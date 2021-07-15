Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Мостовой о Манчини в «Зените»: он понял, что можно просто... 10:36
В Германии из-за мощного потопа погибли семь человек, более 50 пропали... 10:32
Верховная рада утвердила отставку Арсена Авакова 10:30
Власти Москвы призвали закрыть летние веранды из-за грозы и ветра 10:28
В Думу внесен законопроект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных... 10:19
Джикия заявил, что раньше в РПЛ приезжали более качественные легионеры 10:17
В Алтайском крае возбудили дело после убийства полицейского и сожжения... 10:11
РФС рассматривает кандидатуру Бердыева в качестве главного тренера... 10:10
В США офицер предупредил об опасном положении Украины 10:05
Пилоты попросили российского премьера допустить иностранные вакцины от... 10:03
Бизнес

Нет прививки – нет зарплаты: как будут отстранять сотрудников

Роструд уточнил правила отстранения от работы непривитых от COVID-19

Слушать
Остановить
close
100%
Сергей Мальгавко/ТАСС
Роструд заявил, что работодатель может отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудников, отказывающихся от вакцинации без уважительной причины. Ведомство ссылается в данном случае на 76-ю статью ТК. При этом работники на удаленке тоже должны прививаться от коронавируса, если в их регионе введена обязательная вакцинация.

Сотрудник может быть отстранен от работы без сохранения заработной платы, если он отказывается вакцинироваться от коронавируса без противопоказаний. Как сообщает газета «Известия», об этом сказано в письме Роструда в ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов» от 13 июля.

В ведомстве считают, что отказывающиеся от прививки сотрудники предприятий в тех сферах, где введена обязательная вакцинация, могут быть отстранены в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса РФ. В письме из Роструда уточняется, что отстранение обосновать можно не только самим ТК и федеральными законами, но и «иными нормативными актами».

В качестве примера Роструд указывает на возможное нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Он гласит, что отказ от профилактических прививок может стать основанием для отказа при приеме на работу или послужить причиной для отстранения. Работа сотрудника при этом должна быть связана с высоким риском подхватить инфекцию.

«Она [вакцинация] становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — отметили в Роструде.

Если работник не намерен делать прививку, то руководство компании должно запросить его письменный отказ и оформить приказ об отстранении. Работающие удаленно граждане также должны вакцинироваться, подчеркнули в Роструде. Альтернативой отстранению удаленка не является.

При этом у отстраненного сотрудника есть возможность вернуться на работу после завершения пандемии или после устранения причины своего отвода.

При этом если отказ был уважительным, то за период отстранения работодатель сохраняет заработную плату в размере 2/3 тарифной ставки (должностного оклада) как простой не по вине сторон трудового договора, то есть работника и работодателя. Если причина отказа неуважительная, то заработная плата не сохраняется. Отказ от вакцинации не дает оснований работодателю расторгнуть с сотрудником трудовой договор.

К настоящему времени уже 31 регион РФ ввел обязательную вакцинацию работников ряда сфер: Москва и Подмосковье, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Мурманская, Тверская, Костромская, Нижегородская, Тульская, Смоленская, Брянская, Курская, Тамбовская области. Кроме того, обязательные прививки введены в Краснодарском крае и Ростовской области, Ненецком АО, республике Коми, Пермском крае и Карелии. В Сибири эти меры приняты в Омской области, республике Алтай, Кемеровской области, Хакасии, Бурятии, в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине.

«Вопросов много, а взаимодействия нет»: бизнес просит разъяснений по прививкам
Совет предпринимателей Москвы написал письмо в Роспотребнадзор с просьбой ответить на вопросы...
21 июня 21:51

28 июня уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что отказ от вакцинации не может стать основанием для увольнения с работы.

«Нужно убеждать людей и показывать им, что то место, которое связано с общением с большим кругом людей, обязывает без прививки отстранить от этой работы. Но для увольнения, я считаю, что нет оснований», — сказала омбудсмен. Она отметила, что продолжает получать обращения по вопросам обязательной вакцинации.

30 июня президент РФ Владимир Путин ответил в ходе «прямой линии» на вопрос об обязательной вакцинации. «Нужно посмотреть в норму закона. Я не поддерживаю обязательную вакцинацию и продолжаю придерживаться данной точки зрения. Надо заглянуть в закон 1998 года, где говорится об иммунной защите населения», — заявил Путин.

Он напомнил, что в законе есть две основные части: обязательный общенациональный календарь прививок и положение о праве ввести обязательную вакцинацию в регионах для отдельных категорий граждан — в случае подъема заболеваемости.

«Были предложения коллег перевести вакцинацию от COVID-19 в общенациональный календарь прививок, но депутаты этого не поддержали. Из-за этого вакцинация от COVID-19 не является обязательной», — отметил президент.

В России власти действуют в рамках законодательства, добавил он, никакой «неразберихи» в борьбе с коронавирусом нет.

«Общенациональный локдаун является отдельным вопросом. Действия наших коллег в десяти регионах направлены на предотвращение введения локдауна, когда закрываются предприятия, а люди оказываются без работы и заработной платы, разоряется мелкий и средний бизнес. Чтобы этого не случилось, в регионах вводятся отдельные нормы по обязательной вакцинации», — подытожил Путин.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Реанимация Запорожского завода: как «АвтоВАЗ» завоевывает Украину
Продажи Lada на Украине выросли на 448% по сравнению с июнем 2020 года
«Подход простой — сдавайтесь»: что ожидает Приднестровье в прозападной Молдавии
Как будут решать проблему Приднестровья после победы пропрезидентской партии в Молдавии
«Современную музыку сложно назвать музыкой»: Лещенко о фите с Loc-Dog и творчестве Элджея
Лев Лещенко рассказал, как он пришел к записи совместной песни с рэпером
РФС рассматривает кандидатуру Бердыева в качестве главного тренера сборной
Пилоты попросили российского премьера допустить иностранные вакцины от коронавируса
В Думу внесен законопроект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев
Российские истребители сопроводили три самолета-разведчика США над Беринговым морем

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+