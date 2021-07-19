Рейсы в Египет придержали до рекомендаций

Росавиация отклонила заявки всех авиакомпаний на полеты в курортные города Египта. В пресс-службе Росавиации уточнили, что решения о допуске принимает межведомственная комиссия, а дата начала полетов зависит от решения оперативного штаба по коронавирусу. СМИ сообщают, что причина – как раз в отсутствии рекомендаций со стороны оперштаба.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отклонило заявки всех российских авиакомпаний на полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, следует из приказа, опубликованного на его сайте 16 июля. Среди тех, кто подал заявки, – авиакомпании «Россия», Azur Air, S7, «Уральские авиалинии», «Азимут», Nordwind, «Якутия». В списке перечислено около 100 направлений с вылетом из разных российских городов, всего – 231 рейс.

Причина отказа в документе не называется. В Росавиации на запрос «Газеты.Ru» сообщили, что решения о предоставлении допуска принимает специальная межведомственная комиссия, в которую входят представители Минтранса, Минэкономразвития, ФАС, Ространснадзора, Росавиации и Ростуризма. Решения о выдаче, отказе или внесение изменений в допуск регламентируются приказом Минтранса (№ 162 от 7 мая 2015 года). Минтранс на вопросы «Газеты.Ru» о причинах отказа и возможной дате возобновления чартерных рейсов в Египет на момент сдачи материала не ответил.

«Дата начала выполнения полетов в курортные города Египта находится в компетенции оперативного штаба правительства РФ», — добавили в пресс-службе Росавиации.

Источник РБК в Минтрансе заявил, что отказ авиакомпаниям «связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта». Такую же причину назвал и источник «Интерфакса» в авиакругах.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила у себя на сайте, что решение о выдаче таких допусков «не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации». «Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — уточнили в АТОР.

«Газета.Ru» направила запросы авиакомпаниям о том, известны ли им причины отклонения заявок, и когда планировалось начать полеты, однако на момент сдачи материала ответа не поступило.

Президент России Владимир Путин 8 июля отменил действие указа о запрете прямых полетов на курорты Египта. Авиасообщение с этой страной было прекращено в 2015 году после крушения российского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами авиакатастрофы тогда стали 224 человека. В 2018 году возобновились полеты в Каир, они осуществляются только из Москвы, следует из данных Росавиации. Чартерные рейсов на курорты страны нет.

Возобновление чартеров в Египет – одна из самых ожидаемых новостей для туристического рынка, особенно в условиях пандемии. До закрытия это было одно из самых популярных и бюджетных выездных направлений у россиян, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. Несмотря на то, что Египет – это больше осенне-зимнее направление из-за высокой температуры, он бы мог стать альтернативой для туристов.

«Туда могут отправиться те, кто аннулировал билеты в Краснодарский край. Крым в достаточной степени загружен, Абхазия тоже. Турция после открытия в последние дни начала резко набирать в цене <…> Единственные ограничения – температурные особенности этого региона», — говорил Уманский.

Председатель Совета по развитию туризма Египта при Министерстве туризма и древностей Ахмед Юссеф рассказал «Вестнику АТОР», что минимальная стоимость размещения в отелях 5 звезд составит $40, в отелях 4 звезды – $28.

«Общая же стоимость поездки зависит от множества разных факторов. Это и стоимость топлива, и уровень конкуренции, не говоря уже об эпидемиологической или политической обстановке. Мы рассчитываем, что в этом году Египет посетят более миллиона россиян», — отмечал Юссеф.

Роспотребнадзор после отмены ограничений сообщил, что Россия направит в Египет межведомственную делегацию «для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Египте зарегистрировано 283 703 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявили 67 заболевших. Умерли за время пандемии 16 446 человек, вакцинировались 5 056 303 человека.