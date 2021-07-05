Алкогольные войны: останется ли в магазинах только российское шампанское

Компания Moet Hennessy Russia (входит в холдинг LVMH) подтвердила, что поставки шампанских вин в Россию временно не будут осуществляться.

«Moet Hennessy Russia предупредила своих партнеров о местных законодательных изменениях, касающихся маркировки «игристое вино» для бутылок шампанского. Эти положения приводят к временной приостановке поставок продукции для оценки последствий этого нового закона», — сообщила 5 июля, РИА «Новости» директор по коммуникациям головного офиса компании Анн Катрин Грималь.

Скандал вокруг шампанского разразился в конце прошлой недели. 2 июля издание РБК сообщило, что ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» направило письмо своим партнерам о приостановке отгрузки шампанских вин. Копия письма также была опубликована в соцсетях (датирована тем же днем). Из фотографии следовало, что письмо подписал региональный директор по продажам Артеменко С.Н.

В письме говорилось, что проблема возникла из-за поправок к 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который 23 июня одобрил Совет федерации (2 июля его также подписал президент России Владимир Путин).

Эти поправки уточняют определения и вводят дополнительные требования в отношении винодельческой продукции. Проблему вызвало то, что в законе формулировку «игристое вино (шампанское)» заменили на фразу «игристое вино, включая российское шампанское».

В «Моет Хеннесси» пришли к выводу, что теперь понятие «шампанское» можно использовать только в отношении российского шампанского, произведенного в России, а производители из французского региона Шампань должны переименовать свою продукцию в «игристое вино». По этой причине компании придется пересертифицировать свои шампанские вина, изменить маркировку продукции, говорилось в обращении.

При этом в письме сообщалось, что в дополнение к снижению квоты поставок шампанских вин для России на 2021 год производители «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка», а запас шампанских вин остается «на крайне низком уровне». В связи с этим компания решила приостановить отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей. Однако 4 июля Bloomberg сообщил, что Moet Hennessy согласилась печатать на своих этикетках «игристое вино», чтобы соответствовать нормам российского закона. При этом в компании агентству заявили, что это приведет к «очень временной приостановке поставок».

В «Азбуке вкуса» сообщили «Газете.Ru», что на фоне ситуации с шампанским в субботу, 3 июля, продажи продукции Moet Hennessy «были выше среднестатистических регулярных показателей почти в два раза, но уже в воскресенье ситуация стабилизировалась». В Metro рассказали, что по сравнению с прошлыми выходными спрос на всю категорию «шампанское» вырос на 200%. Другие опрошенные ритейлеры не ответили на запрос.

При этом акции российской компании «Абрау-Дюрсо» на Московской бирже пошли вверх. На 18.36 они стоили 209,5 руб. за бумагу (+5,01%). В ходе торгов цена достигала максимального значения в 215 руб. за акцию – это максимум с 25 мая.

Президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявил, что российские вина важно защищать и «оказывать им всестороннюю протекцию», однако «принимаемые законодательные меры должны быть разумными и не противоречить здравому смыслу».

«Виноделам в России крайне важно работать в общем ландшафте мирового виноделия. Для меня нет сомнений, что настоящее шампанское делается в регионе Шампань во Франции. И в портфеле Русского винного дома «Абрау-Дюрсо» нет игристых вин, которые бы назывались шампанским. Надеюсь, что возникший законодательный казус будет разрешен в пользу общемировых норм и стандартов», — говорится в комментарии Титова, поступившем в «Газету.Ru».

В «Абрау-Дюрсо» также заявили, что ситуация с шампанским не повлияла на их деятельность. Игристые вина компании представлены в другом ценовом сегменте: привозное французское шампанское в разы дороже.

Что говорят власти

В Минсельхозе России «Газете.Ru» заявили, что употреблять слово «шампанское» по отношению именно к винам из Шампани (в значении географической принадлежности) никто не запрещал.

Там напомнили, что с 26 июня 2020 года в нашей стране действует 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». В нем прописана классификация винодельческой продукции, видами которой, в том числе, являются игристые вина, крепленые вина.

Поправки же, которые были внесены в 171-ФЗ об алкоголе, – это «корреспондирующие изменения», которые предусматривают аналогичную классификацию, основанную на международных стандартах, отметили в Минсельхозе.

«В случае если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе Champagne, то закон не содержит запрета для его использования. Вместе с тем, указание на этикетке вида винодельческой продукции является обязательным»,

— пояснили в министерстве.

Уточним, что в законе «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» дается такое определение «российского шампанского»: «игристое вино, производимое на территории Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации винограда методом вторичной ферментации полученного из него кюве в емкостях, являющихся упаковкой при их розничной реализации».

Пресс-служба Росалкогольрегулирования на момент сдачи материала не ответила на просьбу «Газеты.Ru» разъяснить суть поправок и возможные последствия для Moet Hennessy.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «эта история с названиями совсем давняя, история во многом еще шла из советских времен». От более детальных комментариев он отказался. «Закон принят, он должен выполняться», — сказал он журналистам (цитата по ТАСС). Представитель Кремля добавил, что отрасль «хорошо развивается» и «должна и будет всячески поддерживаться».

Вопросы все еще остаются

История с шампанским вызвала широкий резонанс. Так, в Еврокомиссии (ЕК) выступили против изменений в российском законодательстве.

«Мы будем делать все необходимое, чтобы выразить свое несогласие и опасения. <…> Мы сделаем все необходимое, чтобы защитить наши права и предпринять необходимые шаги. <…> Мы должны будем работать с проблемами, которые он нанесет нашему винному экспорту», — заявила на брифинге представитель пресс-службы ЕК (цитата по РИА «Новости»).

Гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон назвал эту ситуацию «недопустимой». «Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — заявил он.

Он также сообщил, что говорить о приостановке поставок французского шампанского пока рано, но это «не исключено».

При этом президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович считает решение о приостановке поставок Moet Hennessy «шантажом». По его мнению, это «крик на пустом месте».

«Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. В России игристое вино не хуже. <…> И это странно, так как им никто не запрещает называть свою продукцию шампанским», — заявил он.

«Мы никого и никогда не заставляем называть алкогольную продукцию иначе, чем называет сам производитель. Мы всего лишь просим доказать ее соответствие российским стандартам на игристое вино и указать это на этикетке», — сказал Попович.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил в беседе с «Газетой.Ru», что подобные письма поставщики и торговые сети пишут регулярно, в том числе, чтобы уведомить партнеров о возможных трудностях из-за изменения законодательства – это просто деловая практика.

«О каком-то бойкоте, тем более официально от Ассоциации производителей Шампани, на мой взгляд, в письме речь не шла. Мы не просим их переделать свою этикетку и вместо шампанского написать Champagne латиницей. <…> Никакой войны там нет, во всяком случае, пока», — пояснил эксперт.

Ставцев добавил, что необходимые пояснения и трактовки поправок еще не были даны. Как и любой документ, они требуют пояснений по правоприменительной практике. Некоторые вещи можно трактовать двояко, поэтому есть «нервная обстановка» на рынке. Кто-то беспокоится об имиджевой стороне, кто-то о том, что о том, что нужно будет подавать новые декларации соответствия, что на время затруднит экономическую деятельность. «Все это требует разъяснений. И мы очень надеемся, что мы их получим», — сказал Александр Ставцев.

Более критично посмотрел на ситуацию руководитель группы «Алкоэксперт» Юрий Юдич. По его мнению, проблема была преувеличена в СМИ. Он попытался сделать разбор случившегося, подчеркнув, что термин «шампанское» никогда не обозначал «игристое вино из Шампани», а применялся ко всем «пузырькам»: и к каве, и к просекко, и к шампанскому из Шампани. По мнению эксперта, власти просто сделали «шаг к гармонизации нашего законодательства с мировым», убрав упоминание «спорного» термина «шампанское». Термин же «российское шампанское» пока остается потому, что пока нет другого понятия, которое будет означать «игристое вино, выдержанное в бутылке»: немногочисленную категорию игристых вин, сделанных из местного винограда «по классике».

«Мы стали просто жертвой того, что у нас в обиходе называется шампанским игристое вино. Мы наоборот сейчас сделали шаг для того чтобы убирать шампанское из обихода. <…> Мы оставили только достаточно небольшую группу напитков «российское шампанское», мы таким образом хотели подчеркнуть качество этого напитка <…> Мы никак не хотим сказать, что это шампанское именно в понимании французской принадлежности. Для нас шампанское — это просто качественное игристое вино. <…> Все, что вы видите на полках, так и останется. Просто в сертифицирующих документах, для того, чтобы правильно взимать акциз, будет написано «игристое вино»», — сказал Юдич «Газете.Ru».