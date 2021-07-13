Прямо с грядки: как власти будут сбивать цены на «борщевой набор»

Фермерам могут разрешить продавать свои фрукты-овощи прямо на территории хозяйства, возле грядок. Такой законопроект внесен правительством в Госдуму. Но много на этом заработать не получится, считают сами аграрии. И цены на «борщевой набор» не снизятся, добавляют эксперты.

Правительство внесло во вторник 13 июля в Госдуму законопроект, который разрешает фермерам и сельскохозяйственным кооперативам продавать свою продукцию на принадлежащей им земле.

Как говорится в пояснительной записке к документу, реализация собственной продукции «допускается с использованием помещений, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, а также в нестационарных торговых объектах, размещаемых без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка».

То есть поставить торговый ларек или палатку и продавать там картошку можно, если торговая точка не нарушает при этом слой почвы.

Сейчас фермерам и всем, кто производит агропродукцию на землях сельхозназначения, разрешается ее продавать самостоятельно только на рынках или ярмарках либо сбывать посредникам. Необходимые поправки вносятся в действующий закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и в Земельный кодекс.

Опоздали лет на десять

Отношение экспертов и самих аграриев к этой законодательной инициативе сдержанное. «Наконец-то возобладал здравый смысл. Снимут эти жесткие ограничения на статус земель сельхозназначения. Это же просто глупо запрещать торговать крестьянам и фермерам своими овощами-фруктами там, где они ее производят», — говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.

В Госдуме уточняют, что законопроект такой, разумеется, примут, но обращают внимание на запоздалость этой инициативы.

«Пока гром не грянет, чиновник не перекрестится. Пока «борщевой набор» не стал в России стоить дороже, чем в Европе, пока картофель не стало выгоднее привозить из Израиля и Египта, отечественным крестьянам не давали продохнуть», — сетует депутат Госдумы Олег Нилов.

Он указывает на то, что законопроект внесен, когда депутаты разъехались в регионы накануне старта избирательной кампании, и теперь Госдума сможет приступить к работе в новом составе только в сентябре. «Это означает, что продавать свою продукцию на законных основаниях у себя в хозяйстве фермеры смогут, когда уже снег выпадет. Эта осень потеряна. Правительство могло бы, если бы реально хотело сбить цены на сельхозпродукцию, издать постановление, снять для фермеров ограничения на продажу», — возмущается Нилов.

По данным ассоциации крестьянских (фермерских) и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), фермеры и крестьянские хозяйства производят 13,8% объема всей сельхозпродукции. Зерна фермеры выращивают около 30%, подсолнечника — 35%, овощей — 21%.

Эксперты отмечают, что цель законопроекта — снизить неконтролируемый рост цен на сельхозпродукцию, на «борщевой набор», на отечественные фрукты.

Фермер — не торгаш

«Не думаю, что законопроект реально повлияет на снижение стоимости «борщевого набора», — говорит депутат Госсовета Татарстана и гендиректор агрокомплекса «Союз» Олег Коробченко. По его словам, на рыночную цену влияют в первую очередь крупные агрохолдинги, фактически региональные монополисты, их доля на рынке гораздо выше, чем удельный вес мелких фермеров.

«Я бы пока не строил иллюзий о снижении цен на овощи. Но есть шанс, что благодаря этому, конечно, нужному законопроекту цены удастся хотя бы удержать в узде», — оговаривается Коробченко.

Совладелец конного завода «Ермак» и глава крестьянского фермерского хозяйства в Самарской области Кирилл Ермоленко подчеркивает, что разрешение на розничную торговлю на фермерских участках многим его коллегам покажется неинтересным. «Причем неважно, есть ли на это законодательное разрешение или нет. Дело в том, что для организации розничной продажи в любом случае потребуется специализированное помещение и продавец. Сам овощевод не имеет времени торговать в розницу. Овощеводы заняты посадкой овощей, уходом за растениями, сбором урожая и закладкой на хранения. Когда им найти время на розничную торговлю?» — задается вопросом фермер.

Он считает, что правительство должно решить проблему овощехранилищ. Например, 2019 год был рекордным по сбору некоторых видов корнеплодов (картофеля, свеклы и моркови). Часть урожая съели, часть вывезли на экспорт, а часть «просто сгнила на складах», подогрев цены. «Роста цен на овощи этой осенью не будет, а будет снова весной», — заключает Ермоленко.

Пустите фермера в город

На вопрос «Газеты.Ru», поможет ли новый закон заработать фермерам на «продажах с грядки», минуя посредников, фермеры отвечают отрицательно. По мнению члена «Деловой России», председателя потребкооператива «Новгородский аграрий», почетного работника АПК РФ Дениса Павлюка, серьезных заработков реализация урожая непосредственно на территории фермы не принесет.

«Это важно разве что для ферм, сочетающих сельскохозпроизводство и туризм. В целом же любители фермерских продуктов, как и раньше, будут покупать их на рынках или в специализированных магазинах, но ездить массово к фермам – маловероятно», — рассуждает Павлюк.

«Только при большом объеме товарооборота реализация сельхозпродукции на рынке будет выгодна. Многие крестьянские и фермерские хозяйства подобным оборотом и мощностями не обладают. А торговать с грядки — это издержки на хранение, на торговое, холодильное оборудование, персонал», — соглашается председатель Вологодского регионального отделения «Деловой России» Владислав Зворыкин.

Потребителю важно иметь возможность приобрести в двух шагах от подъезда килограмм картошки и яблок, полкило лука и моркови и т.п. и каждый день свежее, а это значит, что конечному потребителю такой закон ничего не даст, отмечает глава фермерского хозяйства из Ростова-на-Дону Андрей Грибенюк.

При этом посредники, берущие на себя роль товаропроводящих звеньев, в настоящее время без проблем закупаются на полях и фермах. Для них законопроект тоже мало что меняет. «И наконец, поставив себя на место самих фермеров, нетрудно догадаться, что очень сомнительная экономика организовывать розничную торговлю возле поля. Есть проблема посерьезнее — выдавливание федеральными сетями меленьких магазинов и предпринимателей в торговле, но это другая история», — заключает Грибенюк.

Ранее правительство устранило еще одно препятствие на пути фермерской торговли. В июне этого года приняты поправки в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и в Земельный кодекс. Фермерам разрешили иметь свой дом на сельхозземлях. Но с ограничениями.

«Допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация одного жилого дома с количеством этажей не более трех, общая площадь которого составляет не более пятисот квадратных метров и площадь застройки под которым составляет не более 0,25% от площади земельного участка», — говорится в новой редакции закона.

Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года. Сейчас фермеры де-юре могут иметь жилой дом только рядом со своим хозяйством, если это земля сельхозназначения. Эту проблему не могли решить с 2011 года. В большинстве случаев сейчас фермер работает в одном месте, а живет с семьей в другом, иногда за несколько десятков километров. Власти не хотели отдавать земли сельхозназначения под фермерскую застройку, опасаясь, что на таких землях настроят коттеджей для горожан.

Дыбова из ТПП говорит, что все эти законодательные инициативы хороши. «Но не надо думать, что они сильно повлияют на цены. Это всего лишь очевидные давно назревшие решения. Но не думаю, что мы тем самым даем толчок для развития сельхозрынка в стране», — добавляет Дыбова.

По мнению депутата Нилова, сбить цены на овощи можно, если власти отдадут под сельхозрынки городские площади. «Дайте центральную площадь для сельских производителей. Пустите их в город, без всякой аренды, без перекупщиков-спекулянтов, как это сейчас практикуется. Пусть крестьянин свободно приезжает в город и торгует по ценам, каким захочет. И цены хотя бы на картошку, на яблоки, на помидоры, упадут», — заключает Нилов.