И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России

Бедность и низкие доходы семей остаются в числе нерешенных задач, обозначенных в национальных проектах. Об этом на совете по стратегическому развитию заявил президент Владимир Путин. Он счел недопустимым откладывать такого рода цели «на потом, на когда-нибудь». Эксперты скептически оценивают возможности правительства по снижению уровня бедности в России в два раза даже к 2030 году.

На заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин обозначил нерешенные проблемы:

«Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей», — сказал Путин, открывая заседание.

Он призвал наращивать темп изменений в социальной сфере, не сдвигать сроки выполнения задач, поставленных в указах 2018 года. Необходимо ставить более амбициозные цели, «не искать оправданий для того, чтобы перенести выполнение данных людям обещаний «на потом», «на когда-нибудь», добавил Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова, куратор социальных программ, подтвердила обязательства правительства по борьбе с бедностью.

К 2023 году уровень бедности планируется снизить до 10,9% от общего количества россиян, в 2024-м — до 10,4%, а к 2030 году — в два раза, то есть до 6,5%, пообещала Голикова.

Но Путин поправил вице-премьера, предложив скорректировать целевые показатели по снижению уровня бедности с учетом роста зарплат.

Доходы растут

«Пандемия, удар по экономике, по малому и среднему бизнесу — все понятно: снижение доходов населения», — заметил он.

Однако, продолжил президент, зарплаты россиян в реальном выражении растут. Прогноз минэкономразвития по итогам года — рост на 3,9%.

«Значит, и показатель по снижению бедности должен быть скорректирован», — сказал Путин.

Голикова пообещала учесть рост зарплат. А снизить бедность в два раза она намерена за счет повышения адресности в оказании помощи нуждающимся гражданам. На это будет нацелена работа «социального казначейства». При помощи этого механизма правительство надеется идентифицировать всех реально нуждающихся в поддержке граждан и оперативно доводить до них пособия. При этом необходимо отсечь от пособий тех россиян, которые формально числятся бедными, а фактически имеют неплохие доходы, зарабатывая, например, в теневом секторе экономики.

По данным Минтруда, обнародованным в апреле этого года, меры социальной поддержки от государства насчитывают 387 видов. Поддержку от государства получают 35 млн человек.

Выяснить, какие доходы имеют льготники, навести наконец-то порядок в этой сфере, чтобы оказывать помощь только реально нуждающимся при помощи «социального казначества», обещал ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов. Такое казначейство, по его замыслу, будет выплачивать пособия гражданам, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Но сейчас порядка 20% и, возможно, даже треть пособий достается от государства не самым бедным или, как выразился Белоусов, идут мимо цели.

У бедности, считает Белоусов, есть еще одна проблема. Это рост цен.

Реальные располагаемые доходы россиян растут всего на 3%, при этом инфляция по итогам 2021 года может составить не менее 5%, заявил он.

То есть, если у правительства даже получится выявить всех реально нуждающихся и добиться адресности пособий, то часть госпомощи «съест» инфляция и в итоге бедные останутся бедными.

Оболочка для малоимущих

Для решения проблемы бедности от правительства потребуются дополнительные меры поддержки малоимущих, уверены эксперты, опрошенные «Газетой.Ru». «Запуск «социального казначейства», конечно, повысит адресность господдержки. Такое казначейство поменяет принцип предоставления помощи с заявительного на выявительный. Но казначейство — это лишь платформа, оболочка, в которой будут подаваться решения. Но это не решение проблемы бедности», — говорит заведующая центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ Алина Пишняк.

В 2020 году уровень бедности, по данным Минэкономразвития, стал минимальным с 2014 года — за официальной чертой бедности в 2019 году находились 17,8 млн (12,1%) россиян. В 2020 году уровень бедности снизился на 0,2 п.п. В структуре доходов населения соцвыплаты выросли с 19 до 21%. Основная поддержка шла безработным и семьям с детьми. На это было потрачено в прошлом году более 1 трлн рублей.

«С трудом верится, что в условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса люди стали жить лучше. Однако нельзя отрицать, что в прошлом году объем социальных выплат (особенно ориентированных на детей) увеличился, что как раз способствовало сокращению бедности», — рассуждает аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

По экспертным оценкам, до 20% малоимущих семей не получают никакой социальной поддержки от государства, хотя и нуждаются в ней.

Киселева из ИКСИ считает, что власти «победят» бедность при помощи новой методики расчета. В ней власти отказались от привязки прожиточного минимума к потребкорзине и считают этот показатель как 44,2% от медианного среднедушевого дохода. Медиана — это значение, которое делит всех получателей заработной платы ровно пополам — половина получает зарплату ниже этого значения, вторая половина выше.

«То есть бедность может снижаться даже тогда, когда реальные доходы населения падают», — отмечает Киселева из ИКСИ.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов говорит о двух самых ужасных видах бедности. Это бедность работающих и бедность семей с детьми. «Ключевая причина бедности работающих — это катастрофически низкий уровень минимальной зарплаты, МРОТ. Даже такие страны, как Румыния, Болгария, опережают нас по этому показателю. Средненькие страны Евросоюза опережают Россию по минимальной зарплате в разы, самые развитые страны — в десять и более раз», — сетует Миронов.

Он считает, что необходимо повышение МРОТ до уровня не менее 50% от доходов тех, кого можно назвать средним классом. В России средний класс – это люди с зарплатой от 120 000 рублей в месяц.

По словам Миронова, бедность работающих — очень опасное явление для экономики. «Если услуги работника стоят копейки, то какой смысл тратиться на новое оборудование и повышение квалификации? В долгосрочной перспективе экономика от этого проигрывает: отмирают целые отрасли и регионы. Посмотрите на российскую глубинку, ее состояние — это прямой результат хронически низких зарплат», — отмечает эсэр Миронов.

По его оценке, 80% бедных в России — это семьи с детьми. «Бедность семей с детьми прямой результат бедности работающих. Если не решать эту проблему, то с точки зрения демографии для России это будет приговором», — предупреждает Миронов, добавляя, что необходимо выплачивать на каждого члена семьи, где есть дети, хотя бы по 10 000 рублей в месяц.