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Бизнес

«Чтобы согреться, ходят в шерстяных вещах и топят камин»

Британия поддержала «Северный поток — 2», несмотря на банкротства местных энергокомпаний

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Уже семь компаний, занимающихся продажей энергоресурсов в розницу на территории Великобритании, прекратили свою работу. На фоне рекордного роста цен на газ в Европе их деятельность становится нерентабельной. Владельцы и руководители этих предприятий предпочли не повышать стоимость своих услуг для конечного потребителя, а выйти из убыточного бизнеса.

В частности, речь идет о двух разорившихся поставщиках газа и электричества, которые обслуживали 835 тысяч клиентов. Ранее прекратили работу еще пять небольших энергокомпаний, обслуживавших суммарно 570 тысяч потребителей.

По оценкам газеты Financial Times, это может быть только началом и новые банкротства не заставят себя ждать.

«Монополии на газ и электричество в Британии нет, на этом рынке очень высокая конкуренция. Потому сравнивать тарифы и менять компанию ради более низкой стоимости услуг — обычное дело», — отметил сайт о недвижимости за рубежом Prian.ru.

Коммунальные платежи в королевстве довольно высокие — без учета налогов, страховки и сервисного сбора за двухкомнатную квартиру в Лондоне придется платить около 24,7 тыс. руб. в пересчете по курсу на российские деньги. В периферийных городах коммуналка может стоить около 14,5 тыс. руб.).

В Англии для обогрева чаще всего используют газовые камины. Кубометр газа в среднем обходится в $0,6 (43,5 руб.). Для сравнения, в Москве этот тариф составляет 5,2 руб., то есть в восемь раз меньше.

«Нередко можно встретить ситуацию, когда в стремлении сэкономить отопление в квартире включают в самом крайнем случае. А чтобы согреться, ходят по дому в шерстяных вещах и топят камин торфяными пеллетами», — написал Prian.ru.

Цены на газ в Европе активно растут с начала 2021 года. Стоимость фьючерса на газ на торгах 15 сентября в моменте превысила $960 за 1 тыс. кубометров. Это происходит в ожидании запуска уже достроенного проекта «Северный поток — 2», точная дата старта которого пока неизвестна. В то же время «Газпром» не бронирует дополнительные мощности для транзита через Украину, в результате чего в европейских хранилищах запасы газа достигли десятилетнего минимума.

Тем временем Международное энергетическое агентство призвало Россию увеличить поставки газа в Европу, чтобы предотвратить энергетический кризис. Как следует из заявления, Москва могла бы «сделать больше для пополнения газохранилищ к началу отопительного сезона», хотя и выполняет контрактные обязательства в полном объеме.

Несмотря на трудности местных компаний, министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг заявил о поддержке российского газопровода — он выступает за диверсификацию маршрутов поставок топлива.

За последние полгода стоимость газа выросла в четыре раза, констатировал при этом Квартенг на слушаниях в парламенте страны. Однако энергокризис угрожает Британии в меньшей степени, чем континентальной Европе. Ее поставки более диверсифицированы: с собственных месторождений в Северном море, по трубопроводам из Норвегии, из Бельгии и Нидерландов и в виде СПГ.

О «Северном потоке — 2»

Проект представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

22 сентября стало известно, что в сертификации газопровода «Северный поток — 2» примет участие польская нефтегазовая компания PGNiG, его ярый противник. По словам представителя Еврокомиссии Вивиан Лунелы, процедура одобрения Еврокомиссией сертификации газопровода может продлиться до двух месяцев.

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