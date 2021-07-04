«Кратковременная» пауза: шампанское Moet Hennessy будет поставляться в Россию

Шампанское Moet Hennessy все-таки будет поставляться в Россию, несмотря на изменения в законодательстве. Приостановленные ранее поставки напитка будут возобновлены «как можно скорее, как только будут внесены коррективы», отметили в компании, пишет Bloomberg.

Moet Hennessy предстоит маркировать поставляемую в Россию продукцию как «игристое вино». «Кратковременная» пауза в отгрузке необходима для внесения изменений.

Двумя днями ранее дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» сообщило, что Moet Hennessy приостанавливает поставки шампанского в Россию.

Причиной тому стали принятые российскими властями поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции». Изменения коснулись, в частности, определения шампанского. Формулировку «игристое вино (шампанское)» заменили на категорию «игристое вино, включая российское шампанское». Таким образом использование понятия «шампанское» разрешено только для напитков, произведенных в России.

Кроме того, классификация вин c защищенным географическим указанием (ЗГУ) (это может быть район, край, область или городской округ) / защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции. При этом она распространяется только на российские вина. Таким образом, импортеры не смогут воспользоваться этой системой.

На тот момент производители шампанского «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

Президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович заявил, что решение иностранной компании приостановить поставки в Россию из-за изменения законодательства — это шантаж.

«Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. Наши потребители не останутся без игристого вина, такого же по качеству, вкусу и аромату», — приводит его слова РИА «Новости».

По его мнению, Moet Hennessy опасается, что поставляемое шампанское не будет соответствовать стандартам на игристое вино в России. Попович также заявил, что производители могут не переименовывать свою продукцию.

Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя посчитал, что шампанское из Франции составляет 13% от импорта шампанских и игристых вин, а на долю Moet Hennessy приходится менее 2%, пишет РБК.

В связи с таким незначительным присутствием на российском рынке, приостановка поставок ассортимента шампанских вин Moet Hennessy не повлияла бы ни на компанию, ни на рынок России. Об этом в интервью РЕН ТВ сказал винодел Павел Швец.

«Это, конечно, крупный дом, но существует много и других домов в Шампани, которые делают прекрасные шампанские. Я считаю, что слово «Шампань» – это чисто достояние Французской республики», — отметил он.