406 тысяч за квадрат: как растет стоимость квартир в столице

Средневзвешенная цена предложения весной и в начале лета в старых границах Москвы достигла 405,6 тыс. руб./кв. м, что на 11,5% выше, чем в предыдущем квартале, и на 31,6% выше, чем во втором квартале 2020 года, подсчитали аналитики Est-a-Tet. Расчеты велись на основании открытых данных, в частности, продаж, зафиксированных в Росреестре. Наибольший рост цен показал комфорт-класс – более 12% за квартал.

Цены росли, а объем предложения снижался во всех классах жилья, кроме премиального, из-за высокого спроса и вывода в реализацию небольших пулов жилья, поясняет директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. В целом по рынку объём предложения сократился за квартал на 16,5%, а за год — на 32,5% (в кв. м).

Самый значительный рост цен за квартал зафиксирован в сегменте квартир комфорт-класса (12,2%), где наблюдается наибольшее сокращение предложения (21,7% за квартал и 42,5% за год).

«Инерционный рост цен продолжится, с теми исключениями, где цена предложения уже перегрета: такие проекты в ближайшее время ощутят существенное снижение клиентской активности»,

— спрогнозировал Родионцев в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, в III квартале серьёзной просадки спроса не произойдет несмотря на повышение ключевой ставки и фактическое сворачивание льготной ипотеки в столице. Пока ставки по ипотеке вне государственных программ остаются достаточно низкими. Кроме того, всё больше застройщиков предлагают совместные с банками программы субсидирования ипотеки со ставками ниже ключевой ставки ЦБ, пояснил он.

С оценкой в 400 тыс. рублей за квадратный метр согласны не все опрошенные аналитики. Так, по данным Colliers, в целом по рынку средневзвешенная цена на новостройки в «старых» границах Москвы составила 370 тыс. руб. за кв. м, что на 2% больше, чем в прошлом квартале. Данные Colliers построены по рыночным показателям проектов, цены которых отображаются на сайтах девелоперов, ЖК и агентств.

Региональный директор департамента жилья и девелопмента земли Colliers Кирилл Голышев отмечает, что по итогам первого полугодия на рынке жилой недвижимости бизнес- и премиум-классов побит очередной рекорд по объему спроса за аналогичные периоды прошлых лет. В связи с этим цены на рынке продолжают идти вверх.

Средневзвешенная цена предложения в проектах бизнес-класса, по подсчетам Colliers, составила 352 тыс. руб. за кв. м (+30% год к году, и +14% к I кварталу 2021). В премиум-классе средневзвешенная цена составила 646 тыс. руб./кв. м (+12% за год, +3% за квартал). В элитном сегменте средневзвешенная цена составила 1,1 млн руб./кв. м (согласно данным из открытых прайсов проектов, +6% за квартал). В комфорт-классе средневзвешенная цена предложения составила 244 тыс. руб./кв. м, что на 17% больше показателей прошлого квартала.

«При этом новые проекты и объемы выходят на рынок с уже заложенным повышением цены, за счет чего предпосылок для стабилизации цен и снижения темпов ее роста пока не наблюдается»,

— отмечает Голышев.

В «Инком-Недвижимости» оценивают среднюю цену квадратного метра в «старой» Москве гораздо скромнее, в 311 тыс. рублей, но тоже прогнозируют дальнейший рост цен.

«После первого июля девелоперы будут сами подогревать спрос, создавая вместе с банками программы на аналогичных условиях со свернутой льготной ипотекой. Поэтому мы прогнозируем хороший спрос на «первичку» и увеличение цен на его фоне до конца года, примерно на 32% за 2021-й», — пояснил «Газете.Ru» руководитель Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.