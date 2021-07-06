Власти отменили тестирование для привитых от COVID-19 при возвращении в Россию

Роспотребнадзор смягчил правила въезда в Россию. Привитым россиянам не требуется больше сдавать двукратные тесты на коронавирус по возвращению из-за рубежа. Это же относится к переболевшим жителям страны.

«При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР <...> не требуется», — отмечается в постановлении.

Те, кто не болел коронавирусной инфекцией или не делал прививку от этого заболевания, должны сдать тест в течение трех дней после приезда в Россию. До получения результатов следует соблюдать режим самоизоляции, чтобы ограничить количество контактов.

Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу с 7 июля.

Помимо этого, с 10 июля граждане Таджикистана могут въехать в Россию с отрицательным ПЦР-тестом, результат которого должен отображаться в приложении «Путешествую без COVID». Раньше эти условия действовали только для стран ЕАЭС, то есть для жителей Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. С 1 сентября по такому же принципу въезжать в Россию будет разрешено гражданам Азербайджана, Молдавии, Узбекистана и Туркмении.

С 1 мая россиянам, которые вернулись из-за границы на любом виде транспорта, необходимо было сдать два теста на коронавирус: первый в течение трех дней с момента прибытия на родину, второй — в срок до пяти дней с момента въезда.

До получения результатов анализов необходимо было соблюдать самоизоляцию. А итоги исследований нужно было загрузить на сайт «Госуслуг», в противном случае россиянам грозил штраф.

С 28 июня Россия возобновила авиасообщение с еще 8 странами: США, Бельгией, Италией, Кипром, Болгарией, Иорданией, Ирландией и Северной Македонией. Кроме того, среди курортов, которые могут посещать россияне — Грузия, Болгария, Марокко, Греция, а также Турция.

Как отметил министр туризма Кипра Саввас Пердиос в интервью РИА «Новости», в страну можно попасть только при наличии двух тестов на коронавирус, так как «Россия до сих пор находится в «красной категории» стран». «Если в будущем улучшится эпидемическая ситуация в России, она станет «оранжевой», тогда можно будет приезжать только с одним тестом», — уточнил чиновник.

Первые анализы нужно сдать за 72 часа до приезда на Кипр, а второй по прибытии. При этом власти страны признают российскую вакцину от коронавируса. «Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен. Это два способа, как можно въехать на Кипр», — резюмировал Пердиос.

В Турцию можно попасть примерно таким же способом. Жителям России не нужна виза для посещения турецких курортов — достаточно предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или документ о полном прохождении вакцинации.

Как заверил ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, россиянам, которые полностью прошли вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, не нужно сдавать тест на коронавирус.

В то же время для желающих отдохнуть, например, в Греции вакцинация не сыграет особой роли. С 30 июня российским туристам нужно проходить ПЦР-тестирование прямо на границе государства. Эти правила распространяются на граждан России от 12 лет.