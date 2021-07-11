«Работы завершены на 98%»: «Северный поток — 2» нацелены ввести в эксплуатацию в 2021 году

Исполнительный директор оператора российского проекта «Северный потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что завершение строительства газопровода намечено на конец лета.

«В настоящее время работы завершены на 98%. Мы исходим из того, что укладочные работы будут закончены в конце августа», — сказал он в интервью газете Handelsblatt.

При этом компания берет во внимание риск возможного введения американскими властями дополнительных санкций против проекта. По словам Варнига, американские санкции «стоили задержки в полтора года и спровоцировали удорожание в трехзначном миллионом порядке».

Глава Nord Stream 2 AG заметил, что на получение сертификатов и проведение тестов понадобится еще месяца три после завершения строительства. Первая ветка, о завершении которой сообщили в июне этого года, уже проходит этот процесс. «Наша цель уже в этом году принять трубопровод в эксплуатацию», — подчеркнул он.

В начале июня российский президент Владимир Путин объявил о завершении укладки первой ветки трубопровода.

О том, что укладка первой нитки «Северного потока-2» завершена, президент Владимир Путин сообщил в начале июня. «Успешно завершена укладка первой нитки газопровода «Северный поток — 2», работа по второй нитке продолжается», — сказал он 4 июня. Путин уточнил, что линейная работа, включая морской участок, закончена.

Он также обратил внимание, что подготовлена работа газопровода до компрессорной станции «Славянская»: «Газ на «Славянскую» подан, таким образом, «Газпром» готов к заполнению газом «Северного потока-2».

Вице-премьер России Александр Новак выражал ранее надежду на то, что в этом году газ поступит в трубы.

Предполагается, что к 2031 году по одной или двум веткам «Северного потока — 2» будет поставляться водород в Европу. По словам главы оператора российского проекта, «уже проведены многообещающие предварительные исследования».

Варниг добавил, считают такую перспективу «очень реалистичной». Пока процесс осложнен угрозами США о введении санкций против различных сертификационных компаний.

«Северный поток — 2» — это газопровод, пролегающий по дну Балтийского моря от России к Германии. По двум ниткам трубопровода газ будет транспортироваться в ФРГ через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Основные противника проекта — США и Украина. В Вашингтоне считают, что Москва захочет использовать этот трубопровод в политических целях. В связи с этим с января прошлого года США вводят все новые ограничения против «Северного потока — 2» и его партнеров. Рестрикции негативно сказываются и на некоторых странах ЕС, в первую очередь на Германии.

Представители ФРГ не раз призывали американскую сторону отказаться от санкций. Президент США Джо Байден решил пойти на уступки и начал диалог с немецкими властями.

Немецкие СМИ полагают, что Германия и США урегулируют разногласия, если назначат компенсацию Украине. Но этом может произойти только в случае, если она при запуске российского газопровода потеряет статус транзитера газа из России. Один из вариантов — поддержать производство и экспорт украинского водородного топлива. Кроме того, предлагается инвестировать в трубопроводную систему.

Противники «Северного потока — 2» в США и ЕС считают, что его введение в эксплуатацию может негативно отразиться на Украине. До 2024 года между Москвой и Киевом действует соглашение о транзите российского газа в Европу.

Однако в России неоднократно заявляли, что Украина не лишится транзита. Исполнительный директор Nord Stream 2 AG при этом считает, что это не отразится на российско-украинских договоренностях. «Транзит через Украину и после 2024 года будет частью транспортировки российского газа в Европу. В этом у меня нет малейшего сомнения», — сказал Варниг.

Президент РФ Владимир Путин ранее также подчеркивал, что транзит будет неизменен, если украинские власти будут поддерживать диалог и идти на компромиссы.