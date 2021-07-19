Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
В Бразилии Instagram-модель погибла в ДТП, написав пост... 20:30
«Фиорентина» посвятила голу Кокорина на тренировке... 20:30
В Крыму пять человек погибли в аварии... 20:22
В УФСИН прокомментировали сообщения о «секретной... 20:21
Экс-игрок сборной России назвал своего фаворита на пост тренера... 20:15
В приложении WhatsApp появилась новая функция 20:13
Эксперт прокомментировал отказ авиакомпаниям в допуске... 19:58
Отец сбившей троих детей в Москве девушки выразил готовность... 19:55
Широков рассказал, за счет чего «Спартак» может... 19:46
Автомобиль въехал в людей около бара в Испании, есть... 19:46
Бизнес

Рейсы в Египет придержали до рекомендаций

Росавиация отклонила все заявки авиакомпаний по полетам на египетские курорты

Слушать
Остановить
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
Росавиация отклонила заявки всех авиакомпаний на полеты в курортные города Египта. В пресс-службе Росавиации уточнили, что решения о допуске принимает межведомственная комиссия, а дата начала полетов зависит от решения оперативного штаба по коронавирусу. СМИ сообщают, что причина – как раз в отсутствии рекомендаций со стороны оперштаба.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отклонило заявки всех российских авиакомпаний на полеты в курортные города Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх, следует из приказа, опубликованного на его сайте 16 июля. Среди тех, кто подал заявки, – авиакомпании «Россия», Azur Air, S7, «Уральские авиалинии», «Азимут», Nordwind, «Якутия». В списке перечислено около 100 направлений с вылетом из разных российских городов, всего – 231 рейс.

Причина отказа в документе не называется. В Росавиации на запрос «Газеты.Ru» сообщили, что решения о предоставлении допуска принимает специальная межведомственная комиссия, в которую входят представители Минтранса, Минэкономразвития, ФАС, Ространснадзора, Росавиации и Ростуризма. Решения о выдаче, отказе или внесение изменений в допуск регламентируются приказом Минтранса (№ 162 от 7 мая 2015 года). Минтранс на вопросы «Газеты.Ru» о причинах отказа и возможной дате возобновления чартерных рейсов в Египет на момент сдачи материала не ответил.

«Дата начала выполнения полетов в курортные города Египта находится в компетенции оперативного штаба правительства РФ», — добавили в пресс-службе Росавиации.

Источник РБК в Минтрансе заявил, что отказ авиакомпаниям «связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта». Такую же причину назвал и источник «Интерфакса» в авиакругах.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) отметила у себя на сайте, что решение о выдаче таких допусков «не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации». «Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — уточнили в АТОР.

«Газета.Ru» направила запросы авиакомпаниям о том, известны ли им причины отклонения заявок, и когда планировалось начать полеты, однако на момент сдачи материала ответа не поступило.

Президент России Владимир Путин 8 июля отменил действие указа о запрете прямых полетов на курорты Египта. Авиасообщение с этой страной было прекращено в 2015 году после крушения российского самолета A321 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами авиакатастрофы тогда стали 224 человека. В 2018 году возобновились полеты в Каир, они осуществляются только из Москвы, следует из данных Росавиации. Чартерные рейсов на курорты страны нет.

Возобновление чартеров в Египет – одна из самых ожидаемых новостей для туристического рынка, особенно в условиях пандемии. До закрытия это было одно из самых популярных и бюджетных выездных направлений у россиян, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент АТОР, гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский. Несмотря на то, что Египет – это больше осенне-зимнее направление из-за высокой температуры, он бы мог стать альтернативой для туристов.

«Туда могут отправиться те, кто аннулировал билеты в Краснодарский край. Крым в достаточной степени загружен, Абхазия тоже. Турция после открытия в последние дни начала резко набирать в цене <…> Единственные ограничения – температурные особенности этого региона», — говорил Уманский.

Председатель Совета по развитию туризма Египта при Министерстве туризма и древностей Ахмед Юссеф рассказал «Вестнику АТОР», что минимальная стоимость размещения в отелях 5 звезд составит $40, в отелях 4 звезды – $28.

«Общая же стоимость поездки зависит от множества разных факторов. Это и стоимость топлива, и уровень конкуренции, не говоря уже об эпидемиологической или политической обстановке. Мы рассчитываем, что в этом году Египет посетят более миллиона россиян», — отмечал Юссеф.

Роспотребнадзор после отмены ограничений сообщил, что Россия направит в Египет межведомственную делегацию «для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений».

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Египте зарегистрировано 283 703 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявили 67 заболевших. Умерли за время пандемии 16 446 человек, вакцинировались 5 056 303 человека.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Потерянная и вся в слезах»: сбившую детей студентку отправили в СИЗО
Виновницу смертельной аварии с детьми на переходе в Москве арестовали
Жилье, санитарный щит и электромобили: в какие проекты вложится Россия
Путин перечислил четыре нерешенные проблемы в России
Женщина из небольшой страны Европы. Кто может стать новым генсеком НАТО
Politico назвало основных кандидатов на пост главы НАТО
ФИФА дисквалифицировал трех российских футболистов за допинг
Бывшего сенатора из Липецка лишили водительских прав
Российская пловчиха Ефимова оценила прочность «антисекс-кроватей» в Олимпийской деревне
ФМБА начало клинические исследования новой вакцины от COVID-19

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+