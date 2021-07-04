«Просто и понятно»: депутат рассказал, как снизить тарифы ЖКХ

Российское правительство при помощи прямых выплат из бюджета могло бы компенсировать жителям страны оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Такое мнение выразил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин в комментарии URA.RU.

«Тут либо вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо прецедент Тывы — чтобы региональные власти снизили тарифы», — отметил Ионин.

Парламентарий вспомнил про решение тувинского правительства снизить цены на электроэнергию на второе полугодие. Для разных категорий граждан скидка составила от 25 до 36 копеек. По словам замруководителя службы по тарифам Республики Тыва Елены Бочаровой, впервые тарифы снизились, а не повысились.

Парламентарий отметил, что этот случай интересен тем, что «можно такую меру поддержки сделать, а потом правительство уже само посчитает выпадающие доходы энергетиков».

«Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее. Они должны будут бюджету обосновать. Не людям, с которых они сейчас собирают средства, и которые не разбираются, куда уходят деньги. А вот правительство будет строго смотреть за этим», — уверен депутат.

Подобную идею в конце апреля этого года высказывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия обратилась к правительству с рядом требований на фоне распространения коронавирусной инфекции и нарастающего кризиса.

В частности, коммунисты предложили «временно освободить граждан, принужденных к самоизоляции, от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам».

Помимо этого в КПРФ считают, что необходимо выплачивать компенсации россиянам, которые потеряли работу.

Эти заявления сделаны на фоне роста тарифов на коммунальные услуги. С 1 июля ЖКУ в среднем по России вырастут на уровне инфляции и не превысят за 2021 год 4%.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что реальный уровень повышения будет около 3,3%. Для сравнения, в 2020 году коммунальные тарифы в среднем выросли на 3,1%.

Подорожают газ, электричество, вода, вывоз мусора. Как отмечает РИА «Новости», это традиционное летнее повышение цен на ЖКХ, которое регулирует государство.

У каждого региона есть своя планка с учетом местных особенностей, которую нельзя превышать. Наибольший порог в Чечне (6,5%), Новгородской области (6,4%) и Якутии (6%), пишет РИА «Новости». В Москве средний рост ЖКХ составляет 4,6%, в Петербурге — 3,5%.

ФАС контролирует, насколько регионы соблюдают установленные правительством предельные уровни повышения ЖКУ. Власти, которые нарушат правило, должны будут в принудительном порядке снизить стоимость тарифом до допустимого уровня.

«Продолжится реализация принципа «инфляция минус», чтобы не допустить индексации платежей больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов», — пообещали в регуляторе.

За 2020 год антимонопольная служба выдала 96 таких предписаний. Были рассмотрены 136 заявлений о досудебных спорах и тарифных разногласиях и 61 дело об административных правонарушениях. За год было выявлено экономически необоснованных выплат на сумму 2,4 млрд рублей, пишет РИА «Новости».