляд, было бы достаточно выдавать хотя бы 500-1000 руб. на одного члена семьи в месяц», — сказал он.

По словам эксперта, данная мера помогла бы поддержать спрос, а также дала бы импульс для развития российского аграрного и пищевого бизнеса. Кроме того, согласно прогнозам главы аналитического центра «Совэкон», минимальная стоимость этой программы составит около 120 млрд руб, «плюс расходы на администрирование».

В феврале президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной думы отметил, что «можно подумать» о введении продовольственных сертификатов в стране. До этого, в декабре 2020 года, стало известно, что группа депутатов и сенаторов готовит законопроект о продуктовых сертификатах для граждан России с доходом ниже прожиточного минимума. Чтобы воспользоваться такой мерой социальной поддержки, нужно будет подать соответствующее заявление.

Доходы падают

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле рассчитывают, что падение доходов населения из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавирусной инфекции удастся остановить в течение текущего года.

«Падение минимизировано. Во многих странах ситуация хуже. И мы рассчитываем, что в течение этого года подобное падение удастся остановить», — подчеркнул он.

«И мы не можем быть свободными от этих негативных последствий. Меры, которые активно и энергично принимает руководство страны, позволяют минимизировать негативные последствия этого кризиса, но полностью избавить нас от этого, к сожалению, эти меры не могут», — отметил представитель Кремля.

Бедных все меньше

14 апреля Росстат сообщил, что по итогам 2020 года доля российских граждан с доходами ниже прожиточного минимума снизилась до 12,1% (17,8 млн человек), по сравнению с 12,3% в 2019 году.

В третьем квартале число россиян, живущих на доходы ниже прожиточного минимума, составляло 18,8 млн. В четвертом квартале 2020 года показатель составил 13,5 млн граждан, или 9,2% от общей численности населения.

«Главным фактором поддержки малоимущих слоев населения в четвертом квартале 2020 года стали социальные программы, ориентированные на различные группы населения», — сказано в отчете Федеральной службы государственной статистики.

По данным Росстата, общий объем социальных выплат в IV квартале составил 3,4 трлн руб. — эта сумма превышает выплаты в IV квартале 2019 года на 5,9% и соответствует объемам льгот III квартала 2020 года. Выплаты семьям с детьми в IV квартале составили 110,5 млрд руб., малоимущим семьям с детьми — 97,3 млрд руб., безработным гражданам — 15,9 млрд руб.

Средняя пенсия

29 марта заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что средний размер пенсии на 1 января 2021 года составил 15 744 рубля.

«По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсий в целом по Российской Федерации составил 15 тысяч 744 рубля, на 1 января 2016 года, когда стратегия стартовала, он составлял 12 тысяч 673 рубля», — отметила она.

По словам Баталиной, прожиточный минимум не может быть выше уровня пенсионного обеспечения. Если пенсия оказывается меньше, гражданин РФ получает социальную доплату до прожиточного минимума.