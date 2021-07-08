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Финансы

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Как школьников будут учить финансовой грамотности

Преподавание финансовой грамотности в школах станет обязательным

Занятия по финансовой грамотности для учеников 1-9 классов станут обязательными, сообщил ЦБ. Это будет не отдельный урок: ее будут преподавать в рамках таких дисциплин, как математика, окружающий мир, обществознание, география. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, уровень финансовой грамотности среди населения не очень высокий, поэтому школьников стоит учить самым базовым вещам.

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Занятия по финансовой грамотности для учеников 1-9 классов станут обязательными, сообщил ЦБ. В начальной школе ее элементы будут преподавать в рамках таких предметов, как математика, окружающий мир, а 5–9 классы будут изучать ее на обществознании, математике, географии.

В начальной школе ученики будут получать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также будут учить анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

Ученикам 5-9 классов будут рассказывать о рисках предпринимательской деятельности, недобросовестных практиках финансовых организаций, различных видах финансового мошенничества. На математике их будут учить рассчитывать цену товаров, стоимость покупок и услуг, налоги. На географии школьникам приведут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия.

Помимо этого, школьники должны будут научиться составлять и заполнять простые формы и документы: заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

Обучение по новым образовательным стандартам в 1 и 5 классах начнется с 1 сентября 2022 года. Однако по согласованию с родителями программы могут изменить уже в 2021 году. Это касается и других классов, уточнили «Газете.Ru» в пресс-службе ЦБ. В Минпросвещения на момент сдачи текста не ответили на вопрос о том, не пострадают ли другие предметы от включения азов финансовой грамотности, а также не вырастет ли нагрузка на учеников.

«Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, а значит, повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом», — считает первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, 86% российских школ так или иначе включают финансовую грамотность в свои учебные планы, в каждой пятой школе эти уроки являются обязательными.

Человека нужно учить каким-то элементарным вещам: чтобы он понимал, что такое деньги, как ими можно распорядиться, какие есть риски, сказал «Газете.Ru» директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. Он отметил, что проблемы с финансовой грамотностью среди населения есть.

Отдельная тема – это так называемый социальный инжиниринг, телефонное мошенничество. По мнению Солодкова, правоохранительные органы недостаточно занимаются этой проблемой, и ее не могут решить даже несмотря на то, что по «закону Яровой» операторы должны хранить записи телефонных разговоров. Люди «ловятся» на подобные звонки, переводя свои деньги злоумышленникам. Жертвами становятся даже профессора с высшим образованием, отметил эксперт.

Школы, с одной стороны, должны предоставлять возможность повысить уровень финансовой грамотности, говорит Василий Солодков. С другой стороны, в этом должна быть потребность у самих людей. Например, если большая часть населения не имеет банковских вкладов и живет «до зарплаты», то ей, по большому счету, это не сильно нужно. Школьникам нужно рассказывать самые базовые вещи, считает эксперт.

Сейчас под финансовой грамотностью в основном понимают знания о безопасном использовании банковских карт, счетов и других финансовых продуктов, рассказал «Газете.Ru» член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. Например, человек должен знать, что нельзя сообщать пин-код посторонним, осознавать риски утечки информации, не попадаться на телефонное мошенничество. Кроме того, он должен уметь посчитать свои затраты, выгоду: понимать, что займ под 1% в день — это совсем не низкий процент.

«Обучать безопасному использованию банковских карт и расчетам с наличными деньгами можно со средних классов. Это не обязательно преподавать в рамках отдельного курса, достаточно включить эти знания в другие предметы», — отметил Микаелян.

По мере взросления, когда школьник уже знает математику, имеет паспорт, нужно изучать финансовое планирование, чтобы молодой человек мог составлять свой личный бюджет, а также разбирать более сложную информацию о финансовых продуктах и сбережениях, добавил эксперт.

«На наш взгляд, обучение финансовой грамотности может отлично вписаться в такие предметы, как обществознание, математика и история. И даже литература (вспомним классику, скажем, старуху-процентщицу из романа Достоевского и т.д.)!», — отметил руководитель продукта «Обучение» «БКС Мир инвестиций» Никита Тарутин, комментируя инициативу «Газете.Ru».

По его мнению, чтобы обучить азам, не нужен отдельный предмет: есть масса возможностей получить финансовую информацию в разном, интересном и удобном формате – в виде обучающих роликов на YouTube и в социальных сетях, подкастов. При этом образовательные курсы и даже программы курсов уже появляются у разных участников финансовых рынков, включая и самого регулятора — ЦБ, продолжил Никита Тарутин.

«Конечно, знания о том, как работает фондовый рынок, скорее будут интересны школьникам старшего возраста, а не в начальной школе. Но тем не менее если у старшеклассников появятся дополнительные модули или какая-то проектная деятельность на финансовые темы – о том, как построить семейный бюджет, о том, как работает налоговая система, что такое инфляция и как она влияет на благосостояние людей, о кредитах и т.д., безусловно, это отразится в лучшую сторону на финансовой грамотности населения», — уверен эксперт.