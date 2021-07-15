Предельная стоимость: эксперты рассказали о банковских «схемах» по кредитам

Не все игроки кредитного рынка используют добросовестную практику при расчете полной стоимости потребительских кредитов, которую раз в квартал устанавливает Центробанк. В ряде случае они нарушают установленные правила регулирования, либо идут на ухищрения, сбивающие нуждающегося в деньгах клиента с толку. Эксперты рассказали о наиболее распространенных «схемах», используемых финансовыми организациями, а также о требующих внимания деталях кредитных договоров.

Под наблюдением регулятора

Полная стоимость кредита (ПСК) входит в перечень обязательных сведений, которые указываются в кредитном договоре. Она прописывается в верхней части первой страницы договора и позволяет понять, сколько в итоге переплатит заемщик и по какой реальной ставке он получает деньги. Центробанк отслеживает среднерыночное значение ПСК и каждый квартал публикует эти данные. Процентное значение ПСК не может превышать среднерыночное значение для данного типа кредита больше чем на треть.

«Полная стоимость потребительского кредита размещается в квадратных рамках в правом верхнем углу первой страницы договора потребительского кредита перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора, и наносится хорошо читаемым шрифтом. Подробнее о том, как рассчитывается ПСК, на что еще обращать внимание при заключении договора, необходимо уточнять в Банке России», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минфина.

Вроде бы все просто и понятно, но только на первый взгляд. Как и у любого финансового инструмента, в данном случае есть свои нюансы, о которых необходимо знать. Так, при заключении кредитного договора нужно иметь в виду, что предельное значение ПСК различается в зависимости от категории договора, а ограничение по предельному значению ПСК установлено в процентах годовых, отметили в Банке России. Перед заключением договора можно соотнести указанную в договоре ПСК с информацией о предельном значением ПСК для различных категорий кредитов, публикуемой на сайте ЦБ.

В теории, никаких проблем действительно возникать не должно. Но достоверно известно, что они возникают, пусть и не очень часто и не всегда умышленно. «Как правило, банки соблюдают требования закона в части предельной ПСК, поскольку за превышение предельных значений предусмотрена ответственность. Вместе с тем встречаются отдельные случаи превышения, вызванные ошибками в порядке расчета ПСК, либо техническими ошибками», — говорят в пресс-службе Центробанка.

В целях контроля за соблюдением банками требований по предельному значению ПСК Банк России использует различные инструменты: анализ регулярно предоставляемой банками отчетности, инспекционные проверки, проверки в рамках поведенческого надзора. В случае выявления нарушений регулятор применяет меры, направленные на их устранение, вплоть до наложения штрафов.

«Банк России постоянно проводит работу с подобными случаями на рынке кредитования. Регулятор получает жалобы от обиженных потребителей, ведет свою статистику, проводит совещания с банками, имеет право направлять кредитным организациям рекомендации, предписания по устранению выявленных нарушений, имеет право запрашивать у банков пояснения о причинах допущенных нарушений. Надо понимать, что потребители бывают разные, и не всегда потребитель бывает прав. Поэтому в данном случае Банк России занимает позицию арбитра», — рассказал «Газете.Ru» член экспертного совета Банковского института НИУ ВШЭ Александр Арифов.

Все под контролем, угрозы нет. Или есть?

Все изложенное, безусловно, верно — регулятор устанавливает ПСК, собирает сведения и использует свои ресурсы, чтобы не допустить нарушений на финансовом рынке. Однако Банк России один, а кредитных организаций сотни тысяч, и уследить за всеми в моменте очень не просто.

«Банки сдают примерно 80 единиц отчетности, большинство из них на ежедневной основе, поэтому Центробанк получает в электронном виде всю информацию о параметрах кредитов, которые банки выдавали за отчетный период. Там видно, кому они выданы, на какой срок, какие там процентные ставки и дополнительные условия, причем речь идет как о действующих, так и о закрытых кредитах. ЦБ ежедневно мониторит эту работу, другое дело, что он, конечно, не всегда вовремя реагирует из-за огромного массива поступающих данных», — рассказывает старший научный сотрудник Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Сергей Зубов.

Еще одно направление борьбы с не вполне чистоплотными кредитными схемами — не сверху, а снизу, то есть за счет жалоб граждан, поступающих в службу защиты прав потребителей Банка России.

«Борьба снизу исходит от самого клиента, и здесь можно говорить о повышении финансовой грамотности — главном, что может стать подспорьем в этой борьбе. Клиент должен уметь читать договор, понимать, какие требования предъявляют к банку, и самое главное – знать, что ЦБ отслеживает эту ситуацию и регулярно публикует информацию по ПСК. Всегда можно зайти на сайт Центробанка и сверить ту стоимость, которую ему предлагает банк», — поясняет Зубов.

Однако очевидный факт состоит в том, что для подачи жалобы клиент должен понять, что его обманули, ввели в заблуждение и заставили переплатить. В противном случае он просто будет добросовестно выплачивать банку кредит (или недобросовестно этого не делать), но ему и в голову не придет мысль о нечестной игре.

Аналитик ГК «Финам» Игорь Додонов считает, что обычному человеку сложно понять, насколько правильно рассчитана ПСК. «В принципе, есть специальные формулы для расчета данного показателя (хотя банк не обязан указывать их в договоре), которые можно найти. А в договоре прописываются все дополнительные платежи, которые входят в расчет ПСК. Однако простому заемщику, как правило, остается только полагаться на добросовестность и аккуратность сотрудников кредитной организации. Теоретически, на сайтах банках есть кредитные калькуляторы, но они не учитывают дополнительные платежи и дают лишь приблизительное значение ПСК», — говорит эксперт.

Не многим легче для рядового потребителя, который надеется просто получить деньги в банке на свои нужды, будет проверить отсутствие превышения процентного значения ПСК относительно среднерыночного показателя для данного типа кредита больше, чем на треть, как того требует закон.

Фокусы с кредитом: как распознать и что делать

Поскольку разобраться в хитросплетениях финансовой документации намного проще специалистам, чем потребителям, «Газета.Ru» попросила экспертов рассказать о «схемах», которыми могут воспользоваться кредитные организации для обхода требований Центробанка в части размера ПСК. Но главным советом специалистов в любом случае остается бдительность и внимательное отношение к деталям.

Чаще всего банки и другие кредиторы пользуются низкой финансовой грамотностью клиентов и предлагают «добровольные» продукты в рамках закона, говорит директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, наиболее часто встречается обход ПСК даже не на банковском рынке, а в других сегментах (в частности, у МФО).

«Например, комиссии за удобный вам способ выдачи или погашения займа, когда платный вариант предлагается по умолчанию, но у клиента есть возможность найти и убрать запрятанную в самую гущу текста предустановленную галочку согласия и выбрать другой (бесплатный) способ. На банковском рынке до недавнего времени присутствовала практика навязывания ненужных клиенту страховых продуктов. В таких случаях нужно сверять величину ежемесячного платежа без подключенной опции и вариант с подключением. Как это ни парадоксально, но даже с учетом маркетинговых ходов с повышением ставки при отказе от страховки, реальная эффективная переплата клиента зачастую оказывалась меньше, если отказаться от навязанного продукта и выбрать кредит по более высокой ставке», — рассуждает Уклеин.

Член экспертного совета Банковского института НИУ ВШЭ Александр Арифов отмечает, что основным инструментом для нарушения банками ПСК является продажа клиенту дополнительных продуктов при выдаче кредита. При этом зачастую менеджеры банка используют некорректные методы информирования клиента: например, говорят, что в случае отказа от приобретения дополнительного продукта банк откажет ему в выдаче кредита (хотя это не так, банк заинтересован в наращивании своего кредитного портфеля и не откажет на таком основании).

В роли таких дополнений могут выступать страховые продукты, как упомянутые, так и не упомянутые в договоре. Если страховой продукт в нем упомянут, то он автоматически участвует в расчете ПСК, и на этот продукт распространяется установленный законом «период охлаждения», когда в течение 14 дней клиент может отказаться от страховки.

Второй момент – клиенту могут продавать дополнительные страховые продукты, не указанные в кредитном договоре. Это могут быть различные виды страховок: страхование жизни и здоровья, страхование потери трудоспособности и так далее. Если этот страховой продукт не упомянут в договоре потребительского кредита, то клиент имеет право его не покупать. Клиенту важно обратить внимание на то, что отказ от подобных страховых продуктов должен быть оформлен письменно, и у него должен быть зафиксирован факт письменной передачи сотруднику банка письменного отказа.

Следующий вариант – клиенту могут предложить всевозможные полисы или карты лояльности, либо аналогичные продукты, подразумевающие, что клиент покупает какие-то услуги, например, юридические или консультационные, рассказывает Арифов. В данном случае, поскольку эти услуги предоставляются юридическими лицами, которые не подпадают под регулирование Банка России, то процесс отказа от этих услуг и возврата денег более проблематичен.

Также может иметь место ситуация, при которой банк продает своему заемщику некий пакет обслуживания. Тогда клиенту становятся доступны некие дополнительные услуги, например, более частые напоминания о дате платежа, смс-уведомления и так далее. Здесь клиент должен сам сделать выбор: он имеет право не покупать этот продукт, другое дело, что в нем вполне могут быть и полезные потребительские свойства, которые имеет смысл оплатить.

«Самый главный совет клиенту – если предлагается что-то, не прописанное в договоре потребительского кредитования, то клиент имеет право от этого полностью отказаться. И если банк будет продолжать настаивать, значит, нужно занимать конструктивно-агрессивную позицию и говорить о намерении жаловаться в Банк России», — заключает Александр Арифов.

Подводные камни

Старший научный сотрудник Лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС Сергей Зубов подчеркивает, что есть некоторые виды платежей, которые не входят в ПСК, и банки могут воспользоваться незнанием клиентом ряда деталей. Например, есть платежи, которые не входят в ПСК, но которые они могут «повесить» на клиента: оплата кредитного скоринга или смс-оповещения. И если в первом случае речь идет о разовом платеже, то смс-оповещение или система клиент-банк будут оплачиваться регулярно. «Банк также может обойти ПСК при выдаче валютных кредитов или с учетом обязательных платежей в бюджет, но в принципе при таких платежах банк сам не всегда является бенефициаром», — говорит Зубов.

Могут быть использованы и другие схемы. Например, кредитная организация может использовать разность ставок на покупку и снятие наличных: ПСК считается от более низкой ставки, установленной для покупок, тогда как ставка для наличных и переводов ничем не ограничивается и у некоторых банков может достигать почти 50% годовых.

Другая схема предусматривает одновременное заключение кредитного договора и дополнительного соглашения, изменяющего условия основного документа (в частности, может возрастать ставка или вводиться комиссия на обслуживание).

Формально требования регулятора, распространяющиеся только на договор, эти действия не нарушают, чего не скажешь о правах потребителей. В дополнение к этим уловкам могут применяться расчет ПСК от максимального лимита по продукту (что снижает результаты расчета) и исключение из расчета ПСК обязательных комиссий.

Еще об одном важном аспекте заключения кредитных договоров напоминает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково–РЭШ Егор Кривошея.

«Ставки по некоторым кредитам могут отличаться в зависимости от характеристик конкретного заемщика. По сути, график платежей — это информация о том, сколько и когда должен платить заемщик. В полном графике платежей ПСК и общая сумма платежей за весь период расходиться не должна. Если вдруг расхождение происходит, можно уточнить у представителя банка по каким причинам это происходит, особенно если по графику платежей получается большая процентная ставка, чем указана в договоре», — советует он.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова упоминает и о других аспектах кредитных договоров, требующих внимания. По ее словам, перед подписанием клиенту необходимо уточнить эффективную ставку по кредиту — она выше предлагаемой в оффере и реально показывает, сколько потребителю предстоит платить. Также важно узнать стоимость кредита (выражена в процентах), куда включены абсолютно все платежи в период кредитования, в том числе в пользу третьих лиц (если, например, оформляется страховка).

«Все, что указывается мелким шрифтом, должно быть до вас доведено и объяснено. Здесь банк может указать дополнительные платежи, какие-то условия – последствия исполнения и неисполнения. Включает ли банк страховку, ее стоимость, если от нее отказываешься – какие последствия. Обратите внимание на возможность досрочного погашения. Нет ли условий, что при досрочном погашении придется платить какие-либо комиссии», — поясняет эксперт.