Путин на МАКСе: полетал на вертолете, осмотрел истребитель, рассказал о новом лайнере

Владимир Путин на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом. По его словам, отечественные авиастроители продолжают создавать современную, конкурентоспособную технику. Президент сообщил также, что самолет нового поколения МС-21 скоро должен выйти на трассы, и осмотрел новый военный истребитель.

Новый лайнер

Президент РФ Владимир Путин прилетел на церемонию открытия 15-го МАКСа в подмосковном Жуковском на вертолете. Выступая с речью, он сообщил, что вскоре коммерческие полеты начнет совершать новейший российский лайнер МС-21. Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля.

«В ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем», — заявил глава государства.

В апреле сообщалось, что российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 не сможет вовремя выйти на рынок из-за санкционных ограничений, наложенных на Россию. При этом 19 июля член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов рассказал, что зарубежные авиакомпании заинтересованы в МС-21.

«К самолету есть интерес со стороны зарубежных авиакомпаний. Однако на нынешнем этапе программы приоритетными задачами являются завершение сертификации, последовательное увеличение темпов серийного производства и развертывание эффективной системы поддержки эксплуатации», — сказал он.

Иностранные компании отказались поставлять комплектующие для МС-21 под угрозой санкций. Путин назвал действия зарубежных партнеров «хамством» и объяснил их недобросовестной конкуренцией. Впоследствии «Ростех» построил первый опытный самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

Новый истребитель

Путин также осмотрел представленный на авиасалоне новый военный истребитель – ЛТС «Сухой» Checkmate. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. По словам директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, у самолета «прорывные характеристики».

Отмечаются его высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, самолет оснащен новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, радарам труднее его заметить.

По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.

Первые новейшие российские однодвигательные истребители Checkmate будут доступны заказчикам через 5,5 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию самолета, которую представили на авиасалоне.

Любимое лакомство

На МАКСе Путин также съел любимый пломбир, которым два года назад назад угощал на авиасалоне своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана. На записи видно, что стаканчики «Коровка из Кореновки» принесли в розовом кейсе. Их предложили сначала главе государства, а затем всем, кто смотрел вместе с ним полеты.

Прежде чем открыть мороженое, президент изучил упаковку.

МАКС жив

Несмотря на пандемию коронавируса, авиасалон МАКС сохранил статус международного, заявил на церемонии открытия Путин.

«Важно, что и в этом году, несмотря на сложности, вызванные последствиями пандемии коронавируса, МАКС в полной мере отвечает своему международному статусу», — сказал он. По словам президента, к авиасалону проявили интерес более 250 иностранных фирм из 50 стран мира.

Заключение контрактов на МАКС-2021 открывает широкие возможности для совместных проектов, добавил Путин.

«Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов», — подчеркнул президент РФ.

Путин также отметил, что российская авиация имеет большой потенциал. Отечественное авиастроение продолжает создавать современную конкурентоспособную технику.

«Отечественные авиакомпании получают современные лайнеры Superjet, в ближайшее время на трассы должен выйти новейший магистральный самолет МС-21. На нынешнем авиасалоне впервые представлена его модификация», — добавил он.

При этом будущее отрасли, по его словам, — за применением беспилотных летательных аппаратов и технологий искусственного интеллекта.

Он также заявил, что Россия открыта для сотрудничества в авиации и космонавтике со всеми странами.

«Повышение безопасности полетов, сокращение негативного влияния авиации на окружающую среду, изучение внеземного пространства - вот сферы, в которых ученые, конструкторы, другие специалисты разных стран должны объединиться для достижения новых прорывных результатов», — подытожил Путин.