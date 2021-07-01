Одного кредита мало: как становятся «серийными» ипотечниками

Примерно 13% обратившихся к «Циан.Ипотека» людей ранее уже брали ипотечный кредит, а у примерно 7% он еще не погашен, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании. Часть этих людей ищет рефинансирование, кто-то просто присматривается к новым условиям кредитования в связи с амортизацией действующего кредита, но есть и такие, кто берет вторую ипотеку в нагрузку к имеющейся, говорит глава сервиса Михаил Кочеров.

По его мнению, «серийные» ипотечники — это не массовое явление, но примечателен тот факт, что среди них более 41% оформляют ипотеку на новостройки, тогда как в среднем по рынку на новостройку берется 28% ипотек.

«Это позволяет предположить, что тут имеет место инвестиционная история — люди покупают квартиры «впрок» для последующей перепродажи или сдачи в аренду», — считает Кочеров.

Кто берет несколько ипотек

«Серийных» ипотечников эксперты условно делят на несколько групп. Первая покупает два жилья сразу и для улучшения своих жилищных условий, и, например, для того, чтобы переселить к себе поближе пожилых родителей или обеспечить будущий «угол» для детей.

«Чаще всего это происходит, когда первая задолженность уже почти погашена (или выплачено основное тело кредита). А предыдущий вариант можно, например, оставить детям или сдавать, чтобы покрыть ежемесячные выплаты», — пояснил «Газете.Ru» директор Департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

Другой вариант – заемщики, которые хотели бы рефинансировать кредит, т.е. изначально они брали ипотеку по более высоким ставкам, а через некоторое время захотели изменить условия обслуживания кредита на более удобный вариант, продолжил Шлома. Но во-первых, рефинансирование всегда непростой вопрос и требует времени, а во-вторых, клиентам может приглянуться другое жилье, и тогда первая квартира остается «запасным аэродромом», который зачастую сдается в аренду для покрытия ежемесячных взносов.

В отдельную категорию агентства по недвижимости выносят тех, кто хотел вскочить в последний вагон уходящего поезда льготной ипотеки до 1 июля — и даже успел это сделать. Такие клиенты, приобретая первую на своем опыте недвижимость, подвержены различным информационным влияниям.

Например, появилась льготная ставка по ипотеке и новости о росте стоимости жилья, и такой тип клиентов скорее всего не будет разобраться в деталях, но на волне общей паники и ажиотажа может приобрести еще одну недвижимость, рассказал «Газете.Ru» региональный директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Кирилл Голышев.

«Однако такая незапланированная покупка потом становится тяжелой ношей для клиента, вследствие чего происходят расторжения сделок, рефинансирование, использование ипотечных каникул и всех возможных инструментов, чтобы избежать выплат или растянуть их на долгосрочную перспективу», — добавил Голышев.

И, наконец, последняя группа — покупатели, для которых второе жилье является инвестиционным.

«В этом случае очень часто берут две квартиры в новостройках, по завершении строительства одну сдают или продают. В Сбере и ВТБ можно взять до трех ипотек, если позволяют финансовые возможности», — рассказала «Газете.Ru» независимый консультант по недвижимости Елена Шалимова.

Главный мотивом для таких покупок является наиболее ранний этап входа в проект, отметил Кирилл Голышев из Colliers. При этом

инвестор, который хочет создать, например, бизнес по сдаче квартир в аренду, узнает о старте продаж нового проекта и заходит в него, имея небольшую сумму денег, распределяет эти средства сразу на несколько сделок для того, чтобы зафиксировать стоимость квартиры на раннем этапе реализации проекта.

В отличие от опытных инвесторов, у новичков нет средств, чтобы выкупить несколько объектов без кредитов.

«Чаще всего такие клиенты выбирают студии самых минимальных площадей, они могут быть в более центральных районах города, но в приоритете близость к транспортным развязкам и метро. Наиболее привлекательны небольшие проекты камерного формата, расположенные в локациях с большим отложенным спросом, то есть где всегда найдется клиент для перепродажи или сдачи квартиры в аренду», — сказал Голышев.

Такие клиенты стараются гасить ипотеку как можно скорее, понимая, что при этом они потеряют меньший объем денег, и могут остаться в плюсе, резюмировал он.

Комната превращается в квартиру

Для клиентов с очень ограниченными бюджетами, нуждающихся в разъезде, некоторые агенты предлагают поискать комнаты в домах, включенных в проект реновации в Москве. Покупка комнаты от 8 кв. м в ипотеку потребует минимума средств, но с лихвой окупится в перспективе.

«После переезда в новостройку жильцы продают новую двушку и разъезжаются уже по отдельным квартирам без доплат, потому что квартира той же площади «приобретает» 3-4 миллиона в стоимости в новом доме. В моей практике были семьи, которые брали две ипотеки в таких домах и потом в итоге получали два отдельных жилья», — рассказала Елена Шалимова.