«Никакой новизны»: Европа продлила санкции против России

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Европейский совет решил продлить срок действия антироссийских экономических санкций. Его слова передает ТАСС.

Ограничительные меры будут действовать до 31 января 2022 года. Решение сохранить санкции связано с вопросом имплементации Минских соглашений.

«Мы перенесли действие санкций против России: Москва должна сделать все зависящее от нее, чтобы обеспечить полное обеспечение Минских договоренностей», — говорится в Twitter европолитика. РФ неоднократно указывала на безальтернативный характер Минских соглашений и отмечала, что не является стороной во внутриукраинском конфликте.

В резолюции по итогам саммита ЕС значится, что Евросовет ждет от Российской Федерации «более конструктивного участия, большей политической воли и прекращения действий против Евросоюза». Это, согласно резолюции, требует от России «полного принятия своей ответственности за полное обеспечение Минских соглашений».

Документ также предусматривает «изучение вариантов дополнительных санкций в связи с любыми дальнейшими вредоносными, незаконными и подрывными действиями России».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже прокомментировал продление ограничительных мер.

«В ЕС существуют разные точки зрения относительно отношений с РФ, инициатива Берлина и Парижа [о саммите РФ-ЕС] не была поддержана многими странами-членами. Решение было принято, никакой новизны нет, пока нам приходится работать в сложных условиях», — отметил он.

По его словам, подобные решения никоим образом не открывают перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем.

О каких санкциях речь

Ограничительные меры ЕС закрывают для некоторых российских банков и компаний доступ к первичному и вторичному рынкам капитала Европы, а также запрещают оказание финансовой поддержки и посреднических услуг российским финансовым учреждениям.

Рестрикции также запрещают прямой и непрямой импорт, экспорт и передачу России любой продукции военного назначения со стороны расположенных на территории стран Евросоюза юридических и физических лиц.

«Помимо этого, санкции ограничивают доступ России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям, которые могут использоваться в российском энергетическом секторе, в частности, для добычи и разведки нефти», — указывается в коммюнике ЕС.

Кроме того, ЕС расширил в декабре санкции в связи с «незаконной аннексией Крыма и Севастополя» (которые вошли в состав РФ в марте 2014 года по итогам всенародного референдума на полуострове).

В целом, рестрикции ЕС касаются 177 физических и 48 юридических лиц, в том числе — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанка, Россельхозбанка, Роснефти, Транснефти, «Газпром-нефти», Уралвагонзавода, «Оборонпрома» и других.

По данным торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, европейские ограничительные меры против России обходятся экономике ЕС в €21 млрд ежегодно.

По словам управляющего директора ТПП Грегора Бергхаузена, только ФРГ теряет от рестрикций против России €5,45 млрд в год, а наибольший урон получают обрабатывающие, машиностроительные, автомобильные и химические предприятия Германии.

Новые санкции на всякий случай

В конце июня лидеры стран Евросоюза поручили верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю подготовить в ближайшие «недели и месяцы» варианты новых санкций против России и возможных сфер для взаимодействия.

«Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах ЕС и по соседству», — говорится в сообщении представителя.

По его словам, Евросовет попросил Еврокомиссию и Службу внешних дел подготовить варианты по взаимодействию с Россией в сферах климата и окружающей среды, здравоохранения, в вопросах внешней политики. Продолжаться должны также гуманитарные контакты и «поддержка российского гражданского общества».

ЕС, добавил Боррель, заинтересован в привлечении России к решению общемировых проблем, поскольку она – крупный игрок на мировой арене и самый большой сосед Европы.

«РФ… увеличила свое политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС: Ливия, Афганистан, Нагорный Карабах и Сирия являются показательными примерами», — отметил глава евродипломатии. Он считает, что сотрудничество с Россией также достижимо в вопросе иранской ядерной программы.

«У нас нет альтернативы, кроме как разработать принципиальный, сбалансированный и стратегический подход», — добавил Боррель.

Не во вред себе

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет отвечать на санкции западных стран «себе во вред».

«Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. <...> Если они переходят какие-то границы, мы находим асимметричные способы ответов, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров», — подчеркнул он.

Президент заявил, что российская экономика адаптировалась к санкционному давлению, более того — оно помогло развиться ряду отраслей. «Я уже не говорю о сельском хозяйстве, которое сделало такой рывок, который мы себе даже представить не могли в прежние годы», — добавил Путин.