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Бизнес

«Ни от чего гарантии нет»: в Турции не исключают закрытия границ для туристов

Министр туризма Турции допустил закрытие страны из-за штамма «дельта»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»
Турция может закрыть въезд для туристов, если штамм коронавируса дельта продолжит распространение. Однако пока такой вопрос на повестке дня не стоит, заявил глава турецкого минтуризма Мехмет Нури Эрсой. Сейчас в сутки в Турции выявляют около 8 тыс. новых случаев COVID-19.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что власти страны не исключают возможного закрытия ее для туристов-иностранцев. В эфире телеканала CNN Turk чиновник объяснил возможную меру «вероятным стремительным распространением штамма коронавируса дельта».

«Ни от чего гарантии нет, и нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом дельта. Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране», — отметил Эрсой.

Он заявил, что в 2021 году Турция намерена принять 25 млн туристов, доход от иностранных гостей должен составить около $20 млрд. «Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели, которые, видимо, также будут достигнуты, судя по данным, которые мы получаем из аэропортов», — поделился турецкий министр.

Сейчас в Турции ежесуточно выявляют около 8 тыс. новых случаев COVID-19. Выздоравливает при этом каждый день порядка 5-6 тыс. пациентов.

«Турция принимает российских туристов, которые получили две дозы любой [зарегистрированной] российской вакцины, то есть прошли вакцинацию. В ином случае мы запрашиваем негативный ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов перед вылетом в республику», — сказал глава МИД Турции, отметив, что предложил России взаимно признать сертификаты о вакцинации.

12 апреля российский оперштаб принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.

22 июня авиасообщение было восстановлено. Решение было принято на основании работы инспекционной группы, которая была отправлена в Турцию. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в Турции вакцинация персонала гостиниц и отелей достигла уровня от 60% до 90% всех работников сервиса.

За неделю с момента возобновления авиасообщения из России на курорт Анталья прилетели более 120 тыс. российских туристов. Россияне составляют в этом году 40% всех иностранных туристов на этом курорте. В АТОР сообщили, что российские туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции.

Не только Турция

Количество туристических направлений для россиян увеличится с 24 июля. Россия возобновляет авиаперелеты во Францию и Чехию. На французском направлении с 24 июля откроют 8 рейсов из Москвы и четыре – из Санкт-Петербурга. 28 июня Россия возобновила регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США. Улететь напрямую из Москвы можно в Вашингтон, Нью-Йорк, Брюссель, Софию, Варну, Бургас, Амман, Акабу, Дублин, Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Ларнаку, Скопье и Пафос.

Также правительство предложило увеличить количество взаимных рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией, включая Салоники, Ираклион, Родос, Корфу, Араксос, Закинтос, и разрешить гражданам Китая и Лихтенштейна въезжать в Россию.

Сейчас из России также можно вылететь в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, и Узбекистан. Кроме того, совершаются рейсы в Индию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сербию, Эфиопию, Сингапур, Катар, Южную Корею, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Шри-Ланку, Швейцарию, Финляндию и Японию. Россияне могут также отправиться на Кубу, Мальдивские и Сейшельские острова. А с 25 мая были возобновлены полеты в Исландию, на Мальту, в Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. 2 июня восстановлено было авиасообщение с Великобританией.

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