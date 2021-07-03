Россиян оставили без украинских макарон

Российское правительство расширило санкционный список продукции, ввозимой с Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, в перечень запрещенных продуктов попали следующие позиции (полный список доступен на сайте pravo.gov.ru):

— консервированные продукты, готовые супы и бульоны, смешанные приправы;

— ракообразные и прочие моллюски, в консервированном или готовом виде;

— белый сахар и тростниковый сахар;

— ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре нетто-массой 20 тонн или менее;

— макаронные изделия, продукты типа мюсли;

— кетчуп и прочие томатные соусы, майонез;

— мороженое и прочие виды пищевого льда;

— воды, включая минеральные и газированные;

— продукты, используемые для кормления животных;

— ящики, коробки — упаковочная тара;

— лесоматериалы толщиной более 6 мм.

Напомним, что санкции против Украины, одобренные президентом Владимиром Путиным в 2018-м, стали ответом российского правительства на «недружественные и противоречащие международному праву действия Украины». Речь шла о введении Киевом ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц России. В указе отмечалось, что он будет отменен, если Киев откажется от санкций. Впоследствии этого не случилось, и в ноябре того же года в санкционный список вошли более 320 физических лиц и 68 компаний Украины (среди них — структуры Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также глава МВД Арсен Аваков, Юлия Тимошенко и Алексей Порошенко), а позднее этот перечень был расширен до 849 физических и 84 юридических лиц.

В декабре 2019-го был опубликован продовольственный список, ограничивающий товарооборот между странами. Так, под запрет на ввоз с Украины тогда попали кондитерские изделия, спиртные напитки, консервированная продукция, пшеница, растительное масло и прочее.

Украина в свою очередь ввела больше 20 видов санкций в отношении России, начиная с 2014 года. Они подразумевали в том числе прекращение транзита энергоресурсов. Что касается продовольственных санкций, то с 2016-го украинское правительство включило в список более 30 видов товаров (мясо, рыба, сыр, кофе, чай, детское питание и другое), со временем Киев периодически расширял эмбарго. В 2021-м продлились действия пошлин на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и угля из России.

Российско-украинский товарооборот в январе-сентябре 2020-го составил всего $7,3 млрд, сократившись тем самым на 19,3% в годовом выражении.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский ввел санкцииряд российских и украинских бизнесменов и чиновников, которые, по разным оценкам, считаются ближайшим окружением российского президента. Ограничительные меры коснулись главы ВТБ Андрея Костина, семьи Ротенбергов, главы «Газпрома» Алексея Миллера, генерального директора «Ростех» Сергея Чемезова.

Кроме того, были продлены экономические санкции против Сбербанка и ВТБ и российских телевизионных каналов «Россия 24», РТР-Планета и НТВ и авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии».